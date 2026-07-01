ЗАХЕДАН
ЗАХЕДАН - город на юго-востоке Ирана, административный центр остана Систан и Белуджистан.
Население 589,5 тысяч человек (2007).
Расположен к востоку от пустыни Деште-Лут, близ границы с Афганистаном и Пакистаном. Узел автомобильных дорог (на Мешхед, Тегеран, порт Бендер-Аббас в Ормузском проливе и др.). Конечный пункт железнодорожной ветки от пакистанского г. Кветта; строится (2007) железнодорожная линия Захедан – Бам – Керман. Аэропорт.
Захедан - первоначально небольшая деревня и пункт сбора караванов (также назывался Доздаб). В середине 1930-х годов получил статус города и административного центра провинции, после чего население Захедана стало быстро увеличиваться (17,5 тысяч человек в 1956 году; 93 тысяч человек в 1976 году). К 1986 году за счёт массового исхода беженцев из Афганистана население города достигло 281 тысяч человек; интенсивный прирост населения продолжался и в 1990-х годах, а также в начале XXI века.
В Захедане - руины старой крепости, две мечети (шиитская и суннитская), сикхский храм.
Производство хлопчатобумажных, шерстяных тканей, ковров (ручной работы), кирпича, изделий из керамики и др. Предприятия пищевой промышленности.
В 100 км к югу от Захедана - вулкан Тефтан (высота 4042 м).