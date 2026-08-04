ЗАХАРИЯ КОПЫСТЕНСКИЙ
ЗАХАРИЯ КОПЫСТЕНСКИЙ - западнорусский церковный деятель, духовный писатель, архимандрит Киево-Печерского монастыря.
Из православной шляхетской семьи. Племянник епископа Перемышльского и Самборского Михаила Копыстенского, одного из двух архиереев Киевской митрополии, отказавшихся примкнуть к Брестской унии 1596 года.
Образование получил, скорее всего, во Львовской Успенской братской школе (см. Братские школы). На основании сочинений самого Захарии Копыстенского можно предположить, что в молодости он побывал в Молдавии и Валахии, а возможно, и на Балканах.
Где и кем Захария Копыстенский был рукоположен в священный сан неизвестно, однако в Киев он прибыл около 1615 года уже иеромонахом по приглашению архимандрита Киево-Печерского монастыря Елисея Плетенецкого. В начале 1616 года поступил в число братии Киево-Печерского монастыря, где вскоре стал исполнять послушание духовника. Одновременно в январе 1616 года вступил в Киевское православное братство и, по некоторым данным, начал преподавать в Киевской братской школе.
В 1616 году в Киево-Печерской типографии вышла в свет первая книга под редакцией Захарии Копыстенского - Часослов; в качестве учебного пособия книга предназначалась для учащихся Киевской братской школы. В 1619 году Захарией Копыстенским (под псевдонимом Азария) был подготовлен антикатолический трактат «Книга о вере». Совместно с западнорусским лексикографом Памвой Берындой (умер в 1632) Захария Копыстенский издал книгу «Анфологион», исправленную по греческому тексту игуменом Михайловского Златоверхого монастыря Иовом Борецким (впоследствии митрополит Киевский). В 1624 году предпринял издание Номоканона.
Наибольшую известность из собственных творений Захарии Копыстенского получила «Пали-нодия» (полное название - «Палинодия, или Книга обороны Кафолической Святой Апостольской Всходной Церкви и святых Патриархов и о греках и россах христианех») (1621) - крупнейшее полемическое сочинение того времени, направленное против католиков и униатов в защиту православного учения. Благодаря многочисленным спискам «Палинодия» приобрела известность не только в Западной Руси, но и в Москве. Здесь её текст использовали при подготовке ряда изданий, предпринятых при патриархе Иосифе, в частности «Книги о вере» (1648). В «Палинодии» Захария Копыстенский проявил себя не только как блестящий полемист, но также обнаружил незаурядные познания в догматике, патристике и каноническом праве. Захарии Копыстенскому также принадлежит написанный в духе полемики с римокатоликами и униатами труд - «Книга о правдивой единости православных христиан Церкви Восточной, там же и против апостатов и о их лживой унии», пользовавшаяся большим авторитетом среди старообрядцев вплоть до начала XX века.
В ноябре 1624 года Захария Копыстенский по выбору братии и завещанию архимандрита Елисея Плетенецкого стал настоятелем Киево-Печерского монастыря, продолжая много внимания уделять изданию новых книг, большинство которых было напечатано в типографии Киево-Печерского монастыря. В частности, им были изданы «Акафисты» (1625) и Триодь с предисловием (1627). Вместе с Лаврентием Зизанием Захария Копыстенский перевёл и издал Толкование на Апокалипсис святого Андрея Кесарийского (1625).
В своих произведениях Захария Копыстенский последовательно и решительно выступал против попыток навязать православным русинам Речи Посполитой Брестскую унию. Резкий антикатолический пафос отличает почти все его творения. Захария Копыстенский видел в наступлении католиков на православие признаки приближающегося конца света, считал, что приближение царства антихриста вообще знаменуется усилением церковных раздоров и нестроений, а также массовым отпадением от Православной церкви.
Захария Копыстенский являлся сторонником русского единства. Как Московская Русь, так и западнорусские земли, входившие в состав Речи Посполитой, он считал частями одной Русской земли, видя залог её единства прежде всего в православной вере и в общей истории, восходящей ко временам святого князя Владимира Святославича.
Литературное творчество Захарии Копыстенского оказало заметное влияние на дальнейшее развитие духовной литературы как киевской школы, так и Московской Руси.
Похоронен в Киево-Печерском монастыре (место погребения не сохранилось).