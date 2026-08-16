ЗАГРАДНИК ОСВАЛЬД
ЗАГРАДНИК ОСВАЛЬД - словацкий драматург.
Окончил Карлов университет в Праге. Работал на радио (с 1971 года), директором Словацкого национального театра (1976-1979); возглавлял Союз словацких драматургов (1990-1991). Печатался с 1952 года. Для сочинений Заградника характерны сочетание общечеловеческой и социальной проблематики, глубокий психологизм, использование символической образности. Наибольшую популярность Заграднику принесла пьеса «Соло для часов с боем» [«Solo pre bicie (hodiny)», 1972], поставленная во многих странах мира, в том числе в России (режиссёры О.Н. Ефремов и А.А. Васильев, МХАТ, 1973). Среди других сочинений: антифашистская пьеса «Перешагни через свою тень» («Prekroč svôj tien̆», 1974), «Мелодия для павлина» («Sonatína pre páva», 1976; русский перевод и постановка 1978 года), «Убежище» («Azyl», 1994; в русском переводе - «Долетим до Милана», постановка 2000 года).
Сочинения:
Соло для часов с боем. СПб., 2005.