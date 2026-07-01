ЗАХАРИИ РИТОРА ХРОНИКА

ЗАХАРИИ РИТОРА ХРОНИКА - сочинение об истории Восточной Церкви и Византийской империи.

Написанное в середине VI века на сирийском языке; имя подлинного автора неизвестно; ранее ошибочно приписывалась Захарии Ритору, еп. Митилинскому, автору «Церковной истории», которая включена в состав Захарии Ритора хроника как одна из ее частей.

Захарии Ритора хроника сохранилась в рукописи Brit. Mus. Add. 17202, где не содержится имени автора, а есть лишь заглавие: «Книга записи событий, происшедших в мире». Отрывки З. Р. х. без указания автора есть также в рукописи Cod. Vat. syr. 146. По этой рукописи сочинение использовалось И. Ассемани (Bibliotheca Orientalis. Vol. 2. P. 54 ff.) и было издано А. Маи (Scriptorum Veterum Nova Collectio. R., 1838. T. 10). Один фрагмент, встречающийся в ватиканской рукописи, цитируется Дионисием бар Салиби (XII век) как взятый у «Захарии Ритора и епископа Митилины» (Assemani. BO. Vol. 2. P. 53).

На основании этой цитаты Ассемани сделал вывод о том, что автором хроники был Захария Ритор. Под этим именем текст впервые был полностью издан Я.П. Ландом, который озаглавил это сочинение «Захарии, епископа Митилинского, и другие исторические сочинения, большей частью утраченные по-гречески» (Zachariae, ep. Mitylenes, aliorumque scripta historica Graece plerumque deperdita). Кроме того, Евагрий Схоластик (кон. VI в.) дважды цитирует монофизитского автора, которого он называет Захарией Ритором, и цитаты также близки к тексту Захарии Ритора хроники Михаил Сириец (а за ним и Григорий Бар Эвройо) в своей «Хронике» приводит выдержки из сочинения, как он называет, «Захарии Ритора» об истории Эфесского Вселенского Собора 431 года, о 7 Эфесских отроках, о событиях эпохи византийского имп. Маркиана (450-457 годы) и об эпидемии чумы в правление имп. Юстиниана I (40-е годы VI века).

В тексте Захарии Ритора хроники по лондонской рукописи в приложении ко 2-й книге сказано, что книга 3 взята «главным образом из «Церковной истории» Захарии Ритора, которую тот написал по-гречески для некоего Евпраксия, жившего при дворе и находившегося на императорской службе». Книга 3 начинается предисловием Захарии, адресованным Евпраксию. Сходное замечание встречается и в приложении к книге 6, где сказано, что книга взята из сочинения Захарии Ритора.

Таким образом, труд Захарии Ритора был доведен до 491 года и составляет лишь книги 3-6 Захарии Ритора хроники из лондонской рукописи (Land J. Introductio // Anecdota Syriaca. Lugd. Batav, 1870. Т. 3. P. X-XIII). Анонимный автор Захарии Ритора хроники использовал «Церковную историю» Захарии Ритора в сокращенном виде, без привлечения других источников для данного периода, за исключением одного фрагмента в книге 3, взятого из «Церковной истории» Иоанна Эфесского, списка визант. императоров, краткой хроники светских событий в конце той же кн. 3, хронологического обзора в конце предисловия к книге 4, а также заметки о смерти имп. Зинона и событиях светской истории его царствования в кн. 6.

Дата составления Захарии Ритора хроники приводится в книге 1 по сирийской эре: 880 год (569 год по Р. Х.). Отдельные части этой хроники были написаны в 555 году (XII 7) и в 561 году (XII 4); изложение событий во время правления имп. Юстиниана было сделано при жизни императора (до 565 года). Письмо Симеона, еп. Бет-Аршамского, об истории Химьяритских мучеников включено в Захарии Ритора хронике в том же виде, что и в «Церковной истории» Иоанна Эфесского (завершена после 585 года). Время написания обоих произведений указывает на то, что именно Иоанн Эфесский заимствовал письмо у автора Захарии Ритра хроники, а не наоборот. Другие схожие фрагменты обоих сочинений скорее всего были написаны независимо друг от друга.

О личности автора сведения немногочисленны. В книге 7 автор говорит о своем знакомстве с участником военных действий между Византией и Персией под Амидой (ныне Диярбакыр, Восточная Турция) в 503 году (VII 5). В книге 9 автор упоминает, что знает человека, бежавшего из готской Италии в К-поль (т. е. до 536 года) (IX 18). Впрочем, в обоих случаях нельзя сказать, является ли это ремаркой автора Захарии Ритора хроники или скопировано им из какого-либо источника. Кроме того, однажды, сообщая о событии, происшедшем в Амиде, автор употребляет местоименное наречие «здесь» - вероятно, он живет в Амиде. Также на связь с Амидой указывают фрагменты VII 3-5, IX 19, X 1, XII 7.

Захарии Ритора хроника открывается вводной главой с изложением общего плана сочинения. В книге 1 после вводной главы приводятся дискуссия о хронологии кн. Бытие, история Иосифа и Асенефы, Житие свт. Сильвестра, папы Римского, и рассказ об обретении пресв. Лукианом мощей святых Стефана, Гамалиила и Никодима. Завершается она рассказом о 2 ранних сирийских писателях. Книга 2 содержит Житие 7 спящих Эфесских отроков (II 7), а затем последовательно излагаются церковно-исторические события с К-польского Собора 448 г. К концу книги 9 изложение доведено до освобождения Рима от готов в 536 году. Книги 2-6 практически полностью посвящены церковным делам, в книгах 7-9 содержится много сведений из светской истории. От книги 10, в которой рассказывалось о событиях 537-548 годов, сохранилось лишь содержание глав, а также нек-рые фрагменты текста, отчасти восстанавливаемые на основе сочинений Михаила Сирийца, Григория Бар Эвройо и Иакова Эдесского. Книга 11 утрачена полностью; от книги 12 остался фрагмент, повествующий о событиях 553-556 годов (XII 4-7).

На этом сохранившаяся часть Захарии Ритора хроники завершается, хотя само сочинение, как следует из введения, было доведено до 569 года.

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