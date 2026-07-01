ЗАХАРЬИНА НИНА БОРИСОВНА

ЗАХАРЬИНА НИНА БОРИСОВНА - музыковед, исследователь русского церковного пения.

В 1984 году закончила Ленинградскую консерваторию им. Н.А. Римского-Корсакова .

В 1987-1994 годы работала в ГПБ (ныне РНБ) в Санкт-Петербурге, в отделе нотных изданий и звукозаписей, с 1995 года - в Санкт-Петербургском государственном музее театрального и музыкального искусства (ведущий научный сотрудник, хранитель фонда нотных изданий и рукописей).

В 1992 году защитила кандилатскую диссертацию «Интонационный словарь и композиция песнопений-осмогласников знаменного роспева» (под руководством А.Н. Кручининой). В 1993-1994 годы в сотрудничестве с хором «Нево» (руководитель И.В. Панков) вела циклы хоровых концертов, где звучали расшифрованные ею древнерусского песнопения.

В 1996-2008 годы работала в Санкт-Петербургской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова на кафедре древнерусского певческого искусства, в 2001-2005 годы занималась организацией научно-творческого симпозиума «Бражниковские чтения» (в консерватории, РНБ, Музее музыки в Шереметевском дворце).

В 2007 годц защитила докторскую диссертацию «Русские певческие книги: Типология, пути эволюции», в которой были выявлены основные типы певческих книг, бытовавших с конца XI по начало XX веков и проанализированы принципы их организации.

В сферу научных интересов Н.Б. Захарьиной входят также история книги и инструментоведение .

Сочинения:

Рус. богослужебные певч. книги XVIII-XIX вв.: Синод. традиция. СПб., 2003;

Некоторые наблюдения над структурой рус. певч. книг // Музыковедение. М., 2004. № 1. С. 2-5;

Песнопения в честь Успения Богородицы в рус. певч. рукописях эпохи Иерусалимского устава // ЕжБК. 2007. Т. 2. С. 256-261;

Строки из песнопений Успению Богородицы в древнерусских музыкально-теоретических руководствах // Греко-рус. певч. параллели: К 100-летию афонской экспедиции С.В. Смоленского: Сб. науч. тр. по мат-лам Бражниковских чтений. М.; СПб., 2008. С. 221-231;

Песнопения в честь Успения Богородицы в древнерус. рукописях достудийской и студийской эпох // Древнерус. духовное наследие в Сибири: Науч. изучение памятников традиц. рус. книжности на востоке России / Отв. ред.: Е.И. Дергачева-Скоп, В.Н. Алексеев. Новосиб. (в печати).