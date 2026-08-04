ЗАХАВИ ДЖАМИЛЬ СИДКИ АЗ-
ЗАХАВИ ДЖАМИЛЬ СИДКИ АЗ- - ираксий поэт, просветитель.
По происхождению курд. Родился в семье багдадского муфтия. Жил в Стамбуле, Каире.
Под влиянием космополитического религиозно-политического учения бахаизма (см. Бахаиты) с 1896 года вёл в египетской периодике кампанию по распространению изобретённой им «универсальной для всех народов» письменности, призванной объединить человечество. Идеи мирового единства всех народов, торжества социальной гармонии выражены в поэме «Через тысячу лет» («Бада альф санатин», 1927); абсурдность существующего миропорядка осуждается в утопико-фантастической атеистической поэме «Революция в аду» («ас-Саурат фи-ль-джахим», 1929).
Пропагандировал также идею женской эмансипации. Автор памфлета-обращения к султану Абдул-Хамиду II «Доколе ты останешься беспечным?» (1898), в котором обвинял его в деспотизме; сборников стихов «Золотые ожерелья» (1928), «Капли воды» (1934) и др.