ЗАХАРИЯ (БИБЛЕЙСКИЙ ПРОРОК)
ЗАХАРИЯ (евр. הירכז) - ветхозаветный пророк, сын Варахиин, именем которого названа 11-я (предпоследняя) книга из череды книг «малых пророков».
Книга пророка Захарии распадается на две части. Исторический контекст первой части (главы 1-8) связан с завершением периода пленения вавилонского. Из пророчеств, содержащихся в этих главах, три датируются периодом между вторым и четвёртым годами правления персидского царя Дария I (520-518 до н.э.; Зах. 1:1, 7; 7:1). Кроме пророчеств, главы содержат призыв к Израилю обратиться к Богу и возобновить строительство Храма, разрушение которого пророк связывает с грехами народа, избавление же - с раскаянием (Зах. 1:2-6; 8:13-17). В главах 6-8 Захария отходит от тем, непосредственно связанных с возвращением из вавилонского пленения, и обращается, в частности, к вопросу об основной смысле служения Богу (Зах. 7:9-10; 8:16-17).
Вторая часть (главы 9-14, не упоминающие имени самого пророка) носит эсхатологический характер и содержит пророчества о наказании, которое постигнет соседние Израилю народы, о грядущем царе-избавителе, об осаде Иерусалима и спасении города Богом, о грядущем очищении народа, о разрушении Иерусалима, изгнании Израиля и о грядущем Царстве Божием. Единства мнений по поводу датировки второй части Книги пророка Захарии нет: одни исследователи относят её ко времени правления иудейского царя Азарии (VIII век до н.э.), другие датируют III веком до н.э.