ЗАДОНСК

Город в России, в центральной части Липецкой области, центр Задонского района.

Нас. 10,4 тыс. чел. (2007). Рас­по­ло­жен на ле­вом бе­ре­гу р. Дон, в 25 км от ж.-д. ст. Улу­сар­ка. Че­рез З. про­хо­дит фе­де­раль­ная ав­то­трас­са «Дон» (Мо­ск­ва – Во­ро­неж – Рос­тов-на-До­ну).

Не позд­нее 1610 на мес­те совр. З. был ос­но­ван Те­шев­ский (с 1620-х гг. – За­дон­ский) Бо­го­ро­диц­кий Сре­тен­ский муж­ской мон. (за­крыт в 1929, воз­ро­ж­дён в 1990 как Ро­ж­де­ст­во-Бо­го­ро­диц­кий мон.; здесь на­хо­дят­ся мо­щи Ти­хо­на За­дон­ско­го) – один из ста­рей­ших и наи­бо­лее из­вест­ных в Центр. Не­чер­но­зе­мье. В 1615 при нём упо­ми­на­ет­ся Те­шев­ская сло­бо­да (позд­нее Сло­бод­ка). С 17 в. здесь дей­ст­во­ва­ли три еже­год­ные яр­мар­ки. В 1765 Сло­бод­ка пе­ре­ве­де­на в раз­ряд «эко­но­ми­че­ских» сло­бод, в 1779 пре­об­ра­зо­ва­на в г. За­дон­ской (с 1781 З.). Уезд­ный центр Во­ро­неж­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (1779–96), Во­ро­неж­ской гу­бер­нии (1796–1924). С кон. 18 в. З. по­лу­чил из­вест­ность как центр па­лом­ни­че­ст­ва , что оп­ре­де­ли­ло его эко­но­ми­ку (мел­кая тор­гов­ля, сда­ча квар­тир в ча­ст­ном по­ряд­ке, ре­мёс­ла). С кон. 19 в. в З. ста­ла дей­ст­во­вать ещё од­на яр­мар­ка (13 авг. по ст. ст., в день св. Ти­хо­на За­дон­ско­го). В 1893 ос­но­ва­на За­дон­ская шко­ла ре­мес­лен­ных уче­ни­ков (ны­не За­дон­ский с.-х. кол­ледж); из­го­тов­лен­ный уча­щи­ми­ся «по­ста­мент из рез­но­го ду­ба в рус­ском сти­ле с ни­ке­ли­ро­ван­ной те­леж­кой» по­лу­чил ди­плом 1-й сте­пе­ни и ме­даль на Все­мир­ной вы­став­ке 1900 в Па­ри­же. В 1924–28 во­ло­ст­ной центр Во­ро­неж­ско­го у. Во­ро­неж­ской губ., в 1928–34 рай­он­ный центр Цен­траль­но­чер­но­зём­ной обл., в 1934–37 – Во­ро­неж­ской обл., в 1937–54 – Ор­лов­ской обл., с 1954 – Ли­пец­кой обл.

В 1782 ут­вер­ждён ге­не­раль­ный план за­строй­ки З. Со­хра­ни­лись: дво­рян­ский го­род­ской особ­няк «Дом Уль­ри­ха» (1-я треть 19 в., ны­не крае­ведч. му­зей), Ус­пен­ский со­бор (1798–1800), ц. Жи­во­началь­ной Трои­цы (1884–97, арх. А. А. Кюи). Ан­сам­бль За­дон­ско­го Рож­дест­во-Бо­го­ро­диц­ко­го муж­ско­го мон.: Вла­ди­мир­ский со­бор (1845–53, про­ект арх. К. А. То­на), церк­ви Рож­дест­ва Бо­го­ро­ди­цы (1862, вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся с 2005), Ти­хо­на За­дон­ско­го (1865, пе­ре­строе­на в 1870), Воз­не­сен­ская с тра­пез­ной (1862), ко­ло­коль­ня (1824–35, вос­ста­нов­ле­на в 1996).

Пред­при­ятия пи­ще­вой пром-сти (в т. ч. мас­ло­дель­ный за­вод).

Близ З., в с. Тю­ни­но, рас­по­ло­жен комп­лекс Бо­го­ро­ди­це-Ти­хо­нов­ско­го (Тю­нин­ско­го) жен­ско­го мон. (пер­во­на­чаль­но ос­но­ван в 1860 как об­щи­на, в 1867 по­лу­чил ста­тус мо­на­сты­ря, зак­рыт в 1930, воз­рож­дён в 2002): Воз­не­сен­ский со­бор (1889–1900, арх. А. А. Кюи), тра­пез­ная (1820-е гг., пе­ре­строе­на в 1860-х гг.), ц. Св. Алек­сан­дра Нев­ско­го с бо­га­дель­ней (1820-е гг., пе­ре­строе­на в 1867–68; вос­ста­нов­ле­на в 2005–06), ко­ло­коль­ня (1876–79, ра­зо­бра­на до 1-го яру­са в 1941). Не­по­да­лё­ку от З., в лес­ном уро­чи­ще Скит, на­хо­дит­ся Свя­то-Ти­хо­нов­ский Пре­об­ра­жен­ский жен­ский мон. (ос­но­ван как Ти­хо­нов­ский муж­ской мон. в 1873, зак­рыт в 1920-е гг., воз­рож­дён в 1993): Тро­иц­кий со­бор (1883, вос­ста­нов­лен в 1993), ко­ло­коль­ня с ц. Пре­об­ра­же­ния Хри­сто­ва (ок. 1877, вос­ста­нов­ле­на в 1994) и др. В с. Скор­ня­ко­во рас­по­ло­же­ны ос­тат­ки уса­деб­но­го ком­плек­са быв. име­ния Н. Н. Му­равь­ё­ва-Кар­ско­го .

Автор статьи: Л. А. Мо­рев.

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