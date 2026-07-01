ЗАГОСКИН Михаил Николаевич

Русский писатель.

Из ста­рин­но­го дво­рян­ско­го ро­да. Трою­род­ный брат Л. А. За­гос­ки­на. По­лу­чил до­маш­нее об­ра­зо­ва­ние. С 1802 со­сто­ял в С.-Пе­тер­бур­ге на служ­бе в раз­ных ве­дом­ст­вах на не­зна­чит. долж­но­стях. Уча­ст­во­вал в Отеч. вой­не 1812 и за­гра­нич­ных по­хо­дах рос. ар­мии 1813–1814. В 1815 вер­нул­ся в С.-Пе­тер­бург, сбли­зил­ся с ли­те­ра­тур­но-те­ат­раль­ным кру­гом А. А. Ша­хов­ско­го, со­чи­нял имев­шие ус­пех ко­ме­дии («Про­каз­ник», «Ко­ме­дия про­тив ко­ме­дии, или Урок во­ло­ки­там», обе пост. в 1815; «Гос­по­дин Бо­га­то­нов, или Про­вин­ци­ал в сто­ли­це», «Ве­че­рин­ка учё­ных», обе пост. в 1817; «До­б­рый ма­лой», пост. в 1819, и др.). В 1820 пе­ре­ехал в Мо­ск­ву; с 1823 чл. кон­то­ры Ди­рек­ции имп. моск. те­ат­ров; с 1831 ди­рек­тор моск. те­ат­ров. Ка­мер­гер (с 1832). С 1842 – ди­рек­тор Ору­жей­ной па­ла­ты в Крем­ле.

Сла­ву З. при­нёс ро­ман «Юрий Ми­ло­слав­ский, или Рус­ские в 1612 го­ду» (1829) – пер­вый русский ис­то­рический ро­ман в ду­хе В. Скот­та, со­че­тав­ший за­ни­ма­тель­ность и пат­рио­тическое во­оду­шев­ле­ние. Сле­дую­щий ис­то­рический ро­ман З. – «Ро­слав­лев, или Рус­ские в 1812 го­ду» (1831) имел мень­ший ус­пех (од­на­ко его сю­жет ис­поль­зо­вал А. С. Пуш­кин в не­за­кон­чен­ном ро­ма­не «Ро­слав­лев»). Цикл фан­та­стич. по­вес­тей З. «Ве­чер на Хо­пре» («Биб­лио­те­ка для чте­ния», 1834, т. 3) – в ду­хе ро­ман­тич. про­зы то­го вре­ме­ни. Ро­ма­ны З. из совр. жиз­ни – «Ис­ку­си­тель» (1838), где сре­ди обы­ден­ной моск. жиз­ни дей­ст­во­вал сам дья­вол, и «Тос­ка по ро­ди­не» (1839), как и два ро­ма­на из эпо­хи Пет­ра I («Брын­ский лес», 1846; «Рус­ские в на­ча­ле осьм­на­дца­то­го сто­летия», 1848), не по­лу­чи­ли одоб­ре­ния кри­ти­ки, ко­то­рую от­тал­ки­ва­ли кон­сер­ва­тизм взгля­дов З. и уп­ро­щён­ная трак­тов­ка ха­рак­те­ров пер­со­на­жей. По­след­ним тру­дом З. стал цикл рас­ска­зов о моск. нра­вах и дос­то­при­ме­ча­тель­но­стях «Мо­ск­ва и мо­ск­ви­чи» (ч. 1–4, 1842–50).

Сре­ди др. про­из­ве­де­ний: ис­то­рич. по­весть «Кузь­ма Ро­щин» (1836), нра­во­опи­сат. по­весть «Три же­ни­ха» (1837); ис­то­рич. ро­ман «Ас­коль­до­ва мо­ги­ла» (1833, од­но­им. опе­ра А. Н. Вер­стов­ско­го, 1835).

Сочинения:

Полн. собр. соч.: В 10 т. СПб.; М., 1898;

Соч.: В 2 т. М., 1988;

Ас­коль­до­ва мо­ги­ла: Ро­ма­ны, по­вес­ти. М., 1989.

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Автор статьи: В. Л. Ко­ро­вин.