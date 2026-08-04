ЗАХАРИАДИС НИКОС

ЗАХАРИАДИС НИКОС (греч. Νίκος Ζαχαριάδης) - греческий по­ли­тический дея­тель.

Из се­мьи ра­бо­че­го-та­бач­ни­ка.

В 1919-1923 годах пор­то­вый ра­бо­чий, за­тем мо­ряк. C 1923 года член Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Гре­ции (КПГ). В 1924-1927 годах ру­ко­во­дил ря­дом ком­со­моль­ских ор­га­ни­за­ций, член ЦК ком­со­мо­ла Гре­ции. С 1927 года воз­глав­лял ор­га­ни­за­ции КПГ круп­ных го­ро­дов (Пи­рея, Во­ло­са, Са­ло­ник и др.).

В 1931 году из­бран членом По­лит­бю­ро ЦК КПГ и сек­ре­та­рём ЦК. С декабря 1935 года ге­не­раль­ный сек­ре­тарь КПГ. В 1936 году депутат греческого пар­ла­мен­та. С ус­та­нов­ле­ни­ем дик­та­ту­ры И. Ме­так­са­са аре­сто­ван (сентябрь 1936) и при­го­во­рён к 4,5 го­дам тюрь­мы и 2 го­дам ссыл­ки на о. Аги­ос-Эв­ст­ра­ти­ос.

В мае 1941 года по­сле ок­ку­па­ции Гре­ции на­ци­ст­ской Гер­ма­ни­ей и её со­юз­ни­ка­ми за­клю­чён в конц­ла­герь Да­хау. В мае 1945 года воз­вра­тил­ся на ро­ди­ну, вёл ак­тив­ную борь­бу про­тив рес­тав­ра­ции мо­нар­хии. Под­вер­гал­ся су­деб­ным пре­сле­до­ва­ни­ям. В пе­ри­од Гра­ж­дан­ской вой­ны в Гре­ции 1946-1949 годов один из ру­ко­во­ди­те­лей Де­мо­кра­тической ар­мии Гре­ции. По­сле по­ра­же­ния ле­вых сил воз­глав­лял ру­ко­во­дя­щие ор­га­ны пар­тии, дей­ст­во­вав­шие в под­по­лье, был сто­рон­ни­ком во­зоб­нов­ле­ния воо­руженной борь­бы.

В мар­те 1956 года по­зи­ция Захариадиса бы­ла осу­ж­де­на 6-м рас­ши­рен­ным Пле­ну­мом ЦК и ЦКК КПГ как ле­вац­кая и сек­тант­ская, Захариадису ин­кри­ми­ни­ро­ва­но соз­да­ние собственного куль­та лич­но­сти. От­ка­зав­ший­ся под­чи­нить­ся ре­ше­нию пле­ну­ма и сло­жить пол­но­мо­чия ге­не­раль­но­го сек­ре­та­ря ЦК КПГ, Захариадис был вы­зван для кон­суль­та­ций в Мо­ск­ву и ин­тер­ни­ро­ван на тер­ри­то­рии СССР. Про­жи­вал под над­зо­ром под име­нем Ни­ко­лае­ва Ни­ко­лая Ни­ко­лае­ви­ча. В 1957-1959 годах ра­бо­тал ди­рек­то­ром лес­хо­за, в 1959-1962 годах - главным лес­ни­чим лес­пром­хо­за в г. Бо­ро­ви­чи Нов­го­род­ской области, с 1962 года - главным лес­ни­чим лес­хо­за в г. Сур­гут Тю­мен­ской области. В ию­не 1973 года вы­шел на пен­сию.

Не по­лу­чив со­гла­сия греческих вла­стей на въезд в стра­ну, предъ­я­вил пра­ви­тель­ст­ву СССР уль­ти­ма­тив­ное тре­бо­ва­ние пе­ре­пра­вить его в Гре­цию и при­гро­зил по­кон­чить с со­бой, ес­ли оно не бу­дет вы­пол­не­но. По­кон­чил жизнь са­мо­убий­ст­вом. По­хо­ро­нен в г. Тю­мень. В декабре 1992 года прах Захариадиса пе­ре­не­сён на центральное клад­би­ще г. Афи­ны.