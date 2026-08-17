ЗАГЛУЛЬ Саад ибн Ибрахим

Египетский государственный и политический деятель.

Из се­мьи сель­ско­го ста­рос­ты (ом­ды). Об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в бо­го­слов­ском ун-те аль-Аз­хар и юри­дич. кол­лед­же. За­ни­мал по­сты мин. об­ра­зо­ва­ния (1906–10) и мин. юс­ти­ции (1910–12) Егип­та, на­хо­див­ше­го­ся под брит. управ­ле­ни­ем; в 1913 из­бран ви­це-пред. За­ко­но­дат. со­бра­ния. В 1918 З. вы­дви­нул тре­бо­ва­ние пре­дос­тав­ле­ния Егип­ту пол­ной не­за­ви­си­мо­сти и стал од­ним из ини­циа­то­ров фор­ми­ро­ва­ния егип. де­ле­га­ции, ко­то­рая долж­на бы­ла пред­став­лять ин­те­ре­сы стра­ны на по­сле­во­ен­ных ме­ж­ду­нар. кон­фе­рен­ци­ях. Эта де­ле­га­ция ста­ла яд­ром пар­тии Вафд, ко­то­рую воз­гла­вил З. Арест и вы­сыл­ка из стра­ны З. и др. ру­ко­во­ди­те­лей егип. де­ле­га­ции (март 1919) по­слу­жи­ли сиг­на­лом к пер­во­му из Еги­пет­ских вос­ста­ний 1919,1921 . По­сле ос­во­бо­ж­де­ния из-под аре­ста в апр. 1919 З. воз­гла­вил де­ле­га­цию Егип­та на Па­риж­ской мир­ной кон­фе­рен­ции 1919–20 . От­каз З. пре­кра­тить по­ли­тич. дея­тель­ность был ис­поль­зо­ван брит. вла­стя­ми для его по­втор­но­го аре­ста и вы­сыл­ки из стра­ны (дек. 1921 – апр. 1923). Вер­нув­шись на ро­ди­ну, З. при­нял уча­стие в пар­ла­мент­ских вы­бо­рах. По­бе­да на них Ваф­да по­зво­ли­ла З. в янв. 1924 сфор­ми­ро­вать пер­вое нац. пра­ви­тель­ст­во Егип­та. Во гла­ве пра­ви­тель­ст­ва З. до­би­вал­ся пре­дос­тав­ле­ния Егип­ту ре­аль­ной не­за­ви­си­мо­сти и тре­бо­вал вы­во­да брит. войск. В ре­зуль­та­те обо­ст­ре­ния егип.-брит. от­но­ше­ний в свя­зи с убий­ст­вом ге­не­рал-гу­бер­на­то­ра Су­да­на и ко­манд. егип. ар­ми­ей ген. Ли Стэ­ка З. был вы­ну­ж­ден вый­ти в от­став­ку (но­яб. 1924). По­сле но­вых вы­бо­ров в пар­ла­мент (май 1926), при­нес­ших Ваф­ду ре­ши­тель­ную по­бе­ду, З. за­нял пост пред. Па­ла­ты де­пу­та­тов, ко­то­рый со­хра­нял до кон­ца жиз­ни.

Сочинения:

Асар за­им Са­ад За­глуль. Ка­ир, 1927 (на араб. яз.).

Автор статьи: С. А. Ки­рил­ли­на.