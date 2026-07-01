ЗАДАТОК
В гражданском праве, денежная сумма или иная имущественная ценность, которую одна из договаривающихся сторон передаёт в счёт причитающихся с неё по договору платежей другой стороне в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения.
У древнейших народов З. первоначально выступал в качестве символич. подтверждения совершения сделки и считался важнейшим доказательством её действительности. По мере ослабления формальных требований З. превращался во внешнее свидетельство заключения сделки. В то же время по римскому праву сторона, виновная в нарушении договора, должна была возвратить З., что придавало ему штрафной характер, побуждавший должника к исполнению обязательства. Совр. иностр. законодательства, признавая З. доказательством заключения договора, весьма разнообразны в определении его обеспечительной функции. З. либо придаётся значение отступного (Франция), либо, напротив, подчёркиваются неблагоприятные последствия неисполнения обязательства для выдавшей его стороны (Германия, Швейцария) или для обоих контрагентов (Австрия), которые, кроме того, обязаны возместить убытки, не покрытые суммой задатка.
В древнем русском праве З. («пополнок») свидетельствовал лишь о заключении договора и не засчитывался в цену сделки. С развитием экономич. отношений З. приобрёл широкое распространение в торговом обиходе, особенно среди крестьян. По сложившемуся к сер. 19 в. общему правилу сторона, виновная в нарушении договора, теряла З. Однако при продаже недвижимости штрафной характер З. распространялся на обе стороны (покупатель, давший З., терял его, а продавец обязан был вернуть З. в двойном размере). В сов. праве З. допускался только по договорам с участием граждан и всегда имел штрафной характер для обоих участников договора.
В действующем рос. праве З. допускается только в денежной форме. При прекращении обязательства до начала его исполнения по соглашению сторон или по независящим от сторон обстоятельствам З. должен быть возвращён. В остальных случаях З. имеет штрафной характер по отношению к стороне, виновной в нарушении договора. Если договором не предусмотрено иное, кредитор вправе потребовать возмещения причинённых неисполнением обязательства убытков в части, превышающей сумму З. Соглашение о З. должно быть заключено в письм. форме. Наиболее широко З. применяется при заключении договора на торгах (см. Аукцион, Конкурс).
З. следует отличать от аванса, который выполняет только функции платежа и подлежит возврату выдавшей его стороне независимо от оснований прекращения договора.
Автор статьи: О. Ю. Шилохвост.