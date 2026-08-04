ЗАХАРИЯ КОПЫСТЕНСКИЙ

ЗАХАРИЯ КОПЫСТЕНСКИЙ - западнорусский цер­ков­ный дея­тель, ду­хов­ный пи­са­тель, ар­хи­ман­д­рит Кие­во-Пе­чер­ского монастыря.

Из пра­во­слав­ной шля­хет­ской се­мьи. Пле­мян­ник епископа Пе­ре­мышль­ско­го и Сам­бор­ско­го Ми­хаи­ла Ко­пы­стен­ско­го, од­но­го из двух ар­хие­ре­ев Ки­ев­ской ми­тро­по­лии, от­ка­зав­ших­ся примк­нуть к Бре­ст­ской унии 1596 года.

Об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил, ско­рее все­го, во Львов­ской Ус­пен­ской брат­ской шко­ле (см. Брат­ские шко­лы). На ос­но­ва­нии со­чи­не­ний са­мо­го Захарии Копыстенского мож­но пред­по­ло­жить, что в мо­ло­до­сти он по­бы­вал в Мол­да­вии и Ва­ла­хии , а воз­мож­но, и на Бал­ка­нах.

Где и кем Захария Копыстенский был ру­ко­по­ло­жен в свя­щен­ный сан не­из­вест­но, од­на­ко в Ки­ев он при­был около 1615 года уже ие­ро­мо­на­хом по при­гла­ше­нию ар­хи­ман­д­ри­та Кие­во-Пе­чер­ского монастыря Ели­сея Пле­те­нец­ко­го. В начале 1616 года по­сту­пил в чис­ло бра­тии Кие­во-Пе­чер­ско­го монастыря, где вско­ре стал ис­пол­нять по­слу­ша­ние ду­хов­ни­ка. Од­но­вре­мен­но в январе 1616 года всту­пил в Ки­ев­ское пра­во­слав­ное брат­ст­во и, по не­ко­то­рым дан­ным, на­чал пре­по­да­вать в Ки­ев­ской брат­ской шко­ле.

В 1616 году в Кие­во-Пе­чер­ской ти­по­гра­фии вы­шла в свет пер­вая кни­га под ре­дак­цией Захарии Копыстенского - Ча­со­слов; в ка­че­ст­ве учеб­но­го по­со­бия кни­га пред­на­зна­ча­лась для уча­щих­ся Ки­ев­ской брат­ской шко­лы. В 1619 году Захарией Копыстенским (под псевдонимом Аза­рия) был под­го­тов­лен ан­ти­ка­то­лический трак­тат «Кни­га о ве­ре». Со­вме­ст­но с западнорусским лек­си­ко­гра­фом Пам­вой Бе­рын­дой (умер в 1632) Захария Копыстенский из­дал книгу «Ан­фо­ло­ги­он», ис­прав­лен­ную по греческому тек­сту игу­ме­ном Ми­хай­лов­ско­го Зла­то­вер­хо­го монастыря Ио­вом Бо­рец­ким (впо­след­ст­вии митрополит Ки­ев­ский). В 1624 году пред­при­нял из­да­ние Но­мо­ка­но­на.

