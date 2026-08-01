ЗАДОРНОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ
ЗАДОРНОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ - русский прозаик, заслуженный деятель искусств Латвийской ССР (1969).
Провёл детство и юность в Чите. В 1926-1935 годах работал актёром и режиссёром в театрах Сибири и Урала. В 1935 году поселился в Башкирии, занялся журналистикой. В 1937 году вернулся на Дальний Восток, принимал участие в строительстве Комсомольска-на-Амуре, работал в театре, на радио. Изучал быт местных народов (гиляков, маньчжуров, нанайцев). В годы Великой Отечественной войны - журналист. С 1946 года жил в Риге. Первая книга Задорнова - роман «Амур-батюшка» об освоении Дальнего Востока (книги 1-2, 1941-1946); его мотивы развиты в романах «Далёкий край» (книги 1-2, 1946-1949), «Капитан Невельской» (книги 1-2, 1956-1958), «Война за океан» (книги 1-2, 1960-1962) и др. Роман «Золотая лихорадка» (1969) - о русских крестьянах-переселенцах. Российско-японским отношениям и личности адмирала Е.В. Путятина посвящена тетралогия «Цунами» (1972), «Симода» (1975), «Хэда» (1979), «Гонконг» (1982). Государственная премия СССР (1952).
Сочинения:
Собрание сочинений: В 6 т. М., 1977–1979.