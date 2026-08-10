ЗАГЛЮЛЬ (ЗАГЛУЛ-ПАША), СААД ИБН ИБРАХИМ

Заглюль (Заглул-паша), Саад ибн Ибрахим (июль 1857, с. Ибьяна — 23.08.1927, Каир) — египетский государственный деятель.

Из семьи сельского старосты. Образование получил в ал-Азхаре и юридическом колледже. Министр просвещения (1906—1910) и юстиции (1910—1912), заместитель председателя Законодательного собрания Египта (с 1913). В 1918 инициировал формирование делегации, призванной представлять страну на послевоенных конгрессах, с требованием отмены британского протектората . Арест и высылка З. в числе других руководителей делегации («Вафд») в марте 1919 послужили сигналом к первому из Египетских восстаний 1919, 1921 , хотя уже в апреле З. получил свободу и возглавил делегацию на Парижской мирной конференции 1919—1921 . По ее завершении отказ З. уйти из политики дал британцам повод повторно арестовать и выслать его (декабрь 1921). По возвращении в апреле 1923 З. участвовал в парламентских выборах: победа «Вафда» позволила ему в январе 1924 сформировать первое национальное правительство Египта, под лозунгами ограничения влияния Великобритании, но в ноябре обострение отношений с Лондоном в связи с убийством генерал-губернатора Судана и командующего египетской армией Л. Стэка привело к отставке его кабинета. После выборов в мае 1926, обеспечивших его партии преобладание в парламенте, З. занял пост председателя Палаты депутатов, который сохранял до конца жизни.