ЗАДАТОК

В гражданском праве , денежная сумма или иная имущественная ценность, которую одна из договаривающихся сторон передаёт в счёт причитающихся с неё по договору платежей другой стороне в доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения.

У древ­ней­ших на­ро­дов З. пер­во­на­чаль­но вы­сту­пал в ка­че­ст­ве сим­во­лич. под­твер­жде­ния со­вер­ше­ния сдел­ки и счи­тал­ся важ­ней­шим до­ка­за­тель­ст­вом её дей­ст­ви­тель­но­сти. По ме­ре ос­лаб­ле­ния фор­маль­ных тре­бо­ва­ний З. пре­вра­щал­ся во внеш­нее сви­де­тель­ст­во за­клю­че­ния сдел­ки. В то же вре­мя по рим­ско­му пра­ву сто­ро­на, ви­нов­ная в на­ру­ше­нии до­го­во­ра, долж­на бы­ла воз­вра­тить З., что при­да­ва­ло ему штраф­ной ха­рак­тер, по­бу­ж­дав­ший долж­ни­ка к ис­пол­не­нию обя­за­тель­ст­ва. Совр. иностр. за­ко­но­да­тель­ст­ва, при­зна­вая З. до­ка­за­тель­ст­вом за­клю­че­ния до­го­во­ра, весь­ма раз­но­об­раз­ны в оп­ре­де­ле­нии его обес­пе­чи­тель­ной функ­ции. З. ли­бо при­да­ёт­ся зна­че­ние от­ступ­но­го (Фран­ция), ли­бо, на­про­тив, под­чёр­ки­ва­ют­ся не­бла­го­при­ят­ные по­след­ст­вия не­ис­пол­не­ния обя­за­тель­ст­ва для вы­дав­шей его сто­ро­ны (Гер­ма­ния, Швей­ца­рия) или для обо­их контр­аген­тов (Ав­ст­рия), ко­то­рые, кро­ме то­го, обя­за­ны воз­мес­тить убыт­ки, не по­кры­тые сум­мой за­дат­ка.

В древ­нем рус­ском пра­ве З. («по­пол­нок») сви­де­тель­ст­во­вал лишь о за­клю­че­нии до­го­во­ра и не за­счи­ты­вал­ся в це­ну сдел­ки. С раз­ви­ти­ем эко­но­мич. от­но­ше­ний З. при­об­рёл ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в тор­го­вом оби­хо­де, осо­бен­но сре­ди кре­сть­ян . По сло­жив­ше­му­ся к сер. 19 в. об­ще­му пра­ви­лу сто­ро­на, ви­нов­ная в на­ру­ше­нии до­го­во­ра, те­ря­ла З. Од­на­ко при про­да­же не­дви­жи­мо­сти штраф­ной ха­рак­тер З. рас­про­стра­нял­ся на обе сто­ро­ны (по­ку­па­тель, дав­ший З., те­рял его, а про­да­вец обя­зан был вер­нуть З. в двой­ном раз­ме­ре). В сов. пра­ве З. до­пус­кал­ся толь­ко по до­го­во­рам с уча­сти­ем гра­ж­дан и все­гда имел штраф­ной ха­рак­тер для обо­их уча­ст­ни­ков до­го­во­ра.

В дей­ст­вую­щем рос. пра­ве З. до­пус­ка­ет­ся толь­ко в де­неж­ной фор­ме. При пре­кра­ще­нии обя­за­тель­ст­ва до на­ча­ла его ис­пол­не­ния по со­гла­ше­нию сто­рон или по не­за­ви­ся­щим от сто­рон об­стоя­тель­ст­вам З. дол­жен быть воз­вра­щён. В ос­таль­ных слу­ча­ях З. име­ет штраф­ной ха­рак­тер по от­но­ше­нию к сто­ро­не, ви­нов­ной в на­ру­ше­нии до­го­во­ра. Ес­ли до­го­во­ром не пре­ду­смот­ре­но иное, кре­ди­тор впра­ве по­тре­бо­вать воз­ме­ще­ния при­чи­нён­ных не­ис­пол­не­ни­ем обя­за­тель­ст­ва убыт­ков в час­ти, пре­вы­шаю­щей сум­му З. Со­гла­ше­ние о З. долж­но быть за­клю­че­но в письм. фор­ме. Наи­бо­лее ши­ро­ко З. при­ме­ня­ет­ся при за­клю­че­нии до­го­во­ра на тор­гах (см. Аук­ци­он, Кон­курс ).

З. сле­ду­ет от­ли­чать от аван­са, ко­то­рый вы­пол­ня­ет толь­ко функ­ции пла­те­жа и под­ле­жит воз­вра­ту вы­дав­шей его сто­ро­не не­за­ви­си­мо от ос­но­ва­ний пре­кра­ще­ния до­го­во­ра.

Автор статьи: О. Ю. Ши­ло­хвост.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)