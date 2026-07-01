ЗАХЕДАН

ЗАХЕДАН - го­род на юго-вос­то­ке Ира­на , административный центр ос­та­на Сис­тан и Бе­луд­жи­стан.

Население 589,5 тысяч человек (2007).

Рас­по­ло­жен к вос­то­ку от пус­ты­ни Деш­те-Лут, близ гра­ни­цы с Аф­га­ни­ста­ном и Па­киста­ном. Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог (на Меш­хед, Те­ге­ран, порт Бен­дер-Аб­бас в Ор­муз­ском проливе и др.). Ко­неч­ный пункт железнодорожной вет­ки от па­ки­стан­ско­го г. Квет­та; стро­ит­ся (2007) железнодорожная ли­ния За­хе­дан – Бам – Кер­ман. Аэ­ро­порт.

Захедан - пер­во­на­чаль­но не­боль­шая де­рев­ня и пункт сбо­ра ка­ра­ва­нов (так­же на­зы­вал­ся Доз­даб). В середине 1930-х годов по­лу­чил ста­тус го­ро­да и административного цен­тра про­вин­ции, по­сле че­го на­се­ле­ние Захедана ста­ло бы­ст­ро уве­ли­чи­вать­ся (17,5 тысяч человек в 1956 году; 93 тысяч человек в 1976 году). К 1986 году за счёт мас­со­во­го ис­хо­да бе­жен­цев из Аф­га­ни­ста­на на­се­ле­ние го­ро­да дос­тиг­ло 281 тысяч человек; ин­тен­сив­ный при­рост на­се­ле­ния про­дол­жал­ся и в 1990-х годах, а так­же в начале XXI века.

В Захедане - руи­ны ста­рой кре­по­сти, две ме­че­ти (ши­ит­ская и сун­нит­ская), сикх­ский храм.

Про­изводство хлоп­ча­то­бу­маж­ных, шер­стя­ных тка­ней, ков­ров (руч­ной ра­бо­ты), кир­пи­ча, из­де­лий из ке­ра­ми­ки и др. Пред­при­ятия пи­ще­вой про­мыш­лен­но­сти.

В 100 км к югу от Захедана - вул­кан Теф­тан (высота 4042 м).

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