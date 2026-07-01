ЗАГРАНИЧНЫЙ ПОХОД РУССКОЙ АРМИИ 1813 ‒ 1814

Боевые действия российской армии совместно с прусскими, шведскими и австрийскими войсками по изгнанию войск Наполеона I из стран Европы.

Раз­гром Ве­ли­кой ар­мии в Оте­че­ст­вен­ной вой­не 1812 и из­гна­ние её ос­тат­ков из Рос­сии ко­рен­ным об­ра­зом из­ме­ни­ли во­ен.-по­ли­тич. об­ста­нов­ку в Ев­ро­пе. Имп. Алек­сандр I ре­шил про­дол­жить во­ен. опе­ра­ции на тер­ри­то­рии ев­роп. го­су­дарств в це­лях окон­чат. раз­гро­ма На­по­ле­о­на. Од­на­ко рос. вой­ска за вре­мя пре­сле­до­ва­ния франц. ар­мии бы­ли серь­ёз­но ос­лаб­ле­ны. За 2 мес пу­ти от Та­ру­ти­на до Не­ма­на они по­те­ря­ли ок. 2/3 сво­его со­ста­ва (уби­ты­ми, ра­не­ны­ми, за­бо­лев­ши­ми, от­став­ши­ми и т. д.). Но, не­смот­ря на это, в янв. 1813 рос. вой­ска за­ня­ли Вар­ша­ву. В фев­ра­ле с Прус­си­ей был под­пи­сан Ка­лиш­ский со­юз­ный до­го­вор 1813, по­ло­жив­ший на­ча­ло 6-й ан­ти­фран­цуз­ской коа­ли­ции (см. Ан­ти­фран­цуз­ские коа­ли­ции), ко­то­рую под­дер­жа­ли на­ро­ды Ев­ро­пы, бо­ров­шие­ся про­тив франц. за­вое­ва­те­лей. В кон­це фев­ра­ля рос.-прус. вой­ска под ко­манд. ген.-фельдм. М. И. Ку­ту­зо­ва во­зоб­но­ви­ли на­сту­п­ле­ние и 20 февр. (4 мар­та) всту­пи­ли в Бер­лин. В апр. 1813 скон­чал­ся М. И. Ку­ту­зов, глав­но­ко­манд. рос.-прус. вой­ска­ми стал ген. от инф. П. Х. Вит­ген­штейн, а с 17 (29) мая – ген. от инф. М. Б. Барк­лай де Тол­ли. К то­му вре­ме­ни На­по­ле­о­ну уда­лось мо­би­ли­зо­вать и со­сре­до­то­чить 200-ты­сяч­ную ар­мию про­тив 92-ты­сяч­ной рос.-прус. ар­мии.

На 1-м эта­пе кам­па­нии 1813 борь­ба раз­вер­ну­лась за герм. го­су­дар­ст­ва, на тер­ри­то­рии ко­то­рых фран­цу­зы стре­ми­лись за­дер­жать на­сту­п­ле­ние со­юз­ни­ков и на­нес­ти им по­ра­же­ние. В ап­ре­ле На­по­ле­он пе­ре­шёл в на­сту­п­ле­ние во гла­ве 150-ты­сяч­ной ар­мии и дви­нул­ся к Лейп­ци­гу. Одер­жав по­бе­ды в Лют­цен­ском сра­же­нии 1813 и Бау­цен­ском сра­же­нии 1813, он вы­ну­дил со­юз­ни­ков под­пи­сать пе­ре­ми­рие, про­дол­жав­шее­ся до 29 ию­ля (10 авг.). Обе сто­ро­ны ис­поль­зо­ва­ли его для под­тя­ги­ва­ния ре­зер­вов и под­го­тов­ки к но­вым бо­ям. Не­смот­ря на ус­пе­хи франц. ар­мии, в вой­ну про­тив Фран­ции всту­пи­ла Шве­ция. Ав­ст­рия, стре­мив­шая­ся при­нять уча­стие в де­ле­же на­по­ле­о­нов­ской им­пе­рии, за­кон­чив мо­би­ли­за­цию, при­сое­ди­ни­лась к со­юз­ни­кам. Со­юз­ные от­но­ше­ния Рос­сии, Ав­ст­рии и Прус­сии бы­ли за­кре­п­ле­ны Те­п­лиц­ки­ми со­юз­ны­ми до­го­во­ра­ми 1813.

