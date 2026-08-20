ЗАГРАНИЧНЫЕ ПОХОДЫ РУССКОЙ AРМИИ 1813‒1814

Заграничные походы Русской армии 1813—1814 — принятое в литературе название боевых действий российских войск в Европе совместно с армиями союзников по 6-й антифранцузской коалиции.

Вдохновителем и вождем коалиции был российский император Александр I . Походы явились прямым продолжением Отечественной войны 1812 . Главная цель — освобождение европейских стран от наполеоновского господства.

В начале 1813 русская армия (около 100 тыс. человек), преследуя остатки Великой армии, вышла к границам Российской империи и заняла территорию герцогства Варшавского и Восточной Пруссии, а французские войска отступили за р. Одер.

16[28] февраля 1813 Пруссия подписала с Россией Калишский договор , предусматривавший совместную борьбу против Наполеона I . Главнокомандующим союзными силами был назначен М.И. Кутузов , после его смерти 16[28] апреля 1813 этот пост занял П.Х. Витгенштейн. Союзники продвинулись за р. Эльба. В это время Наполеон собрал новую 160-тысячную армию и в марте и мае нанес поражения союзным войскам при Лютцене и Баутцене. 17[29] мая главнокомандующим союзными войсками был назначен М.Б. Барклай де Толли . 23 мая [4 июня] союзники заключили с Наполеоном Плесвицкое перемирие и при посредничестве Австрии начали в Праге переговоры о мире. Стороны использовали передышку для наращивания сил.

29 июля [10 августа] 1813 Австрия объявила Франции войну. Отношения между противниками Наполеона были закреплены Теплицкими союзными договорами . Союзники образовали 3 армии под общим командованием австрийского фельдмаршала К. Шварценберга : Богемскую (главнокомандующий — Шварценберг), Силезскую (главнокомандующий — прусский генерал Г.Л. Блюхер) и Северную (главнокомандующий — шведский наследный принц Карл-Юхан). Общая численность союзных армий достигала 492 тыс. человек (из них 173 тыс. русских, рассредоточенных по всем армиям) при 1383 орудиях. Наполеон располагал 440 тыс. человек при 1268 орудиях. В сражении при Дрездене 14—15[26—27] августа Богемская армия потерпела ощутимое поражение, однако вскоре союзники смогли полностью разгромить корпус генерала Д. Вандама в Кульмском сражении 17—18[29—30] августа. Одновременно 14[26] августа Силезская армия нанесла поражение войскам маршала Э. Макдональда при р. Кацбах, а Северная армия 11[23] августа при Гросс-Беерене одержала полную победу над войсками маршала Н.Ш. Удино . Эти сражения внесли перелом в настроения союзников. В сентябре к союзным войскам присоединилась Польская армия под командованием генерала Л. Л. Л.Л. Беннигсена и все 4 союзные армии предприняли наступление к Лейпцигу. В результате Лейпцигского сражения , получившего название «Битвы народов», состоявшегося 4—7[16—19] октября 1813, главная группировка Наполеона понесла ощутимые потери, вынуждена была отступить и полностью очистить территорию Германии, уйдя за Рейн. На сторону союзников перешли все германские государства.

К началу кампании 1814 союзные армии насчитывали 900 тыс. человек, Наполеон — не более 160 тыс. В январе союзники вошли на территорию Франции, после сражений при Бриенн-ле-Шато и у Ла-Ротьера Наполеон сначала был вынужден отступить, но затем, располагая всего лишь 50-тысячной армией, используя несогласованность в действиях союзников, нанес Селезской армии ряд поражений, заставил отступить и принудил союзников, не прерывая военных действий, вступить в мирные переговоры на Шатийонском конгрессе 24 января [5 февраля] — 7[19] марта 1814. После сражения 15[27] февраля при Бар-сюр-Об союзники вновь перешли в наступление и 9[21] марта одержали победу при Арси-сюр-Об. Наполеон, стараясь отвести войска противника от Парижа, в ответ предпринял обходный маневр, чем не замедлил воспользоваться Александр I, убедивший Шварценберга идти прямо к Парижу. Сбив у Фер-Шампенуаза заслон из корпусов маршалов Э. Мортье и О. Мармона , союзные войска 17[29] марта достигли Парижа и 18[30] марта предприняли штурм, после чего была подписана капитуляция города. На следующий день союзники торжественным маршем вошли в город. Часть французских войск перешла на их сторону, что вынудило Наполеона 25 марта [6 апреля] 1814 отречься от престола. Бывший император был сослан на о. Эльба. 18[30] мая был подписан Парижский мир 1814 (см. Парижский мирный договор 1814 ).

Лит.: Андрианов П. От Немана до Рейна. Война 1813 г. Борьба за освобождение Европы от ига Наполеона. Одесса, 1913; Его же. Война 1814 г. От Рейна до Парижа. Одесса, 1914; Безотосный В. М. Россия в наполеоновских войнах 1805—1815 гг. М., 2014; Богданович М. И. История войны 1813 г. за независимость Германии по достоверным источникам. Т. 1—2. СПб., 1863; Его же. История войны 1814 года во Франции и низложение Наполеона I по достоверным источникам. Т. 1—2. СПб., 1865; Могилевский Н. А. От Немана до Сены: Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. М., 2012.