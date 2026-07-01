ЗАГРОБНЫЙ МИР

В религиозных представлениях место, где обитают умершие (их ду­ши).

Об­раз З. м. на­хо­дил­ся в тес­ной свя­зи с пред­ков куль­том и по­гре­баль­ным об­ря­дом (см. в ст. По­гре­бе­ние ). Наи­бо­лее про­сты­ми бы­ли пред­став­ле­ния о пре­бы­ва­нии ду­ши вбли­зи преж­не­го или но­во­го (мо­ги­лы) жи­ли­ща по­кой­но­го, а так­же в не­оби­тае­мой че­ло­ве­ком ме­ст­но­сти – ле­су, пус­ты­не, мо­ре, на го­ре и т. п. Гео­гра­фи­че­ски с З. м. ото­жде­ст­в­лял­ся ча­ще за­пад, у на­ро­дов сев. ши­рот – се­вер. Обыч­но З. м. по­ме­щал­ся под зем­лёй или на не­бе, ку­да по­па­да­ли по мос­ту (час­то – по ра­ду­ге или Млеч­но­му Пу­ти), за­ле­зая на де­ре­во, столб и т. п. З. м. дос­ти­га­ли по­сле тя­жё­ло­го и опас­но­го пу­теше­ст­вия (от­сю­да роль транс­порт­ных средств – ло­ша­ди, са­ней, по­воз­ки, лод­ки – в по­гре­баль­ном об­ря­де), вход в не­го ох­ра­нял­ся чу­до­ви­щем (см., напр., Цер­бер); в пу­ти по­кой­но­го мог со­про­вож­дать осо­бый по­мощ­ник – жи­вот­ное (напр., конь или со­ба­ка) или боже­ст­во (напр., греч. Гер­мес). В З. м. до­пус­ка­лись лишь лю­ди, пра­виль­но жив­шие, умер­шие дос­той­ной смер­тью, в от­но­ше­нии ко­то­рых со­вер­шал­ся над­ле­жа­щий по­гре­баль­ный и по­ми­наль­ный об­ряд; в про­тив­ном слу­чае по­кой­ник (осо­бен­но кол­дун, вам­пир и т. п.) ста­но­вил­ся веч­ным ски­таль­цем, опас­ным для лю­дей. Рас­про­стра­не­ны ми­фо­ло­гич. сю­же­ты о по­па­да­нии в З. м. жи­во­го ге­роя (напр., Гиль­га­меш, Ор­фей, Одис­сей , Ге­ракл ). Жизнь в З. м. пред­став­ля­лась во всём по­доб­ной зем­ной, но час­то – зер­каль­но про­ти­во­по­лож­ной (ночь со­от­вет­ст­во­ва­ла дню, зи­ма – ле­ту и т. п.). В не­ко­то­рых ми­фо­ло­ги­ях З. м. ри­со­вал­ся мрач­ным и без­ра­до­ст­ным ми­ром (евр. Ше­ол, греч. Аид, сканд. Хель и др.), ино­гда для из­бран­ных душ пред­на­зна­ча­лось осо­бое бла­жен­ное ме­сто (егип. Иа­ру, греч. Эли­зий, сканд. Валь­хал­ла и др.). Хо­зя­ин (или хо­зяй­ка) З. м. вы­сту­пал ли­бо как де­мо­нич. су­ще­ст­во, по­ве­ли­тель злых сил, час­то про­кля­тый вер­хов­ным Бо­гом (биб­лей­ский Са­та­на, тюр­ко-монг. Эр­лик, иран. Ах­ри­ман, сканд. Хель и др.), ли­бо как бла­гое бо­же­ст­во, суд ко­то­ро­го оп­ре­де­ля­ет за­гроб­ную участь умер­ше­го (напр., егип. Оси­рис). Даль­ней­шая диф­фе­рен­циа­ция при­во­ди­ла к пред­став­ле­ни­ям о мно­гих З. м., пред­на­зна­чен­ных для разл. ка­те­го­рий по­кой­ных, в за­ви­си­мо­сти от по­ло­воз­ра­ст­но­го де­ле­ния, со­ци­аль­но­го по­ло­же­ния, об­стоя­тельств смер­ти и по­гре­бе­ния и т. п. По­ми­мо об­ще­го по­гре­баль­но­го куль­та, су­ще­ст­во­ва­ли осо­бые эзо­те­рич. куль­ты, уча­ст­ни­ки ко­то­рых рассчитывали на по­смерт­ное бла­жен­ст­во (напр., ан­тич­ные мис­те­рии ). По­сте­пен­но в опре­де­ле­нии по­смерт­ной уча­сти че­ло­ве­ка глав­ной ста­но­вит­ся мо­раль­ная оцен­ка его жиз­ни. О проб­ле­ме за­гроб­но­го воз­дая­ния в ав­ра­ами­чес­ких ре­ли­ги­ях см. в ста­тьях Рай и Ад.

Иллюстрации:

Пу­те­шест­вие умер­ше­го по «ро­до­вой ре­ке» в за­гроб­ный мир. Ри­су­нок ста­ро­го эвен­ка. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)