ЗАХАРОВ МАТВЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Биография

Матвей Васильевич Захаров родился 5 (по новому стилю – 17) августа 1898 года в деревне Войлово (ныне – Старицкий район Тверской области) в крестьянской семье. По национальности русский. В 1913 году Захаров окончил Тверское городское высшее училище, после чего уехал в Санкт-Петербург. Работал слесарем на различных предприятиях.

В апреле 1917 года Захаров добровольцем вступил в формирования Красной Гвардии. Принимал участие в событиях Октябрьской революции в Петрограде, в том числе в захвате Зимнего дворца. В ноябре 1917 года сражался в районе Пулковских высот против войск А. Ф. Керенского – П. Н. Краснова.

В 1918 году Захаров добровольцем поступил на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию . В 1918 году он окончил артиллерийские курсы, после чего командовал батареей, дивизионом на фронтах Гражданской войны . Принимал участие в обороне Царицына, боях на Дону, Ставрополье и Северном Кавказе. В 1919 году окончил Высшую Московскую школу штабной службы.

После окончания войны продолжил службу в Красной Армии. Служил на штабных и командных должностях в различных артиллерийских и стрелковых частях. В 1924 году окончил повторные курсы командного состава в Харькове, в 1928 году – факультет снабжения Военной академии имени М. В. Фрунзе, в 1933 году – оперативный факультет той же академии, в 1937 году – Военную академию Генерального штаба. В июле 1937 года Захаров, до того командовавший 22-м стрелковым полком, был назначен начальником штаба Ленинградского военного округа. С мая 1938 года он служил помощником начальника Генерального штаба, а с июня 1940 года – начальником штаба 12-й армии. Участвовал во вводе советских войск в Бессарабию и Северную Буковину. 4 июня 1940 года Захарову было присвоено звание генерал-майора, 11 июля 1940 года он был назначен на должность начальника штаба Одесского военного округа.

Великая Отечественная и советско-японская войны

Незадолго до начала Великой Отечественной войны Захаров отдал приказ о приведении всех частей Одесского военного округа в полную боевую готовность. Действуя без санкций на то от центра, Захаров организовал занятие приграничных укреплений, вывод частей и соединений из мест их постоянной дислокации, переместил окружной штаб на полевой командный пункт, а ВВС рассредоточил по полевым аэродромам. Все эти меры позволили избежать разгрома в первые дни войны и организовать эффективную оборону.

25 июня 1941 года Захаров был назначен начальником штаба 9-й армии, однако уже через три дня освобождён от занимаемой должности. С 10 июля 1941 года он был начальником штаба Северо-Западного направления, организовывал оборонительные действия советских войск в Прибалтике. С 16 августа 1941 года служил заместителем начальника тыла Красной Армии, а с 1 января 1942 года – начальником штаба Калининского фронта. Участвовал в битве за Москву. 30 мая 1942 года ему было присвоено звание генерал-лейтенанта. 6-15 апреля 1943 года Захаров был начальником штаба Резервного фронта, затем на протяжении полугода являлся начальником штаба Степного фронта. При его участии организовывались боевые действия во время Ржевско-Сычёвской операции , операции «Марс», Курской битвы , битвы за Днепр . С октября 1943 года и вплоть до конца войны возглавлял штаб 2-го Украинского фронта. 20 октября 1943 года ему было присвоено звание генерал-полковника. При его непосредственном участии разрабатывались Кировоградская, Корсунь-Шевченковская . Уманско-Ботошанская, Ясско-Кишинёвская . Бухарестско-Арадская, Дебреценская, Будапештская , Банска-Бистрицкая, Венская, Братиславско-Брновская, Пражская операции. 29 мая 1945 года Захарову было присвоено звание генерала армии.

После окончания войны Захаров был направлен на Дальний Восток. Участвовал в советско-японской войне , будучи начальником штаба Забайкальского фронта. Под его руководством была спланирована и осуществлена Хингано-Мукденская наступательная операция, во время которой войска фронта, ведя ожесточённые бои, прошли по пустынной и гористой местности по 500-800 километров, нанеся частям Квантунской армии колоссальные потери. По итогам успешной операции Захаров был удостоен звания Героя Советского Союза .

Послевоенная карьера

С 8 октября 1945 года Захаров возглавлял Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова (ныне – Военная академия Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации). В 1949-1952 годах руководил Главным разведывательным управлением, одновременно являясь заместителем начальника Генштаба. В 1952-1953 годах занимал должность главного инспектора Советской Армии. С мая 1953 года Захаров командовал Ленинградским военным округом, а с ноября 1957 года – Группой советских войск в Германии. 8 мая 1959 года ему было присвоено звание Маршала Советского Союза.

В апреле 1960 года вернулся в СССР и получил назначение на должность начальника Генерального штаба – первого заместителя министра обороны СССР. В 1963-1964 годах вновь возглавлял Военную академию Генерального штаба, затем был возвращён на должность начальника Генштаба. В сентябре 1971 года Захаров был переведён в Группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР.

На протяжении своей военной карьеры Захаров избирался членом ЦК КПСС (1961-1971), депутатом Верховного Совета СССР с 4-й по 8-й созывы (1954-1972), депутатом Верховного Совета РСФСР 2-го созыва (1947-1952).

Умер 31 января 1972 года. Урна с его прахом установлена в некрополе у Кремлёвской стены на Красной площади в Москве.