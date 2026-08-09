ЗАГРАДНИЧЕК ЯН

ЗАГРАДНИЧЕК ЯН - чешский поэт.

Из кре­сть­ян­ской се­мьи. Учил­ся в Кар­ло­вом университете в Пра­ге (1926-1930). Пе­ча­тал­ся с 1924 года. В ран­ней по­эзии Заградничека ощу­ща­ет­ся влия­ние сим­во­лиз­ма: сборник «Ис­ку­ше­ния смер­ти» («Pokušení smrti», 1930) и др. В сборниках «Ря­би­ны» («Jeřáby», 1933), «Жа­ж­ду­щее ле­то» («Žíznivе́ lе́to», 1935), «При­вет­ст­вие солн­цу» («Pozdra­vení slun­ci», 1937) вос­соз­дан по­этический об­раз род­ной зем­ли. Заградничек по­сле­до­ва­тель­но от­стаи­вал хри­сти­ан­ские цен­но­сти , в том числе в ре­лигиозно-пат­рио­тических со­чи­не­ни­ях: сборник «Хо­руг­ви» («Korouhve», 1940), по­эма «Свя­той Вац­лав» («Svá tý Vá clav», 1945) и др. Рас­хо­ж­де­ния с по­сле­во­ен­ной идео­ло­ги­ей Че­хо­сло­ва­кии на­ш­ли от­ра­же­ние в по­эмах Заградничека «Ла Са­лет­та» («La Saletta», 1947) и «Знак вла­сти» («Znamení moci», 1951, опубликована в 1990 году). В 1951 году аре­сто­ван по по­доз­ре­нию в государственной из­ме­не и при­го­во­рён к 13 го­дам тюрь­мы; дос­роч­но ос­во­бо­ж­дён в 1960 году; реа­би­ли­ти­ро­ван посмертно в 1968 году. Тю­рем­ная ли­ри­ка Заградничека во­шла в по­смерт­ные сборники «Че­ты­ре го­да» («Čtyři léta», 1969) и «Дом Страх» («Dům Strach», 1981).