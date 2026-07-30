ЗАГОРСКАЯ МАТРЁШКА

Народный промысел, возникший в конце XIX – начале XX века на территории современного Сергиево-Посадского района.

Вопрос о происхождении матрёшки остается дискуссионным. С историей создания первой матрёшки связано несколько имён и несколько версий. Одна из наиболее распространенных связывает русскую игрушку с японскими деревянными фигурками (по разным предположениям, это куклы Дарума, куклы «кокэси» или многочастные раскрывающиеся фигурки, самая большая из которых изображает бога мудрости и удачи Фукурокудзю). Согласно этой истории, такую фигурку привезла с острова Хонсю Е.Г.Мамонтова, жена С.И.Мамонтова. Эту фигурку увидел художник С.В.Малютин, который и создал первый эскиз будущей «Матрёшки». Матрешка, которая хранится Музее русской матрешки в Сергиевом Посаде и считается одной из первых созданных, состоит из восьми фигурок и изображает крестьянских детей: девочку с черным петухом, девочку с серпом, девочку с караваем хлеба…

Исполнителем первой матрёшки обычно называют токаря В.П. Звездочкина, который с 1898 года работал в магазине-мастерской А.И. и М.А. Мамонтовых «Детское воспитание» в Леонтьевском переулке в Москве. В воспоминаниях Звездочкина нет упоминания ни о Малютине, ни о японских куклах: «...В 1900 году изобретаю трех- и шестиместную матрешку и посылаю на выставку в Париж. Проработал у Мамонтова 7 лет. В 1905 году В.И. Боруцкий выписывает меня в Сергиев Посад в мастерскую Московского губернского земства в качестве мастера».

Происхождение от японской куклы, таким образом, может выглядеть достаточно спорным. Можно отметить и тот факт, что и в русских народным промыслах разъемные деревянные изделия пользовались большой популярностью: примером могут служить пасхальные яйца. Рождение же матрёшки можно отнести к 1898 – 1900 годам. Именно в этот период в среде русской художественной интеллигенции появляется интерес к коллекционированию произведений народного искусства, сохранением и возрождением традиций занимаются земства, меценаты, частные художественные кружки. Интерес к матрешке отчасти, вероятно, объясняется модой на все русское, распространившейся благодаря «Русским сезонам» С.П. Дягилева в Париже. Массовому экспорту матрешки способствовали ежегодные ярмарки в Лейпциге. С 1909 года русская матрешка стала постоянной участницей выставок в Берлине и Лондоне.

Народные же промыслы Сергиева Посада имеют более долгую историю. Деревянный резной промысел возник предположительно в XVII столетии и достиг расцвета на рубеже XVIII – XIX веков. С начала 1880-х годов в результате обострения конкуренции со стороны частных игрушечных фабрик начался период упадка. В сохранении и развитии кустарного производства приняло участие Московское губернское земство. В 1891 году в Сергиевом Посаде была открыта учебно-показательная мастерская под руководством В.И. Боруцкого, в работе которой принимали участие профессиональные художники, мастера, педагоги.

Со временем в Сергиевом Посаде (с 1930 по 1991 год – Загорске) появилось множество матрешечных мастерских, среди которых наиболее известные – мастерские Ивановых, Богоявленских, артель имени Рабоче-Крестьянской Красной Армии (созданная на базе артели матрешечников 1913 года). В 1928 году артель была переименована в фабрику игрушек и культтоваров. После 1940-х годов традиции изготовления матрешек частично были утрачены. С этого времени разработкой образов для фабричного производства матрешек стали заниматься художники Загорских художественно – производственных мастерских. Но в росписи этих образцов вплоть до конца 1980-х годов присутствовала упрощенность, связанная с необходимостью их дальнейшего тиражирования. Сегодня официальным изготовителем традиционной Загорской матрешки является ЗАО «Художественные изделия и игрушки».

Загорская матрешка – яркая, контрастная игрушка, расписанная гуашью. Мастера применяют простые приемы росписи, в конце наносят лаковое покрытие. Основные линии обозначаются ярким черным контуром или выжигаются – в этом тоже состоит отличительная особенность Сергиево-Посадской матрешки. В росписи обычно используются три-четыре цвета: красный или оранжевый, желтый, зеленый и синий.

В Сергиевом Посаде в музейном комплексе «Конный двор» действует Музей русской матрешки.