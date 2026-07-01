ЗАГАДКА
ЗАГАДКА - фольклорный жанр малой формы, словесная игра в виде замысловатого вопроса, требующего ответа.
У всех народов загадки возникли из древней условной магической речи, порождённой запретом называть вещи их именами. Тематика загадок отражает уклад народной жизни (существуют загадки о человеке, животных, растениях, бытовых предметах, природных явлениях и др.). Загадки, как правило, построены на иносказании (с использованием метафоры, метонимии); встречаются также в форме прямого вопроса [например: «Что с земли не поднимешь?» («Тень»)]. Загадки отличаются чёткостью композиции, нередко - наличием ритма, рифмы (которая служит иногда подсказкой к разгадке), звукописи (аллитерация, звукоподражание и др.). Поэтика загадок часто основана на сравнении, в том числе отрицательном [«Кругла, а не месяц, желта, а не масло, с хвостиком, а не мышь» («Репа»)]; антитезе; омонимии [«От чего утка плавает?» («От берега»)]; комическом словотворчестве. Для загадок характерно использование имён собственных в значении нарицательных [«Сидит Антошка, свесив ножки» («Лапша»)]. Загадки сохранились в народных обрядах, сказках, песнях; загадки с шуточными отгадками вошли в современные анекдоты. Жанр загадки оказал композиционно-стилистическое воздействие на художественную литературу (например, яркие, восходящие к загадкам метафоры в поэзии С.А. Есенина).
Издания:
Загадки русского народа. Сборник загадок, вопросов, притч и задач / Сост. Д.Н. Садовников. СПб., 1875. М., 1959. М., 2004.