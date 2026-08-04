ЗАХАРОВ ИВАН ИЛЬИЧ

ЗАХАРОВ ИВАН ИЛЬИЧ - российский ки­тае­вед и ди­пло­мат .

Из се­мьи сель­ско­го дьяч­ка.

По окон­ча­нии Во­ро­неж­ской ду­хов­ной се­ми­на­рии (1837) учил­ся в Санкт-Пе­тербургской ду­хов­ной ака­де­мии.

В 1839-1850 годах ра­бо­тал в со­ста­ве Российской ду­хов­ной мис­сии в Пе­ки­не. В 1851-1864 годах пер­вый российский кон­сул в Куль­дже, уча­ст­во­вал в за­клю­че­нии ря­да трак­та­тов, спо­соб­ст­во­вав­ших раз­гра­ни­че­нию российских и китайских вла­де­ний и раз­ви­тию российско-китайской тор­гов­ли.

С 1869 года пре­по­да­ва­тель маньчжурский язые в Санкт-Пе­тербургском университете, в 1875 году ему при­свое­на сте­пень доктора на­ук по маньчжурской сло­вес­но­сти, с 1879 года профессор. Член Русского географического общества (РГО). Пер­вым сре­ди учё­ных Рос­сии и Западной Ев­ро­пы за­нял­ся ис­сле­до­ва­ни­ем про­блем ис­то­рии эко­но­ми­ки, по­зе­мель­ных от­но­ше­ний и де­мо­гра­фических про­блем Ки­тая с древ­ней­ших вре­мён до XIX века.

Ав­тор «Пол­но­го мань­чжур­ско-рус­ско­го сло­ва­ря» (1875) и «Грам­ма­ти­ки мань­чжур­ско­го язы­ка» (1879), явив­ших­ся круп­ным вкла­дом в раз­ви­тие отечественной и ми­ро­вой мань­чжу­ри­сти­ки. Под­го­то­вил ру­ко­пись «Опи­са­ние за­пад­ных ки­тай­ских вла­де­ний», а так­же под­роб­ную кар­ту русских зе­мель, смеж­ных с Ки­та­ем , на ко­то­рую бы­ли на­не­се­ны ты­ся­чи по­се­ле­ний и уро­чищ, гор и рек, ра­нее не­из­вест­ных и не на­не­сён­ных на кар­ты.