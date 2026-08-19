ЗАГОСКИН, ЛАВРЕНТИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Загоскин, Лаврентий Алексеевич (21.05[02.06].1808, с. Николаевка Пензенской губ. — 22.01[03.02].1890, Рязань) — русский морской офицер, исследователь Русской Америки, литератор.

Из дворян. Окончил Морской кадетский корпус в чине мичмана (1826), начал службу на Каспийском море. Командир (с 1827) шкоута «Мария», доставлявшего провиант для русских войск из Астрахани в устье реки Куры. В 1828—1833 служил на пароходе «Аракс», принял участие в русско-персидской войне (см. Русско-иранские войны XIX в. ). Лейтенант (1832). В 1835—1838 служил в Балтийском флоте на фрегатах «Кастор» и «Александра».

Получив разрешение перейти на службу в Российско-Американскую компанию, в 1839 прибыл в Новоархангельск. В 1842—1844 возглавлял экспедицию вглубь Аляски, исследовавшую районы заливов Нортон и Коцебу, бассейны рек Юкон и Кусковим: произвел опись побережья залива Нортон, открыл горный хребет, отделяющий Юкон от восточного побережья залива Нортон. В конце 1845 вернулся в Санкт-Петербург. В вышедшем в 1847—1848 труде З. «Пешеходная опись части русских владений в Америке…» подробно изложены сведения о природе и географии Аляски, этнографические данные о быте, обычаях, мировоззрении индейцев и эскимосов. Книга получила широкое признание, З. был избран действительным членом Императорского Русского географического общества (1848). С 1848 в отставке. Во время Крымской войны 1854—1856 возглавлял 103-ю сводную дружину ополчения. Последние годы жизни провел в Рязани. В 1883 передал богатое собрание костюмов, предметов быта и изделий индейцев и эскимосов этнографическому отделу Румянцевского музея в Москве, позднее подарил часть коллекции Рязанскому краеведческому музею. Принимал участие в деятельности Рязанской ученой архивной комиссии.

Соч.: Пешеходная опись части русских владений в Америке, произведенная лейтенантом Л. Загоскиным в 1842, 1843 и 1844 годах. СПб., 1847—1848.

Лит.: Адамов А. Г. Первые русские исследователи Аляски. М., 1950; Марков С. Н. Летопись Аляски. М.—Л., 1948; Лаврентий Алексеевич Загоскин и исследования Русской Америки. Экспедиции и путешествия российских исследователей в международном контексте. Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 200-летию со дня рождения Л. А. Загоскина / Отв. ред. Л. В. Чекурин. Рязань, 2008.