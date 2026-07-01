ЗAДРУГА

Задруга — общественно-экономическое объединение патриархального характера жителей в сельской местности.

Было распространено среди южных славян, преимущественно у сербов, реже у хорватов, с древности до XIX в., в глухих местах — до XX в. З. могла объединять до 100 членов, как родственников, так и лиц, не состоявших друг с другом в родстве, проживавших в одном доме или населенном пункте. Основой З. было совместное ведение хозяйства или производства на основе общего имущества и общих доходов, ее члены отказывались от частной собственности и личных доходов. Управление З. возлагалось на выбираемого из людей старшего возраста (женатых мужчин, иногда женщин) старейшину-домачина (хозяина, серб. домаћин), который распределял работу, следил за порядком и соблюдением правил, поддерживал связи с государственными органами. В XX в. термин З. стал обозначать кооператив, артель, экономическое, культурное или политическое сообщество, в коммунистический период — сельскохозяйственное объединение, как правило, созданное властями на основе национализированного имущества.

Лит.: Леонтович Ф. И. Источники по истории славянских законодательств. СПб., 1866; Селезнев Р. С. Задруга и вестернизация: Сербская община в условиях догоняющей модернизации (2-я половина XIX — начало XX в.) // Вестник Кемеровского государственного университета. Кемерово, 2013. Т. 1. № 2. С. 55—60; Исић М. Сељаштво у Србиjи. Београд, 2001. Т. 1/2: Социjално-екнономски положаj сељаштва; Филиповић М. Несродничка и предвоjена задруга. Смиљево, 1945.