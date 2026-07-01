ЗАХАРОВ ПЁТР ЗАХАРОВИЧ
ЗАХАРОВ (Захаров-Чеченец) ПЁТР ЗАХАРОВИЧ - российский живописец и рисовальщик.
В возрасте 3 лет был подобран русским солдатом в родном ауле, сожжённом русской армией, и отдан генералу А.П. Ермоловым на воспитание казаку Захару Недоносову, по имени которого мальчику была дана фамилия.
С 1823 года воспитанник ген.-м. П Н. Ермолова. Жил в Тифлисе (до 1828 года), Москве (до 1830 года и в 1842–1846 годы) и Санкт-Петербурге.
Учился в Москве у портретиста Л.А. Волкова, затем в петербургской АХ (1833-1836 годы) у А.И. Зауервейда (был стипендиатом ОПХ). За успешную работу АХ предполагала отправить П.З. Захарова в Италию для совершенствования, но его имя было вычеркнуто из списков пенсионеров Николаем I.
П.З.Захаров был дружен со многими деятелями русской культуры, его талант портретиста высоко ценил К.П. Брюллов, оказавший влияние на творчество художника. В 1840-1842 годы художник Департаментата военных поселений Военного министерства; исполнял рисунки обмундирования и вооружения, знамён. В 1843 году П.З. Захария получил звание академика АХ за портрет А.П. Ермолова (ГРМ).
Первый профессиональный чеченский художник, он писал преимущественно портреты: писателя А.Н. Муравьёва (1838 год, Эрмитаж, Санкт-Петербург), М.Ю. Лермонтова в лейб-гусарском мундире (1838-1839 годы, ИРЛИ РАН), «Автопортрет в бурке с ружьём» (1843 год, Республиканский музей изобразительного искусства, Грозный), историка Т.Н. Грановского (1845 год, ГТГ; см. иллюстрации к ст. Т.Н. Грановский) и др., также картины на религиозные и исторические сюжеты.
Среди акварелей и рисунков - портреты Н.А. Некрасова (1843 год, Музей-квартира Н.А. Некрасова, Санкт-Петербург), композитора П.П. Булахова (1844 год, Республиканский музей изобразительного искусства, Грозный).