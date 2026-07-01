ЗАХАРОВ ПЁТР ЗАХАРОВИЧ

ЗАХАРОВ (За­ха­ров-Че­че­нец) ПЁТР ЗАХАРОВИЧ - российский живописец и рисовальщик.

В воз­рас­те 3 лет был по­доб­ран русским сол­да­том в род­ном ау­ле, со­жжён­ном русской ар­ми­ей, и от­дан генералу А.П. Ер­мо­ло­вым на вос­пи­та­ние ка­за­ку За­ха­ру Не­до­но­сову, по име­ни ко­то­ро­го маль­чи­ку бы­ла да­на фа­ми­лия.

С 1823 года вос­пи­тан­ник ген.-м. П Н. Ер­мо­ло­ва. Жил в Тиф­ли­се (до 1828 года), Мо­ск­ве (до 1830 года и в 1842–1846 годы) и Санкт-Пе­тер­бур­ге.

Учил­ся в Мо­ск­ве у порт­ре­ти­ста Л.А. Вол­ко­ва, за­тем в пе­тербургской АХ (1833-1836 годы) у А.И. За­уер­вей­да (был сти­пен­диа­том ОПХ). За ус­пеш­ную ра­бо­ту АХ пред­по­ла­га­ла от­пра­вить П.З. Захарова в Ита­лию для со­вер­шен­ст­во­ва­ния, но его имя бы­ло вы­черк­ну­то из спи­сков пен­сио­не­ров Ни­ко­ла­ем I.

П.З.Захаров был дру­жен со мно­ги­ми дея­те­ля­ми русской куль­ту­ры, его та­лант порт­ре­ти­ста вы­со­ко це­нил К.П. Брюл­лов, ока­зав­ший влия­ние на твор­че­ст­во ху­дож­ни­ка. В 1840-1842 годы ху­дож­ник Департаментата во­енных по­се­ле­ний Во­ен­но­го министерства; ис­пол­нял ри­сун­ки об­мун­ди­ро­ва­ния и воо­ру­же­ния, зна­мён. В 1843 году П.З. Захария по­лу­чил зва­ние ака­де­ми­ка АХ за порт­рет А.П. Ер­мо­ло­ва (ГРМ).

Пер­вый профессиональный че­чен­ский ху­дож­ник, он пи­сал пре­имущественно порт­ре­ты: пи­са­те­ля А.Н. Му­равь­ё­ва (1838 год, Эр­ми­таж , Санкт-Пе­тер­бург), М.Ю. Лер­мон­то­ва в лейб-гу­сар­ском мун­ди­ре (1838-1839 годы, ИРЛИ РАН), «Ав­то­порт­рет в бур­ке с ружь­ём» (1843 год, Рес­пуб­ли­кан­ский му­зей изо­бра­зительного искусства, Гроз­ный), ис­то­ри­ка Т.Н. Гра­нов­ско­го (1845 год, ГТГ; см. ил­лю­ст­ра­ции к ст. Т.Н. Гра­нов­ский) и др., так­же кар­ти­ны на ре­лигиозные и ис­то­рические сю­же­ты.

Сре­ди ак­ва­ре­лей и ри­сун­ков - порт­ре­ты Н.А. Не­кра­со­ва (1843 год, Му­зей-квар­ти­ра Н.А. Не­кра­со­ва, Санкт-Пе­тер­бург), ком­по­зи­то­ра П.П. Бу­ла­хо­ва (1844 год, Рес­пуб­ли­кан­ский му­зей изо­бра­зительного искусства, Гроз­ный).