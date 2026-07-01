ЗАГОСКИН Михаил Николаевич
Русский писатель.
Из старинного дворянского рода. Троюродный брат Л. А. Загоскина. Получил домашнее образование. С 1802 состоял в С.-Петербурге на службе в разных ведомствах на незначит. должностях. Участвовал в Отеч. войне 1812 и заграничных походах рос. армии 1813–1814. В 1815 вернулся в С.-Петербург, сблизился с литературно-театральным кругом А. А. Шаховского, сочинял имевшие успех комедии («Проказник», «Комедия против комедии, или Урок волокитам», обе пост. в 1815; «Господин Богатонов, или Провинциал в столице», «Вечеринка учёных», обе пост. в 1817; «Добрый малой», пост. в 1819, и др.). В 1820 переехал в Москву; с 1823 чл. конторы Дирекции имп. моск. театров; с 1831 директор моск. театров. Камергер (с 1832). С 1842 – директор Оружейной палаты в Кремле.
Славу З. принёс роман «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» (1829) – первый русский исторический роман в духе В. Скотта, сочетавший занимательность и патриотическое воодушевление. Следующий исторический роман З. – «Рославлев, или Русские в 1812 году» (1831) имел меньший успех (однако его сюжет использовал А. С. Пушкин в незаконченном романе «Рославлев»). Цикл фантастич. повестей З. «Вечер на Хопре» («Библиотека для чтения», 1834, т. 3) – в духе романтич. прозы того времени. Романы З. из совр. жизни – «Искуситель» (1838), где среди обыденной моск. жизни действовал сам дьявол, и «Тоска по родине» (1839), как и два романа из эпохи Петра I («Брынский лес», 1846; «Русские в начале осьмнадцатого столетия», 1848), не получили одобрения критики, которую отталкивали консерватизм взглядов З. и упрощённая трактовка характеров персонажей. Последним трудом З. стал цикл рассказов о моск. нравах и достопримечательностях «Москва и москвичи» (ч. 1–4, 1842–50).
Среди др. произведений: историч. повесть «Кузьма Рощин» (1836), нравоописат. повесть «Три жениха» (1837); историч. роман «Аскольдова могила» (1833, одноим. опера А. Н. Верстовского, 1835).
Сочинения:
Полн. собр. соч.: В 10 т. СПб.; М., 1898;
Соч.: В 2 т. М., 1988;
Аскольдова могила: Романы, повести. М., 1989.
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Автор статьи: В. Л. Коровин.