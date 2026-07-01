ЗАГРАНИЧНЫЙ ПОХОД РУССКОЙ АРМИИ 1813 ‒ 1814
Боевые действия российской армии совместно с прусскими, шведскими и австрийскими войсками по изгнанию войск Наполеона I из стран Европы.
Разгром Великой армии в Отечественной войне 1812 и изгнание её остатков из России коренным образом изменили воен.-политич. обстановку в Европе. Имп. Александр I решил продолжить воен. операции на территории европ. государств в целях окончат. разгрома Наполеона. Однако рос. войска за время преследования франц. армии были серьёзно ослаблены. За 2 мес пути от Тарутина до Немана они потеряли ок. 2/3 своего состава (убитыми, ранеными, заболевшими, отставшими и т. д.). Но, несмотря на это, в янв. 1813 рос. войска заняли Варшаву. В феврале с Пруссией был подписан Калишский союзный договор 1813, положивший начало 6-й антифранцузской коалиции (см. Антифранцузские коалиции), которую поддержали народы Европы, боровшиеся против франц. завоевателей. В конце февраля рос.-прус. войска под команд. ген.-фельдм. М. И. Кутузова возобновили наступление и 20 февр. (4 марта) вступили в Берлин. В апр. 1813 скончался М. И. Кутузов, главнокоманд. рос.-прус. войсками стал ген. от инф. П. Х. Витгенштейн, а с 17 (29) мая – ген. от инф. М. Б. Барклай де Толли. К тому времени Наполеону удалось мобилизовать и сосредоточить 200-тысячную армию против 92-тысячной рос.-прус. армии.
На 1-м этапе кампании 1813 борьба развернулась за герм. государства, на территории которых французы стремились задержать наступление союзников и нанести им поражение. В апреле Наполеон перешёл в наступление во главе 150-тысячной армии и двинулся к Лейпцигу. Одержав победы в Лютценском сражении 1813 и Бауценском сражении 1813, он вынудил союзников подписать перемирие, продолжавшееся до 29 июля (10 авг.). Обе стороны использовали его для подтягивания резервов и подготовки к новым боям. Несмотря на успехи франц. армии, в войну против Франции вступила Швеция. Австрия, стремившаяся принять участие в дележе наполеоновской империи, закончив мобилизацию, присоединилась к союзникам. Союзные отношения России, Австрии и Пруссии были закреплены Теплицкими союзными договорами 1813.
Начало 2-го этапа кампании 1813 характеризуется тем, что окончательно сформировалась 6-я антифранцузская коалиция (Россия, Великобритания, Австрия, Пруссия, Швеция). Общая численность её войск к концу лета 1813 достигла 492 тыс. чел. (в т. ч. 173 тыс. рос. войск). Они делились на 3 армии: Богемскую (команд. – австр. фельдм. К. Ф. Шварценберг; ок. 237 тыс. чел.), Силезскую (ген.-л. Г. Л. фон Блюхер; ок. 100 тыс. чел.) и Северную [маршал Ж. Б. Бернадот (будущий швед. король Карл XIV); св. 150 тыс. чел.]. Рос. войска, имевшие опыт борьбы против наполеоновских войск, были распределены между всеми армиями союзников. Союзным главнокоманд. являлся Шварценберг, однако общее руководство осуществлялось Ставкой трёх монархов (России, Австрии и Пруссии). Наполеон к тому времени сумел увеличить численность своей армии, осн. часть которой находилась в Саксонии, до 440 тыс. чел. С севера (со стороны Берлина) ему угрожала Сев. армия; с юга (со стороны Австрии) – Богемская армия; с юго-востока (из Силезии) – Силезская армия. Наполеон сосредоточил ударную группу маршала Н. Ш. Удино для наступления на Берлин (70 тыс. чел.). Для удара в тыл берлинской группировке союзников предназначался отдельно стоявший в Гамбурге корпус маршала Л. Н. Даву (35 тыс. чел.). Против Богемской и Силезской армий Наполеон оставил заслоны – соответственно корпус маршала Л. Г. Сен-Сира в Дрездене и корпус маршала М. Нея в Кацбахе. Сам франц. император с гл. силами (св. 90 тыс. чел.) расположился в центре своих коммуникаций, чтобы в необходимый момент прийти на помощь любой из группировок. В августе Силезская армия перешла в наступление на Кацбах, Богемская – на Дрезден. Шварценберг атаковал силами авангарда (рос. корпус Витгенштейна) войска Сен-Сира, стоявшие в Дрездене, но тому на помощь подошёл Наполеон со своей армией и в Дрезденском сражении 1813 нанёс поражение Богемской армии (значение достигнутого успеха было сведено на нет победами союзников в Кацбахском сражении 1813 и Кульмском сражении 1813). Узнав, что к союзникам подошла рос. Польская армия (команд. – ген. от кав. Л. Л. Беннигсен; 60 тыс. чел.), он начал стягивать свои войска в Саксонию. В Лейпцигском сражении 1813 («Битва народов») Наполеон потерпел сокрушительное поражение, решившее исход кампании 1813. Он лишился своих завоеваний в Германии и был вынужден отступить на территорию Франции. Тем не менее союзники не смогли преградить путь на запад франц. армии (ок. 100 тыс. чел.), которая, разбив 18 окт. у Ганау (Ханау) вышедшую ей наперерез Австро-Баварскую армию, переправилась через р. Рейн.
