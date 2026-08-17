ЗАХАРОВ МАРК АНАТОЛЬЕВИЧ

Советский и российский режиссер театра и кино, сценарист, художественный руководитель театра «Ленком». Народный артист СССР (1991).

Марк Захаров родился в 1933 году в Москве в семье педагогов. Мать его, с детства мечтавшая стать актрисой, занималась в театральной студии Ю.А. Завадского . Отец в 1934 году был арестован и приговорен к трем годам заключения с последующей высылкой, мать уехала за ним, и заботу о воспитании будущего режиссера взяла на себя бабушка по материнской линии С.Н. Бардина, работавшая заведующей в детдоме. После ее смерти родители вернулись в Москву, однако отец был снова выслан, как ранее судимый, и мать воспитывала Марка одна, работая преподавателем в драмкружках.

Захаров с детства увлекался театром: сначала посещал драмкружки, в которых работала мать, позже занимался в театральных коллективах Москворецкого дома пионеров.

В 1951 году, окончив школу, Захаров подал документы в Военно-инженерную академию (поступить туда ему помешала судимость отца) и в МИСИ им. Куйбышева (для поступления туда он набрал недостаточное количество баллов). Потерпев неудачу, он по настоянию матери решил поступать в театральный вуз. На прослушивании в Школу-студию МХАТ экзаменатор предложил ему подумать о другой профессии, однако экзамены в ГИТИС Захаров сдал и был зачислен на актерский факультет.

Со второго курса Захаров начал играть небольшие роли на сцене театров им. Маяковского и им. Ермоловой. В 1955 году, по окончании учебы, по распределению попал в Пермский областной драматический театр, где проработал три года. В Перми, в университетском театральном коллективе состоялся режиссерский дебют Захарова – спектакль «Аристократы». В эти же годы Захаров женился на Нине Тихоновне Лапшиновой. В 1962 году у них родилась дочь Александра.

По возвращении в Москву в 1959 году Захаров устроился работать в Московский театр им. Н.В.Гоголя, спустя год перешел в Московский театр миниатюр, где работал вместе с женой до 1964 года. Его руководитель, писатель В. Поляков, оказал на Захарова большое влияние: в его театре тот впервые пробует себя в роли сценариста и автора юмористических рассказов.

С 1964 года Марк Захаров выступает как режиссер Студенческого театра МГУ. Первой его постановкой стал спектакль по пьесе Е.Шварца «Дракон». Здесь же в 1966 году состоялась премьера спектакля «Хочу быть честным».

В 1965 году Захаров был приглашен в качестве режиссера в Московский театр сатиры. Здесь в 1967 году состоялся его режиссерский дебют на профессиональной сцене – спектакль «Доходное место» по А.Н.Островскому, в котором приняли участие А.А. Миронов , А.Д. Папанов, Т.И. Пельтцер и др. Спектакль имел большой успех, однако по идеологическим причинам был снят с репертуара. Та же участь постигла и комедию «Банкет» А. Арканова и Г. Горина (1969). Остаться в профессии после этого Захарову помогло участие А.А. Гончарова, предложившего поставить «Разгром» А. Фадеева . В 1971 году состоялась премьера этого спектакля с А. Джигарханяном с главной роли.

В 1973 году Марк Захаров стал главным режиссером Московского театра имени Ленинского комсомола. На сцене этого театра им были поставлены такие работы, как «Тиль» (1974), «В списках не значился» (1975), «Оптимистическая трагедия» (1983), «Диктатура совести» (1986) и др. В 1976 году Захаров поставил первую современную оперу – «Звезда и Смерть Хоакина Мурьеты» по мотивам произведений чилийского писателя Пабло Неруды. Опера имела успех, и в поисках новых сюжетов М. Захаров и композитор А. Рыбников обратились к поэту А. Вознесенскому. По его поэме в 1981 году был поставлен новый музыкальный спектакль – «Юнона и Авось», в котором главные роли исполняли Н. Караченцов , Е. Шанина, А. Абдулов, П. Смеян. В 1983 году первая российская рок-опера имела успех на гастролях во Франции.

Критики писали о спектаклях конца 1980-х – 1990-х годов: спектакли Захарова «существуют не по законам драматического театра, а по законам Зрелища. Законы эти таковы: все, что происходит (или просто находится) на сцене, должно быть эффектным — и декорация, и костюмы, и шутки, и песни». Среди постановок этого периода – «Школа для эмигрантов» (1990), «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (1993), «Чайка» (1994), «Королевские игры» (1995).

Захаров выступает не только как театральный, но и как кинорежиссер. Его авторству принадлежат кинокартины «Двенадцать стульев» (1976), «Обыкновенное чудо» (1978), «Тот самый Мюнхгаузен» (1979), «Дом, который построил Свифт» (1983), «Формула любви» (1984), «Убить дракона» (1988) и др. Захаров участвовал как сценарист в создании «Белого солнца пустыни» (1969), «Земли Санникова» (1972), «Звезды пленительного счастья» (1975) и т.д.

М.А. Захаров – профессор кафедры режиссуры РАТИ, секретарь Союза театральных деятелей РФ, академик Академии российского телевидения (с 1997 года), академии Международной академии творчества (с 2000 года), Российской академии кинематографических искусств «НИКА», член Союза писателей Москвы (с 1999 года).

Захаров был удостоен звания народного артиста СССР (1991) и множества премий, в числе которых Государственная премия СССР (1987), Государственная премия РФ (1992, 1997, 2001), премия им. К.С.Станиславского, «Хрустальная Турандот», «Триумф» (2005). Награжден орденами Дружбы народов (1980), «За заслуги перед Отечеством» III (1997) и II (2003) степени, орденом Святого Станислава (1998).

Сочинения :

Контакты на разных уровнях. М., 1988. Суперпрофессия. М., 2000. Театр без вранья. М., 2007. Ленком - мой дом. Лицедейство без фарисейства. Моё режиссёрское резюме. М., 2016.