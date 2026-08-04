ЗАХАРИАДИС НИКОС
ЗАХАРИАДИС НИКОС (греч. Νίκος Ζαχαριάδης) - греческий политический деятель.
Из семьи рабочего-табачника.
В 1919-1923 годах портовый рабочий, затем моряк. C 1923 года член Коммунистической партии Греции (КПГ). В 1924-1927 годах руководил рядом комсомольских организаций, член ЦК комсомола Греции. С 1927 года возглавлял организации КПГ крупных городов (Пирея, Волоса, Салоник и др.).
В 1931 году избран членом Политбюро ЦК КПГ и секретарём ЦК. С декабря 1935 года генеральный секретарь КПГ. В 1936 году депутат греческого парламента. С установлением диктатуры И. Метаксаса арестован (сентябрь 1936) и приговорён к 4,5 годам тюрьмы и 2 годам ссылки на о. Агиос-Эвстратиос.
В мае 1941 года после оккупации Греции нацистской Германией и её союзниками заключён в концлагерь Дахау. В мае 1945 года возвратился на родину, вёл активную борьбу против реставрации монархии. Подвергался судебным преследованиям. В период Гражданской войны в Греции 1946-1949 годов один из руководителей Демократической армии Греции. После поражения левых сил возглавлял руководящие органы партии, действовавшие в подполье, был сторонником возобновления вооруженной борьбы.
В марте 1956 года позиция Захариадиса была осуждена 6-м расширенным Пленумом ЦК и ЦКК КПГ как левацкая и сектантская, Захариадису инкриминировано создание собственного культа личности. Отказавшийся подчиниться решению пленума и сложить полномочия генерального секретаря ЦК КПГ, Захариадис был вызван для консультаций в Москву и интернирован на территории СССР. Проживал под надзором под именем Николаева Николая Николаевича. В 1957-1959 годах работал директором лесхоза, в 1959-1962 годах - главным лесничим леспромхоза в г. Боровичи Новгородской области, с 1962 года - главным лесничим лесхоза в г. Сургут Тюменской области. В июне 1973 года вышел на пенсию.
Не получив согласия греческих властей на въезд в страну, предъявил правительству СССР ультимативное требование переправить его в Грецию и пригрозил покончить с собой, если оно не будет выполнено. Покончил жизнь самоубийством. Похоронен в г. Тюмень. В декабре 1992 года прах Захариадиса перенесён на центральное кладбище г. Афины.