На­ча­ло 2-го эта­па кам­па­нии 1813 ха­рак­те­ри­зу­ет­ся тем, что окон­ча­тель­но сфор­ми­ро­ва­лась 6-я ан­ти­фран­цуз­ская коа­ли­ция (Рос­сия, Ве­ли­ко­бри­та­ния, Ав­ст­рия, Прус­сия, Шве­ция). Об­щая чис­лен­ность её войск к кон­цу ле­та 1813 дос­тиг­ла 492 тыс. чел. (в т. ч. 173 тыс. рос. войск). Они де­ли­лись на 3 ар­мии: Бо­гем­скую (ко­манд. – австр. фельдм. К. Ф. Швар­цен­берг; ок. 237 тыс. чел.), Си­лез­скую (ген.-л. Г. Л. фон Блюхер; ок. 100 тыс. чел.) и Се­вер­ную [мар­шал Ж. Б. Бер­на­дот (бу­ду­щий швед. ко­роль Карл XIV); св. 150 тыс. чел.]. Рос. вой­ска, имев­шие опыт борь­бы про­тив на­по­ле­о­нов­ских войск, бы­ли рас­пре­де­ле­ны ме­ж­ду все­ми ар­мия­ми со­юз­ни­ков. Со­юз­ным глав­но­ко­манд. яв­лял­ся Швар­цен­берг, од­на­ко об­щее ру­ко­во­дство осу­ще­ст­в­ля­лось Став­кой трёх мо­нар­хов (Рос­сии, Ав­ст­рии и Прус­сии). На­по­ле­он к то­му вре­ме­ни су­мел уве­ли­чить чис­лен­ность сво­ей ар­мии, осн. часть ко­то­рой на­хо­ди­лась в Сак­со­нии, до 440 тыс. чел. С се­ве­ра (со сто­ро­ны Бер­ли­на) ему уг­ро­жа­ла Сев. ар­мия; с юга (со сто­ро­ны Ав­ст­рии) – Бо­гем­ская ар­мия; с юго-вос­то­ка (из Си­ле­зии) – Си­лез­ская ар­мия. На­по­ле­он со­сре­до­то­чил удар­ную груп­пу мар­ша­ла Н. Ш. Уди­но для на­сту­п­ле­ния на Бер­лин (70 тыс. чел.). Для уда­ра в тыл бер­лин­ской груп­пи­ров­ке со­юз­ни­ков пред­на­зна­чал­ся от­дель­но сто­яв­ший в Гам­бур­ге кор­пус мар­ша­ла Л. Н. Да­ву (35 тыс. чел.). Про­тив Бо­гем­ской и Си­лез­ской ар­мий На­по­ле­он ос­та­вил за­сло­ны – со­от­вет­ст­вен­но кор­пус мар­ша­ла Л. Г. Сен-Си­ра в Дрез­де­не и кор­пус мар­ша­ла М. Нея в Кац­ба­хе. Сам франц. им­пе­ра­тор с гл. си­ла­ми (св. 90 тыс. чел.) рас­по­ло­жил­ся в цен­тре сво­их ком­му­ни­ка­ций, что­бы в не­об­хо­ди­мый мо­мент прий­ти на по­мощь лю­бой из груп­пи­ро­вок. В ав­гу­сте Си­лез­ская ар­мия пе­ре­шла в на­сту­п­ле­ние на Кац­бах, Бо­гем­ская – на Дрез­ден. Швар­цен­берг ата­ко­вал си­ла­ми аван­гар­да (рос. кор­пус Вит­ген­штей­на) вой­ска Сен-Си­ра, сто­яв­шие в Дрез­де­не, но то­му на по­мощь по­до­шёл На­по­ле­он со сво­ей ар­ми­ей и в Дрез­ден­ском сра­же­нии 1813 на­нёс по­ра­же­ние Бо­гем­ской ар­мии (зна­че­ние дос­тиг­ну­то­го ус­пе­ха бы­ло све­де­но на нет по­бе­да­ми со­юз­ни­ков в Кац­бах­ском сра­же­нии 1813 и Кульм­ском сра­же­нии 1813). Уз­нав, что к со­юз­ни­кам по­до­шла рос. Поль­ская ар­мия (ко­манд. – ген. от кав. Л. Л. Бен­ниг­сен; 60 тыс. чел.), он на­чал стя­ги­вать свои вой­ска в Сак­со­нию. В Лейп­циг­ском сра­же­нии 1813 («Бит­ва на­ро­дов») На­по­ле­он по­тер­пел со­кру­ши­тель­ное по­ра­же­ние, ре­шив­шее ис­ход кам­па­нии 1813. Он ли­шил­ся сво­их за­вое­ва­ний в Гер­ма­нии и был вы­ну­ж­ден от­сту­пить на тер­ри­то­рию Фран­ции. Тем не ме­нее со­юз­ни­ки не смог­ли пре­гра­дить путь на за­пад франц. ар­мии (ок. 100 тыс. чел.), ко­то­рая, раз­бив 18 окт. у Га­нау (Ха­нау) вы­шед­шую ей на­пе­ре­рез Ав­ст­ро-Ба­вар­скую ар­мию, пе­ре­пра­ви­лась че­рез р. Рейн.

