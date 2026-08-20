ЗАГУЭ
ЗАГУЭ - полулегендарная династия христианских царей Эфиопии.
В XI - начале XII веков правители одноименного раннефеодального государства в области Ласта (Центральная Эфиопия). В 1137 году объединили под своей властью всю христианскую Эфиопию, установили связи с Египтом и Йеменом. По преданию, при царе Лалибэле были созданы знаменитые скальные храмы Лалибэла. В середине XIII века царство Загуэ пришло в упадок, часть земель была завоёвана государством Дамот. В 1270 году верховную власть в христианской Эфиопии захватил представитель династии из областей Тэгулет и Менз (Центральной Эфиопии) Йекуно-Амляк. Впоследствии этот переворот был признан восстановлением «законной» династии аксумских царей (смотри Соломонова династия) на троне Эфиопии (смотри Аксумское царство). Загуэ сохранили в своём владении область Ласта. К потомкам Загуэ причисляют императора Тэкле-Гийоргиса II (1868-1872).