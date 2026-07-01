ЗАГАДКА

ЗАГАДКА - фольклорный жанр малой формы, словесная игра в виде замысловатого вопроса, требующего ответа.

У всех на­ро­дов загадки воз­ник­ли из древ­ней ус­лов­ной ма­гической ре­чи, по­ро­ж­дён­ной за­пре­том на­зы­вать ве­щи их име­на­ми. Те­ма­ти­ка загадок от­ра­жа­ет ук­лад народной жиз­ни (су­ще­ст­ву­ют загадки о че­ло­ве­ке, жи­вот­ных, рас­те­ни­ях, бы­то­вых пред­ме­тах, при­род­ных яв­ле­ни­ях и др.). Загадки, как пра­ви­ло, по­строе­ны на ино­ска­за­нии (с ис­поль­зо­ва­ни­ем ме­та­фо­ры , ме­то­ни­мии); встре­ча­ют­ся так­же в фор­ме пря­мо­го во­про­са [например: «Что с зем­ли не под­ни­мешь?» («Тень»)]. Загадки от­ли­ча­ют­ся чёт­ко­стью ком­по­зи­ции, не­ред­ко - на­ли­чи­ем рит­ма, риф­мы (ко­то­рая слу­жит ино­гда под­сказ­кой к раз­гад­ке), зву­ко­пи­си (ал­ли­те­ра­ция, зву­ко­под­ра­жа­ние и др.). По­эти­ка загадок час­то ос­но­ва­на на срав­не­нии, в том числе от­ри­ца­тель­ном [«Круг­ла, а не ме­сяц, жел­та, а не мас­ло, с хво­сти­ком, а не мышь» («Ре­па»)]; ан­ти­те­зе; омо­ни­мии [«От че­го ут­ка пла­ва­ет?» («От бе­ре­га»)]; ко­мическом сло­во­твор­че­ст­ве. Для загадок ха­рак­тер­но ис­поль­зо­ва­ние имён соб­ст­вен­ных в зна­че­нии на­ри­ца­тель­ных [«Си­дит Ан­тош­ка, све­сив нож­ки» («Лап­ша»)]. Загадки со­хра­ни­лись в народных об­ря­дах, сказ­ках, пес­нях; загадки с шу­точ­ны­ми от­гад­ка­ми во­шли в современные анек­до­ты. Жанр загадки ока­зал ком­по­зи­ци­он­но-сти­ли­стическое воз­дей­ст­вие на ху­дожественную литературу (например, яр­кие, вос­хо­дя­щие к загадкам ме­та­фо­ры в по­эзии С.А. Есе­ни­на ).

Издания:

За­гад­ки рус­ско­го на­ро­да. Сбор­ник за­га­док, во­про­сов, притч и за­дач / Сост. Д.Н. Са­дов­ни­ков. СПб., 1875. М., 1959. М., 2004.

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