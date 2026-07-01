ЗАДОНЩИНА

Памятник древнерусской литературы конца 14 века.

Про­слав­ля­ет по­бе­ду рус. войск в Ку­ли­ков­ской бит­ве 1380 . Воз­мож­но, был соз­дан ме­ж­ду 1380 и 1393; по не­ко­то­рым вер­си­ям, ав­тор «З.» ис­поль­зо­вал текст т. н. Про­стран­ной ле­то­пис­ной по­вес­ти (соз­да­на в 1440-х гг.) и, со­от­вет­ст­вен­но, «З.» мог­ла быть на­пи­са­на не ра­нее сер. 15 в. Из­вест­но 6 спи­сков «З.». Са­мый ран­ний из них, со­дер­жа­щий со­кра­щён­ный текст про­из­ве­де­ния (т. н. Крат­кую ре­дак­цию), да­ти­ру­ет­ся 1470-ми гг.; его пе­ре­пис­чик и ве­ро­ят­ный ре­дак­тор – мо­нах Ки­рил­ло-Бе­ло­зер­ско­го мон. Еф­ро­син. Дру­гие 5 спи­сков со­дер­жат текст т. н. Про­стран­ной ре­дак­ции «З.»; в трёх из них текст со­хра­нил­ся пол­но­стью, в двух – толь­ко от­рыв­ки. Ме­ж­ду спи­ска­ми есть серь­ёз­ные раз­но­чте­ния. В за­гла­вии спи­ска Про­стран­ной ре­дак­ции как ав­тор упо­мя­нут не­кий мо­нах (ста­рец) Со­фо­ний (или Со­фо­ния ря­за­нец); ны­не гос­под­ству­ет мне­ние, что Со­фо­ний был ав­то­ром не «З.», а не до­шед­ше­го до на­ших дней про­из­ве­де­ния о по­бе­де на Ку­ли­ко­вом по­ле, к тек­сту ко­то­ро­го об­ра­щал­ся со­ста­ви­тель «За­дон­щи­ны».

Па­мят­ник со­че­та­ет в се­бе чер­ты по­хваль­но­го сло­ва (про­слав­ле­ние кня­зей Дмит­рия Ива­но­ви­ча Дон­ско­го и Вла­ди­ми­ра Ан­д­рее­ви­ча Храб­ро­го) и пла­ча по уби­тым рат­ни­кам. По­ве­ст­во­ва­ние о бит­ве не раз­вёр­ну­то, а как бы на­ме­че­но пунк­ти­ром: ав­тор не столь­ко изо­бра­жа­ет сра­же­ние, сколь­ко вы­ра­жа­ет собств. чув­ст­ва, с ним свя­зан­ные. В «З.» встре­ча­ют­ся об­ра­зы и приё­мы, ха­рак­тер­ные для нар. по­эзии (ме­та­фо­ры бит­вы-пи­ра и бит­вы-за­се­ва­ния зем­ли, срав­не­ние рус. кня­зей и вои­нов с со­ко­ла­ми и ор­ла­ми и др.). Вме­сте с тем ав­тор «З.» за­им­ст­во­вал ряд приё­мов и вы­ра­зит. средств из «Сло­ва о пол­ку Иго­ре­ве», со­еди­нив их с эле­мен­та­ми т. н. де­ло­во­го сти­ля (под­роб­ные ука­за­ния мес­та и вре­ме­ни сра­же­ния, чис­ла вои­нов, длин­ный пе­ре­чень уби­тых кня­зей и бо­яр), что да­ло ос­но­ва­ние оп­ре­де­лить «З.» как «не­сти­ли­за­ци­он­ное под­ра­жа­ние» «Сло­ву о пол­ку Иго­ре­ве» ( Д. С. Ли­ха­чёв ).

Издания:

«Сло­во о пол­ку Иго­ре­ве» и па­мят­ни­ки Ку­ли­ков­ско­го цик­ла. М.; Л., 1966;

Па­мят­ни­ки Ку­ли­ков­ско­го цик­ла / Сост. А. А. Зи­мин и др. СПб., 1998;

Биб­лио­те­ка ли­те­ра­ту­ры Древ­ней Ру­си / Текст в ре­кон­ст­рук­ции Л. А. Дмит­рие­ва. СПб., 1999. Т. 6: XIV – на­ча­ло XV в.

Автор статьи: А. М. Ран­чин.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)