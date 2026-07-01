ЗАХАРИЯ (БИБЛЕЙСКИЙ ПРОРОК)

ЗАХАРИЯ (евр. הירכז) - вет­хо­за­вет­ный про­рок , сын Ва­ра­хи­ин, име­нем ко­то­ро­го на­зва­на 11-я (пред­по­след­няя) кни­га из че­ре­ды книг «ма­лых про­ро­ков».

Кни­га про­ро­ка За­ха­рии рас­па­да­ет­ся на две час­ти. Ис­то­рический кон­текст пер­вой час­ти (главы 1-8) свя­зан с за­вер­ше­ни­ем пе­рио­да пле­не­ния ва­ви­лон­ско­го. Из про­ро­честв, со­дер­жа­щих­ся в этих гла­вах, три да­ти­ру­ют­ся пе­рио­дом ме­ж­ду вто­рым и чет­вёр­тым го­да­ми прав­ле­ния персидского ца­ря Да­рия I (520-518 до н.э.; Зах. 1:1, 7; 7:1). Кро­ме про­ро­честв, гла­вы со­дер­жат при­зыв к Из­раи­лю об­ра­тить­ся к Бо­гу и во­зоб­но­вить строи­тель­ст­во Хра­ма, раз­ру­ше­ние ко­то­ро­го про­рок свя­зы­ва­ет с гре­ха­ми на­ро­да, из­бав­ле­ние же - с рас­кая­ни­ем (Зах. 1:2-6; 8:13-17). В главах 6-8 Захария от­хо­дит от тем, не­по­сред­ст­вен­но свя­зан­ных с воз­вра­ще­ни­ем из ва­ви­лон­ско­го пле­не­ния, и об­ра­ща­ет­ся, в част­но­сти, к во­про­су об основной смыс­ле слу­же­ния Бо­гу (Зах. 7:9-10; 8:16-17).

Вто­рая часть (главы 9-14, не упо­ми­наю­щие име­ни са­мо­го про­ро­ка) но­сит эс­ха­то­ло­гический ха­рак­тер и со­дер­жит про­ро­че­ст­ва о на­ка­за­нии, ко­то­рое по­стиг­нет со­сед­ние Из­раи­лю на­ро­ды, о гря­ду­щем ца­ре-из­ба­ви­те­ле, об оса­де Ие­ру­са­ли­ма и спа­се­нии го­ро­да Бо­гом, о гря­ду­щем очи­ще­нии на­ро­да, о раз­ру­ше­нии Ие­ру­са­ли­ма, из­гна­нии Из­раи­ля и о гря­ду­щем Цар­ст­ве Бо­жи­ем. Един­ст­ва мне­ний по по­во­ду да­ти­ров­ки вто­рой час­ти Кни­ги про­ро­ка За­ха­рии нет: од­ни ис­сле­до­ва­те­ли от­но­сят её ко вре­ме­ни прав­ле­ния иу­дей­ско­го ца­ря Аза­рии (VIII век до н.э.), дру­гие да­ти­ру­ют III веком до н.э.

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