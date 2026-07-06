ЗАГОСКИН Николай Павлович
Российский историк, общественный деятель.
Дворянин. Окончил юридич. ф-т Казанского ун-та (1874), с 1875 преподавал в нём, с 1879 экстраординарный, с 1880 ординарный проф., декан юридич. ф-та (1905–06) и ректор (1906–1909). Одновременно преподавал на Высших женских курсах в Казани (1879–82, 1910–11), с 1911 их директор. Либерал, сторонник расширения университетского самоуправления, пользовался популярностью среди студентов, в ходе Революции 1905–07 выступал против применения репрессивных мер по отношению к студентам – участникам беспорядков. Гласный Казанской городской думы (1910–1911). Чл. Гос. совета по выборам (1911–12), входил в группу центра. По своим науч. взглядам принадлежал к представителям «государственной школы». Осн. часть работ З. посвящена истории рус. государства и права с древнейших времён до 18 в. Автор первой работы о Боярской думе («История права Московского государства», т. 2, вып. 1, 1879), пришёл к убеждению, что Дума являлась постоянным совещат. органом при государе и не обладала правом законодат. инициативы. По мнению З., особенностью государственности Древней Руси было господство договорного начала, в связи с этим З. отрицал самодержавный характер княжеской власти. Изучал историю Ср. Поволжья, Казани и Казанского ун-та. Составил и опубликовал «Материалы для истории кафедр и учреждений Императорского Казанского университета. (1804–1826 гг.)» (1899). Автор фундам. «Истории Императорского Казанского университета за первые сто лет его существования. 1804–1904» (т. 1–4, 1902–04; изложение доведено до 1827), написанной на основе впервые введённых им в науч. оборот архивных документов. Редактор «Биографического словаря профессоров и преподавателей Казанского университета. 1804–1904» (т. 1–2, 1904). Занимался также исследованием истории использования водных коммуникаций в торговых и воен. целях, историей речного и морского разбоя («Русские водные пути и судовое дело в допетровской России», 1910). В «Очерке истории смертной казни в России» (1892; изложение доведено до 1860-х гг.) выступил как противник смертной казни, считал, что она чужда «правовому мировоззрению русского народа», как «чуждо ему и суровое отношение к преступнику вообще». Один из основателей Об-ва археологии, истории и этнографии при Казанском ун-те, первый учёный секретарь и редактор «Известий…» Общества (1878–84). Издатель и редактор одной из лучших провинц. газет кон. 19 в. – «Волжского вестника» (1883–91; её редакция являлась центром обществ. жизни Казани), а также редактор газ. «Камско-Волжский край» (1896–98). Первый директор историко-этнографич. отдела Казанского гор. научно-пром. музея (1895–1905). Собрал коллекцию рукописей и редких книг 15–18 вв. (после смерти З. продана его вдовой Казанскому ун-ту).
Сочинения:
Уставные грамоты XIV–XVI вв. Казань, 1875–1876. Вып. 1–2;
Столы Разрядного приказа. Казань, 1878;
Уложение царя и великого князя Алексея Михайловича и Земский собор 1648–1649 гг. Казань, 1879;
Казанский край в Смутное время. Казань, 1891;
Наука истории русского права. Ее вспомогательные знания, источники и литература. Казань, 1891;
Император Павел Первый в Казани. (1798-ой год). Казань, 1893.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Автор статьи: К. К. Полещук.