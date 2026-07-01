ЗАДОНСК
Город в России, в центральной части Липецкой области, центр Задонского района.
Нас. 10,4 тыс. чел. (2007). Расположен на левом берегу р. Дон, в 25 км от ж.-д. ст. Улусарка. Через З. проходит федеральная автотрасса «Дон» (Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону).
Не позднее 1610 на месте совр. З. был основан Тешевский (с 1620-х гг. – Задонский) Богородицкий Сретенский мужской мон. (закрыт в 1929, возрождён в 1990 как Рождество-Богородицкий мон.; здесь находятся мощи Тихона Задонского) – один из старейших и наиболее известных в Центр. Нечерноземье. В 1615 при нём упоминается Тешевская слобода (позднее Слободка). С 17 в. здесь действовали три ежегодные ярмарки. В 1765 Слободка переведена в разряд «экономических» слобод, в 1779 преобразована в г. Задонской (с 1781 З.). Уездный центр Воронежского наместничества (1779–96), Воронежской губернии (1796–1924). С кон. 18 в. З. получил известность как центр паломничества, что определило его экономику (мелкая торговля, сдача квартир в частном порядке, ремёсла). С кон. 19 в. в З. стала действовать ещё одна ярмарка (13 авг. по ст. ст., в день св. Тихона Задонского). В 1893 основана Задонская школа ремесленных учеников (ныне Задонский с.-х. колледж); изготовленный учащимися «постамент из резного дуба в русском стиле с никелированной тележкой» получил диплом 1-й степени и медаль на Всемирной выставке 1900 в Париже. В 1924–28 волостной центр Воронежского у. Воронежской губ., в 1928–34 районный центр Центральночернозёмной обл., в 1934–37 – Воронежской обл., в 1937–54 – Орловской обл., с 1954 – Липецкой обл.
В 1782 утверждён генеральный план застройки З. Сохранились: дворянский городской особняк «Дом Ульриха» (1-я треть 19 в., ныне краеведч. музей), Успенский собор (1798–1800), ц. Живоначальной Троицы (1884–97, арх. А. А. Кюи). Ансамбль Задонского Рождество-Богородицкого мужского мон.: Владимирский собор (1845–53, проект арх. К. А. Тона), церкви Рождества Богородицы (1862, восстанавливается с 2005), Тихона Задонского (1865, перестроена в 1870), Вознесенская с трапезной (1862), колокольня (1824–35, восстановлена в 1996).
Предприятия пищевой пром-сти (в т. ч. маслодельный завод).
Близ З., в с. Тюнино, расположен комплекс Богородице-Тихоновского (Тюнинского) женского мон. (первоначально основан в 1860 как община, в 1867 получил статус монастыря, закрыт в 1930, возрождён в 2002): Вознесенский собор (1889–1900, арх. А. А. Кюи), трапезная (1820-е гг., перестроена в 1860-х гг.), ц. Св. Александра Невского с богадельней (1820-е гг., перестроена в 1867–68; восстановлена в 2005–06), колокольня (1876–79, разобрана до 1-го яруса в 1941). Неподалёку от З., в лесном урочище Скит, находится Свято-Тихоновский Преображенский женский мон. (основан как Тихоновский мужской мон. в 1873, закрыт в 1920-е гг., возрождён в 1993): Троицкий собор (1883, восстановлен в 1993), колокольня с ц. Преображения Христова (ок. 1877, восстановлена в 1994) и др. В с. Скорняково расположены остатки усадебного комплекса быв. имения Н. Н. Муравьёва-Карского.
Автор статьи: Л. А. Морев.