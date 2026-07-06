ЗАГОСКИН Николай Павлович

Российский историк, общественный деятель.

Дво­ря­нин. Окон­чил юри­дич. ф-т Ка­зан­ско­го ун-та (1874), с 1875 пре­по­да­вал в нём, с 1879 экс­тра­ор­ди­нар­ный, с 1880 ор­ди­нар­ный проф., де­кан юри­дич. ф-та (1905–06) и рек­тор (1906–1909). Од­но­вре­мен­но пре­по­да­вал на Выс­ших жен­ских кур­сах в Ка­за­ни (1879–82, 1910–11), с 1911 их ди­рек­тор. Ли­бе­рал, сто­рон­ник рас­ши­ре­ния уни­вер­си­тет­ско­го са­мо­управ­ле­ния, поль­зо­вал­ся по­пу­ляр­но­стью сре­ди сту­ден­тов, в хо­де Ре­во­лю­ции 1905–07 вы­сту­пал про­тив при­ме­не­ния ре­прес­сив­ных мер по от­но­ше­нию к сту­ден­там – уча­ст­ни­кам бес­по­ряд­ков. Глас­ный Ка­зан­ской го­род­ской ду­мы (1910–1911). Чл. Гос. со­ве­та по вы­бо­рам (1911–12), вхо­дил в груп­пу цен­тра. По сво­им на­уч. взгля­дам при­над­ле­жал к пред­ста­ви­те­лям «го­су­дар­ст­вен­ной шко­лы». Осн. часть ра­бот З. по­свя­ще­на ис­то­рии рус. го­су­дар­ст­ва и пра­ва с древ­ней­ших вре­мён до 18 в. Ав­тор пер­вой ра­бо­ты о Бо­яр­ской ду­ме («Ис­то­рия пра­ва Мо­с­ков­ско­го го­су­дар­ст­ва», т. 2, вып. 1, 1879), при­шёл к убе­ж­де­нию, что Ду­ма яв­ля­лась по­сто­ян­ным со­ве­щат. ор­га­ном при го­су­да­ре и не об­ла­да­ла пра­вом за­ко­но­дат. ини­циа­ти­вы. По мне­нию З., осо­бен­но­стью го­су­дар­ст­вен­но­сти Древ­ней Ру­си бы­ло гос­под­ство до­го­вор­но­го на­ча­ла, в свя­зи с этим З. от­ри­цал са­мо­дер­жав­ный ха­рак­тер кня­же­ской вла­сти. Изу­чал ис­то­рию Ср. По­вол­жья, Ка­за­ни и Ка­зан­ско­го ун-та. Со­ста­вил и опуб­ли­ко­вал «Ма­те­риа­лы для ис­то­рии ка­федр и уч­ре­ж­де­ний Им­пе­ра­тор­ско­го Ка­зан­ско­го уни­вер­си­те­та. (1804–1826 гг.)» (1899). Ав­тор фун­дам. «Ис­то­рии Им­пе­ра­тор­ско­го Ка­зан­ско­го уни­вер­си­те­та за пер­вые сто лет его су­ще­ст­во­ва­ния. 1804–1904» (т. 1–4, 1902–04; из­ло­же­ние до­ве­де­но до 1827), на­пи­сан­ной на ос­но­ве впер­вые вве­дён­ных им в на­уч. обо­рот ар­хив­ных до­ку­мен­тов. Ре­дак­тор «Био­гра­фи­че­ско­го сло­ва­ря про­фес­со­ров и пре­по­да­ва­те­лей Ка­зан­ско­го уни­вер­си­те­та . 1804–1904» (т. 1–2, 1904). За­ни­мал­ся так­же ис­сле­до­ва­ни­ем ис­то­рии ис­поль­зо­ва­ния вод­ных ком­му­ни­ка­ций в тор­го­вых и во­ен. це­лях, ис­то­ри­ей реч­но­го и мор­ско­го раз­боя («Рус­ские вод­ные пу­ти и су­до­вое де­ло в до­пет­ров­ской Рос­сии», 1910). В «Очер­ке ис­то­рии смерт­ной каз­ни в Рос­сии» (1892; из­ло­же­ние до­ве­де­но до 1860-х гг.) вы­сту­пил как про­тив­ник смерт­ной каз­ни, счи­тал, что она чу­ж­да «пра­во­во­му ми­ро­воз­зре­нию рус­ско­го на­ро­да», как «чу­ж­до ему и су­ро­вое от­но­ше­ние к пре­ступ­ни­ку во­об­ще». Один из ос­но­ва­те­лей Об-ва ар­хео­ло­гии, ис­то­рии и эт­но­гра­фии при Ка­зан­ском ун-те , пер­вый учё­ный сек­ре­тарь и ре­дак­тор «Из­вес­тий…» Об­ще­ст­ва (1878–84). Из­да­тель и ре­дак­тор од­ной из луч­ших про­винц. га­зет кон. 19 в. – «Волж­ско­го вест­ни­ка» (1883–91; её ре­дак­ция яв­ля­лась цен­тром об­ществ. жиз­ни Ка­за­ни), а так­же ре­дак­тор газ. «Кам­ско-Волж­ский край» (1896–98). Пер­вый ди­рек­тор ис­то­ри­ко-эт­но­гра­фич. от­де­ла Ка­зан­ско­го гор. на­уч­но-пром. му­зея (1895–1905). Со­брал кол­лек­цию ру­ко­пи­сей и ред­ких книг 15–18 вв. (по­сле смер­ти З. про­да­на его вдо­вой Ка­зан­ско­му ун-ту).

Сочинения:

Ус­тав­ные гра­мо­ты XIV–XVI вв. Ка­зань, 1875–1876. Вып. 1–2;

Сто­лы Раз­ряд­но­го при­ка­за. Ка­зань, 1878;

Уло­же­ние ца­ря и ве­ли­ко­го кня­зя Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча и Зем­ский со­бор 1648–1649 гг. Ка­зань, 1879;

Ка­зан­ский край в Смут­ное вре­мя. Ка­зань, 1891;

Нау­ка ис­то­рии рус­ско­го пра­ва. Ее вспо­мо­га­тель­ные зна­ния, ис­точ­ни­ки и ли­те­ра­ту­ра. Ка­зань, 1891;

Им­пе­ра­тор Па­вел Пер­вый в Ка­за­ни. (1798-ой год). Ка­зань, 1893.

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Архив БРЭ.

Автор статьи: К. К. По­ле­щук.