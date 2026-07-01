ЗАХАРИЕВ СТЕФАН

ЗАХАРИЕВ СТЕФАН - деятель болгарского просвещения.

Родился в семье торговца мехами. Учился в греческом училище в Пловдиве. Занимался торговлей, в Татар-Пазарджике выполнял обязанности османского казначея, наместника (до 1859 года) Пловдивского митрополита и председателя городской церковной общины. Преподавал в школе, направлял болгарских учителей и священников на службу в окрестные села, боролся против эллинизации обучения в болгарских училищах.

Активно выступал за самостоятельность Болгарской Церкви, изгнал из церкви Пресвятой Богородицы в Татар-Пазарджике греческое духовенство. Был инициатором создания библиотеки «Виделина» (1862 год), в которой 12 лет был библиотекарем, и жен. Общества любителей науки (1870 год). Собирал древние рукописи, монеты, копировал каменные надписи и др.

Писал статьи для журналов, выходивших в Стамбуле. Сделал авторский перевод повести Н.М. Карамзина «Наталья, боярская дочь» (Невянка, болярска дъщеря. Цариград, 1867 год).

Главным трудом С. Захариева стало «Географическо-историко-статистическое описание Татар-Пазарджикского уезда» (Географико-историко-статистическое описание на Татар-Пазарджишката кааза с една харта и таблица на различни стари памятници. Виена, 1870 год. София, 19732), в т. ч. города и 113 близлежащих селений. С. Захариев также включил в это сочинение летописный рассказ попа Мефодия Драгинова (XVII века) о насильственном обращении в ислам болгар, проживавших в Чепинской котловине. Некоторые исследователи считают, что этот рассказ является компиляцией, сделанной С. Захариевам на основе собранных им преданий (обзор мнений см.: Todorova M. Conversion to Islam as a Trope in Bulgarian Historiography, Fiction and Film // Balkan Identities: Nation and Memory. L., 2004. P. 130-147).

Перевел с греческого языка «Описание монастырских книгохранилищ на Афонской горе», изданное Р. Керзоном в 1849 года в Лондоне, позже книга была издана на немецком языке в Берлине и в неизвестном месте на греческом языке (посл. изд.- Описание на манастирските книгохранителници в Атонската гора. София, 2004 год). Большая часть архива С. Захариева была утрачена во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов, часть славянских рукописей его собрания была перенесена русским славистом П.А. Сырку в Санкт-Петербург и ныне хранится в ОР БАН.