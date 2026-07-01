ЗАГРОБНЫЙ МИР
В религиозных представлениях место, где обитают умершие (их души).
Образ З. м. находился в тесной связи с предков культом и погребальным обрядом (см. в ст. Погребение). Наиболее простыми были представления о пребывании души вблизи прежнего или нового (могилы) жилища покойного, а также в необитаемой человеком местности – лесу, пустыне, море, на горе и т. п. Географически с З. м. отождествлялся чаще запад, у народов сев. широт – север. Обычно З. м. помещался под землёй или на небе, куда попадали по мосту (часто – по радуге или Млечному Пути), залезая на дерево, столб и т. п. З. м. достигали после тяжёлого и опасного путешествия (отсюда роль транспортных средств – лошади, саней, повозки, лодки – в погребальном обряде), вход в него охранялся чудовищем (см., напр., Цербер); в пути покойного мог сопровождать особый помощник – животное (напр., конь или собака) или божество (напр., греч. Гермес). В З. м. допускались лишь люди, правильно жившие, умершие достойной смертью, в отношении которых совершался надлежащий погребальный и поминальный обряд; в противном случае покойник (особенно колдун, вампир и т. п.) становился вечным скитальцем, опасным для людей. Распространены мифологич. сюжеты о попадании в З. м. живого героя (напр., Гильгамеш, Орфей, Одиссей, Геракл). Жизнь в З. м. представлялась во всём подобной земной, но часто – зеркально противоположной (ночь соответствовала дню, зима – лету и т. п.). В некоторых мифологиях З. м. рисовался мрачным и безрадостным миром (евр. Шеол, греч. Аид, сканд. Хель и др.), иногда для избранных душ предназначалось особое блаженное место (егип. Иару, греч. Элизий, сканд. Вальхалла и др.). Хозяин (или хозяйка) З. м. выступал либо как демонич. существо, повелитель злых сил, часто проклятый верховным Богом (библейский Сатана, тюрко-монг. Эрлик, иран. Ахриман, сканд. Хель и др.), либо как благое божество, суд которого определяет загробную участь умершего (напр., егип. Осирис). Дальнейшая дифференциация приводила к представлениям о многих З. м., предназначенных для разл. категорий покойных, в зависимости от половозрастного деления, социального положения, обстоятельств смерти и погребения и т. п. Помимо общего погребального культа, существовали особые эзотерич. культы, участники которых рассчитывали на посмертное блаженство (напр., античные мистерии). Постепенно в определении посмертной участи человека главной становится моральная оценка его жизни. О проблеме загробного воздаяния в авраамических религиях см. в статьях Рай и Ад.
Иллюстрации:
Путешествие умершего по «родовой реке» в загробный мир. Рисунок старого эвенка. Архив БРЭ.
© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)