Наи­боль­шую из­вест­ность из соб­ст­вен­ных тво­ре­ний Захарии Копыстенского по­лу­чи­ла «Па­ли-но­дия» (пол­ное название - «Па­ли­но­дия, или Кни­га обо­ро­ны Ка­фо­ли­че­ской Свя­той Апо­столь­ской Всход­ной Церк­ви и святых Пат­ри­ар­хов и о гре­ках и рос­сах хри­стиа­нех») (1621) - круп­ней­шее по­ле­ми­че­ское со­чи­не­ние то­го вре­ме­ни, на­прав­лен­ное про­тив ка­то­ли­ков и униатов в за­щиту пра­во­слав­но­го уче­ния. Бла­го­да­ря мно­го­численным спи­скам «Па­ли­но­дия» при­об­ре­ла из­вест­ность не толь­ко в Западной Ру­си, но и в Мо­ск­ве. Здесь её текст ис­поль­зо­ва­ли при под­го­тов­ке ря­да из­да­ний, пред­при­ня­тых при пат­ри­ар­хе Ио­си­фе, в ча­ст­но­сти «Кни­ги о ве­ре» (1648). В «Па­ли­но­дии» Захария Копыстенский про­явил се­бя не толь­ко как бле­стя­щий по­ле­мист, но так­же об­на­ру­жил не­за­уряд­ные по­зна­ния в дог­ма­ти­ке , пат­ри­сти­ке и ка­но­ни­че­ском пра­ве. Захарии Копыстенскому так­же при­над­ле­жит на­пи­сан­ный в ду­хе по­ле­ми­ки с ри­мо­ка­то­ли­ка­ми и униа­та­ми труд - «Кни­га о прав­ди­вой еди­но­сти пра­во­слав­ных хри­сти­ан Церк­ви Вос­точ­ной, там же и про­тив апо­ста­тов и о их лжи­вой унии», поль­зо­вав­шая­ся боль­шим ав­то­ри­те­том сре­ди ста­ро­об­ряд­цев вплоть до начала XX века.

В но­ябре 1624 года Захария Копыстенский по вы­бо­ру бра­тии и за­ве­ща­нию ар­химандрита Ели­сея Пле­те­нец­ко­го стал на­стоя­те­лем Кие­во-Пе­чер­ско­го монастыря, про­дол­жая мно­го вни­ма­ния уде­лять из­да­нию но­вых книг, боль­шин­ст­во ко­то­рых бы­ло на­пе­ча­та­но в ти­по­гра­фии Кие­во-Пе­чер­ского монастыря. В ча­ст­но­сти, им бы­ли из­да­ны «Ака­фи­сты» (1625) и Три­одь с пре­ди­сло­ви­ем (1627). Вме­сте с Лав­рен­ти­ем Зи­за­ни­ем Захария Копыстенский пе­ре­вёл и из­дал Тол­ко­ва­ние на Апо­ка­лип­сис святого Ан­д­рея Ке­са­рий­ско­го (1625).

В сво­их про­из­ве­де­ни­ях Захария Копыстенский по­сле­до­ва­тель­но и ре­ши­тель­но вы­сту­пал про­тив по­пы­ток на­вя­зать пра­во­слав­ным ру­си­нам Ре­чи По­спо­ли­той Бре­ст­скую унию. Рез­кий ан­ти­ка­то­ли­че­ский па­фос от­ли­ча­ет поч­ти все его тво­ре­ния. Захария Копыстенский ви­дел в на­сту­п­ле­нии ка­то­ли­ков на пра­во­сла­вие при­зна­ки при­бли­жаю­ще­го­ся кон­ца све­та, счи­тал, что при­бли­же­ние цар­ст­ва ан­ти­хри­ста во­об­ще зна­ме­ну­ет­ся уси­ле­ни­ем цер­ков­ных раз­до­ров и не­строе­ний, а так­же мас­со­вым от­па­де­ни­ем от Пра­во­слав­ной церк­ви.

Захария Копыстенский яв­лял­ся сто­рон­ни­ком русского един­ст­ва. Как Московская Русь, так и западнорусские зем­ли, вхо­див­шие в со­став Ре­чи По­спо­ли­той, он счи­тал час­тя­ми од­ной Рус­ской зем­ли, ви­дя за­лог её един­ст­ва пре­ж­де все­го в пра­во­слав­ной ве­ре и в об­щей ис­то­рии, вос­хо­дя­щей ко вре­ме­нам святого князя Вла­ди­ми­ра Свя­то­сла­ви­ча.

Литературное твор­че­ст­во Захарии Копыстенского ока­за­ло за­мет­ное влия­ние на даль­ней­шее раз­ви­тие ду­хов­ной литературы как ки­ев­ской шко­лы, так и Московской Ру­си.

По­хо­ро­нен в Кие­во-Пе­чер­ском монастыре (ме­сто по­гре­бе­ния не со­хра­ни­лось).