ЗАХАВИ ДЖАМИЛЬ СИДКИ АЗ-

ЗАХАВИ ДЖАМИЛЬ СИДКИ АЗ- - ираксий по­эт, про­све­ти­тель.

По про­ис­хо­ж­де­нию курд. Ро­дил­ся в се­мье ба­гдад­ско­го муф­тия. Жил в Стам­бу­ле, Каи­ре.

Под влия­ни­ем кос­мо­по­ли­тического ре­лигиозно-по­ли­тического уче­ния ба­ха­из­ма (см. Ба­хаи­ты) с 1896 года вёл в египетской пе­рио­ди­ке кам­па­нию по рас­про­стра­не­нию изо­бре­тён­ной им «уни­вер­саль­ной для всех на­ро­дов» пись­мен­но­сти, при­зван­ной объ­е­ди­нить че­ло­ве­че­ст­во. Идеи ми­ро­во­го един­ст­ва всех на­ро­дов, тор­же­ст­ва со­ци­аль­ной гар­мо­нии вы­ра­же­ны в по­эме «Че­рез ты­ся­чу лет» («Ба­да альф са­на­тин», 1927); аб­сурд­ность су­ще­ст­вую­ще­го ми­ро­по­ряд­ка осу­ж­да­ет­ся в уто­пи­ко-фан­та­стической атеи­стической по­эме «Ре­во­лю­ция в аду» («ас-Сау­рат фи-ль-джа­хим», 1929).

Про­па­ган­ди­ро­вал так­же идею жен­ской эман­си­па­ции. Ав­тор пам­фле­та-об­ра­ще­ния к сул­та­ну Аб­дул-Ха­ми­ду II «До­ко­ле ты ос­та­нешь­ся бес­печ­ным?» (1898), в ко­то­ром об­ви­нял его в дес­по­тиз­ме; сборников сти­хов «Зо­ло­тые оже­ре­лья» (1928), «Ка­п­ли во­ды» (1934) и др.