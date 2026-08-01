ЗАДОРНОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

ЗАДОРНОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ - русский прозаик, заслуженный де­ятель ис­кусств Латвийской ССР (1969).

Про­вёл дет­ст­во и юность в Чи­те. В 1926-1935 годах ра­бо­тал ак­тё­ром и ре­жис­сё­ром в те­ат­рах Си­би­ри и Ура­ла. В 1935 году по­се­лил­ся в Баш­ки­рии, за­нял­ся жур­на­ли­сти­кой. В 1937 году вер­нул­ся на Даль­ний Вос­ток, при­ни­мал уча­стие в строи­тель­ст­ве Ком­со­моль­ска-на-Аму­ре, ра­бо­тал в те­ат­ре, на ра­дио. Изу­чал быт ме­ст­ных на­ро­дов (ги­ля­ков, мань­чжу­ров , на­най­цев ). В го­ды Великой Отечественной вой­ны - жур­на­лист. С 1946 года жил в Ри­ге. Пер­вая кни­га Задорнова - ро­ман «Амур-ба­тюш­ка» об ос­вое­нии Даль­не­го Вос­то­ка (книги 1-2, 1941-1946); его мо­ти­вы раз­ви­ты в ро­ма­нах «Да­лё­кий край» (книги 1-2, 1946-1949), «Ка­пи­тан Не­вель­ской» (книги 1-2, 1956-1958), «Вой­на за оке­ан» (книги 1-2, 1960-1962) и др. Ро­ман «Зо­ло­тая ли­хо­рад­ка» (1969) - о русских кре­сть­я­нах-пе­ре­се­лен­цах. Российско-японским от­но­ше­ни­ям и лич­но­сти адмирала Е.В. Пу­тя­ти­на по­свя­ще­на тет­ра­ло­гия «Цу­на­ми» (1972), «Си­мо­да» (1975), «Хэ­да» (1979), «Гон­конг» (1982). Государственная премия СССР (1952).

Сочинения:

Собрание сочинений: В 6 т. М., 1977–1979.