К началу кампании 1814 силы союзников, готовых к наступлению на Францию через Рейн, насчитывали 453 тыс. чел. (из них 153 тыс. чел. рос. войск, которые по-прежнему распределялись среди союзных армий). Наполеон смог развернуть против них вдоль левого берега Рейна лишь св. 160 тыс. чел. В начале янв. 1814 союзные армии (Гл. армия под команд. К. Ф. Шварценберга, Силезская армия – Г. Л. фон Блюхера, Сев. армия – Ж. Б. Бернадота) форсировали Рейн и начали наступление в глубь Франции. Главная и Силезская армии наносили удар на Париж. Осн. боевые действия этой кампании развернулись в бассейне рек Марна и Сена. 17(29) янв. Наполеон атаковал авангард союзных сил – армию фон Блюхера и нанёс ей поражение при г. Бриенн. Через 3 дня его войска потерпели поражение у Ла-Ротьера и отошли к Труа. В 1-й половине февраля Бонапарт последовательно одержал ряд побед (при Шампобере, Монмирае, Шато-Тьерри и Вошане) над Силезской и Главной армиями, вынудив их к отходу. Лишь 15(27) февр. в сражении при Бар-сюр-Об войска союзников остановили продвижение французов. Неудачи обострили разногласия в лагере союзников, что отрицательно сказалось на ведении воен. действий. В целях укрепления коалиции 26 февр. (10 марта) был подписан Шомонский трактат 1814, который заложил основы Священного союза. Вместе с тем на Шатийонском конгрессе [24 янв. (5 февр.) – 7(19) марта] союзники сделали попытку завершить войну миром при условии возвращения Франции к границам 1792. Наполеон отклонил это предложение. После побед союзников при Лане (Лаоне) 25–26 февр. (9–10 марта) и при Арси-сюр-Об 8–9(20–21) марта началось наступление союзных армий (ок. 100 тыс. чел., в т. ч. 63,5 тыс. чел. рос. войск) на Париж. Столицу Франции защищали корпуса маршалов О. Ф. де Мармона и Э. А. Мортье, а также части Нац. гвардии (ополчение), всего ок. 45 тыс. чел. Наполеон преднамеренным отводом гл. сил в вост. направлении и созданием угрозы выхода на коммуникации союзников пытался отвлечь их от продвижения на Париж, но его манёвр не удался, казаки перехватили письмо франц. императора своей супруге, где он подробно описывал свой план. После его обсуждения в ставке союзников Александр I предложил выделить против Наполеона небольшой заслон, а гл. силами идти на Париж. Разбив 13(25) марта в сражении под Фер-Шампенуазом корпуса Мармона и Мортье, рос. кавалерия расчистила путь к франц. столице. Союзные войска подошли к городу 17(29) марта. Битва за Париж [18(30) марта] длилась неск. часов. Наиболее ожесточённые бои развернулись у Бельвильских ворот и у высот Монмартра, в 5 ч вечера маршал Мармон капитулировал. Союзники потеряли в этом сражении 9 тыс. чел. (в т. ч. рос. войска ок. 6 тыс. чел.), потери французов составили 4 тыс. чел. В Фонтенбло 25 марта (6 апр.) Наполеон подписал отречение от престола, а затем был сослан на о. Эльба. Королём Франции стал Людовик XVIII, а 18(30) мая между союзниками и Францией был подписан Парижский мирный договор 1814.
В результате воен. действий рос. армии и её союзников страны Европы были освобождены от франц. господства, освободит. миссия рос. войск получила широкое междунар. признание. Вместе с тем во Франции была возвращена к власти королевская династия Бурбонов. Для утверждения и защиты прав монархов в сент. 1815 заключён Священный союз Австрии, Пруссии и России. Боевые потери рос. армии в З. п. р. а. составили св. 120 тыс. человек.
Иллюстрации:
«Сражение при Кульме. Пленение казаками французского генерала Д. Ж. Р. Вандама 16 сентября 1813». Художник И. Рюгендес. Акватинта, акварель. 1814. Аугсбург. Архив А. Л. Кусакина;
«Император Александр I и король Пруссии Фридрих Вильгельм III после взятия Парижа 29 марта 1814». Гравюра резцом, акварель. 1814. Нюрнберг. Архив А. Л. Кусакина;
«Русские кирасир, драгун, улан, конный егерь и казаки ополчения в походе». Рисовано с натуры и гравировано художником Г. Адамом. Акватинта, акварель. 1814. Нюрнберг. Архив А. Л. Кусакина.
Автор статьи: О. В. Матвеев.