К на­ча­лу кам­па­нии 1814 си­лы со­юз­ни­ков, го­то­вых к на­сту­п­ле­нию на Фран­цию че­рез Рейн, на­счи­ты­ва­ли 453 тыс. чел. (из них 153 тыс. чел. рос. войск, ко­то­рые по-преж­не­му рас­пре­де­ля­лись сре­ди со­юз­ных ар­мий). На­по­ле­он смог раз­вер­нуть про­тив них вдоль ле­во­го бе­ре­га Рей­на лишь св. 160 тыс. чел. В на­ча­ле янв. 1814 со­юз­ные ар­мии (Гл. ар­мия под ко­манд. К. Ф. Швар­цен­бер­га, Си­лез­ская ар­мия – Г. Л. фон Блюхе­ра, Сев. ар­мия – Ж. Б. Бер­на­до­та) фор­си­ро­ва­ли Рейн и на­ча­ли на­сту­п­ле­ние в глубь Фран­ции. Глав­ная и Си­лез­ская ар­мии на­но­си­ли удар на Па­риж. Осн. бое­вые дей­ст­вия этой кам­па­нии раз­вер­ну­лись в бас­сей­не рек Мар­на и Се­на. 17(29) янв. На­по­ле­он ата­ко­вал аван­гард со­юз­ных сил – ар­мию фон Блюхе­ра и на­нёс ей по­ра­же­ние при г. Бри­енн. Че­рез 3 дня его вой­ска по­тер­пе­ли по­ра­же­ние у Ла-Роть­е­ра и ото­шли к Труа. В 1-й по­ло­ви­не фев­ра­ля Бо­на­парт по­сле­до­ва­тель­но одер­жал ряд по­бед (при Шам­по­бе­ре, Монми­рае, Ша­то-Тьер­ри и Во­ша­не) над Си­лез­ской и Глав­ной ар­мия­ми, вы­ну­див их к от­хо­ду. Лишь 15(27) февр. в сра­же­нии при Бар-сюр-Об вой­ска со­юз­ни­ков ос­та­но­ви­ли про­дви­же­ние фран­цу­зов. Не­уда­чи обо­ст­ри­ли раз­но­гла­сия в ла­ге­ре со­юз­ни­ков, что от­ри­ца­тель­но ска­за­лось на ве­де­нии во­ен. дей­ст­вий. В це­лях ук­ре­п­ле­ния коа­ли­ции 26 февр. (10 мар­та) был под­пи­сан Шо­мон­ский трак­тат 1814 , ко­то­рый за­ло­жил ос­но­вы Свя­щен­но­го сою­за. Вме­сте с тем на Ша­тий­он­ском кон­грес­се [24 янв. (5 февр.) – 7(19) мар­та] со­юз­ни­ки сде­ла­ли по­пыт­ку за­вер­шить вой­ну ми­ром при ус­ло­вии воз­вра­ще­ния Фран­ции к гра­ни­цам 1792. На­по­ле­он от­кло­нил это пред­ло­же­ние. По­сле по­бед со­юз­ни­ков при Ла­не (Лао­не) 25–26 февр. (9–10 мар­та) и при Ар­си-сюр-Об 8–9(20–21) мар­та на­ча­лось на­сту­п­ле­ние со­юз­ных ар­мий (ок. 100 тыс. чел., в т. ч. 63,5 тыс. чел. рос. войск) на Па­риж. Сто­ли­цу Фран­ции за­щи­ща­ли кор­пу­са мар­ша­лов О. Ф. де Мар­мо­на и Э. А. Мор­тье, а так­же час­ти Нац. гвар­дии (опол­че­ние), все­го ок. 45 тыс. чел. На­по­ле­он пред­на­ме­рен­ным от­во­дом гл. сил в вост. на­прав­ле­нии и соз­да­ни­ем уг­ро­зы вы­хо­да на ком­му­ни­ка­ции со­юз­ни­ков пы­тал­ся от­влечь их от про­дви­же­ния на Па­риж, но его ма­нёвр не удал­ся, ка­за­ки пе­ре­хва­ти­ли пись­мо франц. им­пе­ра­то­ра сво­ей суп­ру­ге, где он под­роб­но опи­сы­вал свой план. По­сле его об­су­ж­де­ния в став­ке со­юз­ни­ков Алек­сандр I пред­ло­жил вы­де­лить про­тив На­по­ле­о­на не­боль­шой за­слон, а гл. си­ла­ми ид­ти на Па­риж. Раз­бив 13(25) мар­та в сра­же­нии под Фер-Шам­пе­нуа­зом кор­пу­са Мар­мо­на и Мор­тье, рос. ка­ва­ле­рия рас­чис­ти­ла путь к франц. сто­ли­це. Со­юз­ные вой­ска по­до­шли к го­ро­ду 17(29) мар­та. Бит­ва за Па­риж [18(30) марта] дли­лась неск. ча­сов. Наи­бо­лее ожес­то­чён­ные бои раз­вер­ну­лись у Бель­виль­ских во­рот и у вы­сот Мон­мар­тра, в 5 ч ве­че­ра мар­шал Мар­мон ка­пи­ту­ли­ро­вал. Со­юз­ни­ки по­те­ря­ли в этом сра­же­нии 9 тыс. чел. (в т. ч. рос. вой­ска ок. 6 тыс. чел.), по­те­ри фран­цу­зов со­ста­ви­ли 4 тыс. чел. В Фон­тен­бло 25 мар­та (6 апр.) На­по­ле­он под­пи­сал от­ре­че­ние от пре­сто­ла, а за­тем был со­слан на о. Эль­ба. Ко­ро­лём Фран­ции стал Лю­до­вик XVIII, а 18(30) мая ме­ж­ду со­юз­ни­ка­ми и Фран­ци­ей был под­пи­сан Па­риж­ский мир­ный до­го­вор 1814 .

