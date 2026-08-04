ЗАХАРЬИНА-ЮРЬЕВА (ЗАХАРЬИНА-КОШКИНА) АНАСТАСИЯ РОМАНОВНА

ЗАХАРЬИНА-ЮРЬЕВА (ЗАХАРЬИНА-КОШКИНА) АНАСТАСИЯ РОМАНОВНА - пер­вая русская Ца­ри­ца, пер­вая же­на Ива­на IV Ва­силь­е­ви­ча Гроз­но­го.

Из ро­да За­харь­и­ных-Кош­ки­ных. Впер­вые упо­мя­ну­та в 1542-1543 годах в ду­хов­ной род­ной тёт­ки по от­цу, княгини А.Ю. Ро­мо­да­нов­ской. По­сле смер­ти от­ца, Р.Ю. За­харь­и­на-Юрь­е­ва, в феврале 1543 года вос­пи­ты­ва­лась ма­те­рью Уль­я­ной.

По сви­де­тель­ст­ву «Ле­то­пис­ца на­ча­ла цар­ст­ва...», в ка­че­ст­ве не­вес­ты бы­ла вы­бра­на са­мим ца­рём. Вен­чал их митрополит Мо­с­ков­ский и всея Ру­си Ма­ка­рий в Ус­пен­ском со­бо­ре Мо­с­ков­ско­го Крем­ля. Их де­ти: Ан­на Ива­нов­на (10 авгутса 1549 - 20 июля 1550), Ма­рия Ива­нов­на (17 марта 1551 - 1551), Дмит­рий Ива­но­вич (октябрь 1552 - 6 июня 1553), Иван Ива­но­вич, Ев­до­кия Ива­нов­на (28 февраля 1556 - июнь 1558), Фё­дор Ива­но­вич. Не­од­но­крат­но со­вер­ша­ла обет­ные па­лом­ни­че­ст­ва , в том числе пеш­ком (в Трои­це-Сер­ги­ев монастырь в сентябре 1548), и осо­бые мо­ле­ния (например, вме­сте с му­жем у гро­ба преподобного Ни­ки­ты в Ни­кит­ском монастыре Пе­ре­яс­лав­ля ле­том 1553 года при воз­вра­ще­нии из по­езд­ки по северным мо­на­сты­рям, во вре­мя ко­то­рой по­гиб её сын Дмит­рий).

Со­про­во­ж­да­ла му­жа в «по­хо­дах по мо­на­сты­рям»: в Трои­це-Сер­ги­ев монастырь (феврарь 1547, июнь 1548; декабрь 1552 - для кре­ще­ния Дмит­рия), мо­на­сты­ри Цен­тра и Се­ве­ра стра­ны (май - июнь 1553), вновь в Трои­це-Сер­ги­ев монастырь и в пе­ре­яс­лав­ский Ни­кит­ский монастырь (сентябрь 1556) и др. По­сле по­се­ще­ния мо­на­сты­рей не­ред­ко сле­до­ва­ла за ца­рём в объ­ез­дах ближ­них и даль­них цар­ских ре­зи­ден­ций, двор­цо­вых сёл, охот­ничь­их уго­дий (1548, 1556), в по­езд­ках по во­ен­но-по­ли­тическим де­лам (ле­том - осе­нью 1559 года в Мо­жайск). Уча­ст­во­ва­ла в при­двор­но-цер­ков­ных це­ре­мо­ни­аль­ных «встре­чах» и «от­пус­ках» чу­до­твор­ных икон (святого Ни­ко­лы Ве­ли­ко­рец­ко­го в августе 1556 года, Бо­жи­ей Ма­те­ри «Оди­гит­рия» и других об­ра­зов из Нар­вы в августе 1558 года).

