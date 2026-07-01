ЗАДОНЩИНА
Памятник древнерусской литературы конца 14 века.
Прославляет победу рус. войск в Куликовской битве 1380. Возможно, был создан между 1380 и 1393; по некоторым версиям, автор «З.» использовал текст т. н. Пространной летописной повести (создана в 1440-х гг.) и, соответственно, «З.» могла быть написана не ранее сер. 15 в. Известно 6 списков «З.». Самый ранний из них, содержащий сокращённый текст произведения (т. н. Краткую редакцию), датируется 1470-ми гг.; его переписчик и вероятный редактор – монах Кирилло-Белозерского мон. Ефросин. Другие 5 списков содержат текст т. н. Пространной редакции «З.»; в трёх из них текст сохранился полностью, в двух – только отрывки. Между списками есть серьёзные разночтения. В заглавии списка Пространной редакции как автор упомянут некий монах (старец) Софоний (или Софония рязанец); ныне господствует мнение, что Софоний был автором не «З.», а не дошедшего до наших дней произведения о победе на Куликовом поле, к тексту которого обращался составитель «Задонщины».
Памятник сочетает в себе черты похвального слова (прославление князей Дмитрия Ивановича Донского и Владимира Андреевича Храброго) и плача по убитым ратникам. Повествование о битве не развёрнуто, а как бы намечено пунктиром: автор не столько изображает сражение, сколько выражает собств. чувства, с ним связанные. В «З.» встречаются образы и приёмы, характерные для нар. поэзии (метафоры битвы-пира и битвы-засевания земли, сравнение рус. князей и воинов с соколами и орлами и др.). Вместе с тем автор «З.» заимствовал ряд приёмов и выразит. средств из «Слова о полку Игореве», соединив их с элементами т. н. делового стиля (подробные указания места и времени сражения, числа воинов, длинный перечень убитых князей и бояр), что дало основание определить «З.» как «нестилизационное подражание» «Слову о полку Игореве» (Д. С. Лихачёв).
Издания:
«Слово о полку Игореве» и памятники Куликовского цикла. М.; Л., 1966;
Памятники Куликовского цикла / Сост. А. А. Зимин и др. СПб., 1998;
Библиотека литературы Древней Руси / Текст в реконструкции Л. А. Дмитриева. СПб., 1999. Т. 6: XIV – начало XV в.
Автор статьи: А. М. Ранчин.