ЗАХАРЬИНА-ЮРЬЕВА (ЗАХАРЬИНА-КОШКИНА) АНАСТАСИЯ РОМАНОВНА
ЗАХАРЬИНА-ЮРЬЕВА (ЗАХАРЬИНА-КОШКИНА) АНАСТАСИЯ РОМАНОВНА - первая русская Царица, первая жена Ивана IV Васильевича Грозного.
Из рода Захарьиных-Кошкиных. Впервые упомянута в 1542-1543 годах в духовной родной тётки по отцу, княгини А.Ю. Ромодановской. После смерти отца, Р.Ю. Захарьина-Юрьева, в феврале 1543 года воспитывалась матерью Ульяной.
По свидетельству «Летописца начала царства...», в качестве невесты была выбрана самим царём. Венчал их митрополит Московский и всея Руси Макарий в Успенском соборе Московского Кремля. Их дети: Анна Ивановна (10 авгутса 1549 - 20 июля 1550), Мария Ивановна (17 марта 1551 - 1551), Дмитрий Иванович (октябрь 1552 - 6 июня 1553), Иван Иванович, Евдокия Ивановна (28 февраля 1556 - июнь 1558), Фёдор Иванович. Неоднократно совершала обетные паломничества, в том числе пешком (в Троице-Сергиев монастырь в сентябре 1548), и особые моления (например, вместе с мужем у гроба преподобного Никиты в Никитском монастыре Переяславля летом 1553 года при возвращении из поездки по северным монастырям, во время которой погиб её сын Дмитрий).
Сопровождала мужа в «походах по монастырям»: в Троице-Сергиев монастырь (феврарь 1547, июнь 1548; декабрь 1552 - для крещения Дмитрия), монастыри Центра и Севера страны (май - июнь 1553), вновь в Троице-Сергиев монастырь и в переяславский Никитский монастырь (сентябрь 1556) и др. После посещения монастырей нередко следовала за царём в объездах ближних и дальних царских резиденций, дворцовых сёл, охотничьих угодий (1548, 1556), в поездках по военно-политическим делам (летом - осенью 1559 года в Можайск). Участвовала в придворно-церковных церемониальных «встречах» и «отпусках» чудотворных икон (святого Николы Великорецкого в августе 1556 года, Божией Матери «Одигитрия» и других образов из Нарвы в августе 1558 года).
По инициативе царя и его окружения поведение венценосной пары постепенно приобретало публичный, этикетно-нормативный характер с использованием новых форм общения и прежних традиций. Начало Казанского похода 1552 года сопровождалось официальным посещением Иваном IV покоев Захарьиной-Юрьевой, обращённой к ней речью, плачем царицы и ещё одной речью царя к митрополиту с просьбой-поручением иметь попечение о всей его семье. Как царица Захарьина-Юрьева распоряжалась членами Государева двора, нёсшими свою придворную службу при ней, включая лиц с думными чинами. Под её присмотром и управлением находились ряд мастерских и производств в системе дворцового ведомства.
Брак царя с Захарьиной-Юрьевой привёл к карьерному росту её близких родственников (клан родных и двоюродных её братьев, близких к ним лиц был особо влиятелен в 1548-1554 годах, а затем уже после кончины Захарьиной-Юрьевой), однако сама она заметной политической роли не играла. Во время мартовского кризиса 1553 года (в дни тяжёлой болезни царя часть правящей элиты собиралась присягать старицкому князю Владимиру Андреевичу, а не младенцу царевичу Дмитрию Ивановичу) Захарьина-Юрьева по присяжной грамоте князя Владимира Андреевича получала некоторые права опекунши. Эти нормы и возможные властные прерогативы в случае смерти Ивана IV получили детальную разработку в майской крестоцеловальной записи князя Владимира Андреевича, составленной по решению Ивана IV в связи со смертью царевича Дмитрия Ивановича и рождением царевича Ивана Ивановича. Старицкий князь должен был согласовывать с главным опекуном, то есть Захарьиной-Юрьевой, едва ли не каждый свой шаг и при малейшем сомнении доносить на свою мать - княгиню Евфросинию Андреевну, под влиянием которой он находился.
Последние 1,5-2 года жизни Захарьина-Юрьева тяжело болела. Иван IV после разрыва с А.Ф. Адашевым и Сильвестром обвинял их в том, что они «ненависть зельну воздвигли на нашу царицу». По слухам, она скончалась от отравления (исследование её останков скорее подтверждает их, нежели опровергает: в костях обнаружена аномально высокая концентрация некоторых ртутных соединений). Была похоронена в Вознесенском женском монастыре Московского Кремля. В 1929 году саркофаг с прахом Захарьиной-Юрьевой перенесён в подклет Архангельского собора.