По ини­циа­ти­ве ца­ря и его ок­ру­же­ния по­ве­де­ние вен­це­нос­ной па­ры по­сте­пен­но при­об­ре­та­ло пуб­лич­ный, эти­кет­но-нор­ма­тив­ный ха­рак­тер с ис­поль­зо­ва­ни­ем но­вых форм об­ще­ния и преж­них тра­ди­ций. На­ча­ло Ка­зан­ско­го по­хо­да 1552 года со­про­во­ж­да­лось официальным по­се­ще­ни­ем Ива­ном IV по­ко­ев Захарьиной-Юрьевой, об­ра­щён­ной к ней ре­чью, пла­чем ца­ри­цы и ещё од­ной ре­чью ца­ря к ми­тро­по­ли­ту с прось­бой-по­ру­че­ни­ем иметь по­пе­че­ние о всей его се­мье. Как ца­ри­ца Захарьина-Юрьева рас­по­ря­жа­лась чле­на­ми Го­су­да­ре­ва дво­ра, нёс­ши­ми свою при­двор­ную служ­бу при ней, вклю­чая лиц с дум­ны­ми чи­на­ми. Под её при­смот­ром и управ­ле­ни­ем на­хо­ди­лись ряд мас­тер­ских и про­из­водств в сис­те­ме двор­цо­во­го ве­дом­ст­ва.

Брак ца­ря с Захарьиной-Юрьевой при­вёл к карь­ер­но­му рос­ту её близ­ких род­ст­вен­ни­ков (клан род­ных и двою­род­ных её брать­ев, близ­ких к ним лиц был осо­бо влия­те­лен в 1548-1554 годах, а за­тем уже по­сле кон­чи­ны Захарьиной-Юрьевой), од­на­ко са­ма она за­мет­ной по­ли­тической ро­ли не иг­ра­ла. Во вре­мя мар­тов­ско­го кри­зи­са 1553 года (в дни тя­жё­лой бо­лез­ни ца­ря часть пра­вя­щей эли­ты со­би­ра­лась при­ся­гать ста­риц­ко­му князю Вла­ди­ми­ру Ан­д­рее­ви­чу, а не мла­ден­цу ца­ре­ви­чу Дмит­рию Ива­но­ви­чу) Захарьина-Юрьева по при­сяж­ной гра­мо­те князя Вла­ди­ми­ра Ан­д­рее­ви­ча по­лу­ча­ла не­ко­то­рые пра­ва опе­кун­ши. Эти нор­мы и воз­мож­ные вла­стные пре­ро­га­ти­вы в слу­чае смер­ти Ива­на IV по­лу­чи­ли де­таль­ную раз­ра­бот­ку в май­ской кре­сто­це­ло­валь­ной за­пи­си князя Вла­ди­ми­ра Ан­д­рее­ви­ча, со­став­лен­ной по ре­ше­нию Ива­на IV в свя­зи со смер­тью ца­ре­ви­ча Дмит­рия Ива­но­ви­ча и ро­ж­де­ни­ем ца­ре­ви­ча Ива­на Ива­но­ви­ча. Ста­риц­кий князь дол­жен был со­гла­со­вы­вать с главным опе­ку­ном, то есть Захарьиной-Юрьевой, ед­ва ли не ка­ж­дый свой шаг и при ма­лей­шем со­мне­нии до­но­сить на свою мать - княгиню Ев­фро­си­нию Ан­д­ре­ев­ну, под влия­ни­ем ко­то­рой он на­хо­дил­ся.

По­след­ние 1,5-2 го­да жиз­ни Захарьина-Юрьева тя­же­ло бо­ле­ла. Иван IV по­сле раз­ры­ва с А.Ф. Ада­ше­вым и Силь­ве­ст­ром об­ви­нял их в том, что они «не­на­висть зель­ну воз­двиг­ли на на­шу ца­ри­цу». По слу­хам, она скон­ча­лась от от­рав­ле­ния (ис­сле­до­ва­ние её ос­тан­ков ско­рее под­твер­жда­ет их, не­же­ли оп­ро­вер­га­ет: в кос­тях об­на­ру­же­на ано­маль­но вы­со­кая кон­цен­тра­ция не­ко­то­рых ртут­ных со­еди­не­ний). Бы­ла по­хо­ро­не­на в Воз­не­сен­ском жен­ском монастыре Мо­с­ков­ско­го Крем­ля. В 1929 году сар­ко­фаг с пра­хом Захарьиной-Юрьевой пе­ре­не­сён в под­клет Ар­хан­гель­ско­го со­бо­ра.