В ре­зуль­та­те во­ен. дей­ст­вий рос. ар­мии и её со­юз­ни­ков стра­ны Ев­ро­пы бы­ли ос­во­бо­ж­де­ны от франц. гос­под­ства, ос­во­бо­дит. мис­сия рос. войск по­лу­чи­ла ши­ро­кое ме­ж­ду­нар. при­зна­ние. Вме­сте с тем во Фран­ции бы­ла воз­вра­ще­на к вла­сти ко­ро­лев­ская ди­на­стия Бур­бо­нов. Для ут­вер­жде­ния и за­щи­ты прав мо­нар­хов в сент. 1815 за­клю­чён Свя­щен­ный со­юз Ав­ст­рии, Прус­сии и Рос­сии. Бое­вые по­те­ри рос. ар­мии в З. п. р. а. со­ста­ви­ли св. 120 тыс. че­ло­век.

Иллюстрации:

«Сра­же­ние при Куль­ме. Пле­не­ние ка­за­ка­ми фран­цуз­ско­го ге­не­ра­ла Д. Ж. Р. Ван­да­ма 16 сен­тяб­ря 1813». Ху­дож­ник И. Рю­ген­дес. Ак­ва­тин­та, ак­ва­рель. 1814. Аугс­бург. Архив А. Л. Кусакина;

«Им­пе­ра­тор Алек­сандр I и ко­роль Прус­сии Фрид­рих Виль­гельм III пос­ле взя­тия Па­ри­жа 29 мар­та 1814». Гра­вю­ра рез­цом, ак­ва­рель. 1814. Нюрн­берг. Архив А. Л. Кусакина;

«Рус­ские ки­ра­сир, дра­гун, улан, кон­ный егерь и ка­за­ки опол­че­ния в по­хо­де». Ри­со­ва­но с на­ту­ры и гра­ви­ро­ва­но ху­дож­ни­ком Г. Ада­мом. Ак­ва­тин­та, ак­ва­рель. 1814. Нюрн­берг. Архив А. Л. Кусакина.

Автор статьи: О. В. Мат­ве­ев.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)