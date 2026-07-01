ЗАХАРИЯ (ИКОНОПИСЕЦ)

ЗАХАРИЯ, иконописец - русский иконописец XIV века.

Сведения о нем содержатся в Троицкой летописи под 1344 года (см.: Приселков. 1950 год. С. 366-367).

Летопись сообщает о том, что в Москве были расписаны «две церкви камены, Святая Богородица да святый Михаил» - храмы Московского Кремля Успенский (1326-1472 годы) и Архангельский (1333-1505 годы). Первый в одно лето расписали мастера-греки, привезенные митр. Феогностом («митрополичи письцы Феогностовы»).

Во втором начала работать артель русских иконописцев великого князя Симеона Иоанновича Гордого, «в них же бе старейшины и начальници иконописцем Захария, Иосиф, Николай и прочая дружина их».

Однако русским мастерам не удалось в то же лето закончить и половины объема работ по причине больших размеров храма («величества ради церкви тоя»).