ЗАХАРОВ ИВАН ИЛЬИЧ
ЗАХАРОВ ИВАН ИЛЬИЧ - российский китаевед и дипломат.
Из семьи сельского дьячка.
По окончании Воронежской духовной семинарии (1837) учился в Санкт-Петербургской духовной академии.
В 1839-1850 годах работал в составе Российской духовной миссии в Пекине. В 1851-1864 годах первый российский консул в Кульдже, участвовал в заключении ряда трактатов, способствовавших разграничению российских и китайских владений и развитию российско-китайской торговли.
С 1869 года преподаватель маньчжурский язые в Санкт-Петербургском университете, в 1875 году ему присвоена степень доктора наук по маньчжурской словесности, с 1879 года профессор. Член Русского географического общества (РГО). Первым среди учёных России и Западной Европы занялся исследованием проблем истории экономики, поземельных отношений и демографических проблем Китая с древнейших времён до XIX века.
Автор «Полного маньчжурско-русского словаря» (1875) и «Грамматики маньчжурского языка» (1879), явившихся крупным вкладом в развитие отечественной и мировой маньчжуристики. Подготовил рукопись «Описание западных китайских владений», а также подробную карту русских земель, смежных с Китаем, на которую были нанесены тысячи поселений и урочищ, гор и рек, ранее неизвестных и не нанесённых на карты.