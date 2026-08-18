ЗАДАР

Город в Хорватии, административный центр одноименного округа.

Нас. 72,1 тыс. чел. (2007). Рас­по­ло­жен на бе­ре­гу Ад­риа­ти­че­ско­го мо­ря. Узел ав­то­до­рог (близ З. про­хо­дит ав­то­ма­ги­ст­раль За­греб – Сплит, 2005), ж.-д. стан­ция. Мор. порт (в 14 км к вос­то­ку от го­ро­да; до 2 млн. пас­са­жи­ров в год), мор. па­ром­ная пе­ре­пра­ва З. – Ан­ко­на (Ита­лия); стро­ит­ся (2007) мор. порт Га­же­ни­ца. Ме­ж­ду­нар. аэ­ро­порт.

С 9 в. до н. э. по­се­ле­ние ил­ли­рий­цев . Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 384 до н. э. В кон. 1 в. до н. э. З. за­воё­ван рим­ля­на­ми, при­об­рёл ста­тус ко­ло­нии (Colonia Julia Jader). С 7 в. н. э. гл. го­род ви­зант. фе­мы Дал­ма­ция, вско­ре за­се­ля­ется сла­вя­на­ми. В 9–10 вв. под вла­стью хорв. пра­ви­те­лей. В 1105 при­знал власть хорв.-венг. ко­ро­ля. В 12 в. не­од­но­крат­но за­хва­ты­вал­ся Ве­не­ци­ей. В но­яб. 1202 по­сле се­ми­днев­ной оса­ды раз­граб­лен кре­сто­нос­ца­ми, воз­глав­ляе­мы­ми ве­не­ци­ан­ским до­жем Эн­ри­ко Дон­до­ло. С 1205 под вла­стью Ве­не­ции. По За­дар­ско­му ми­ру 1358, за­клю­чён­но­му по окон­ча­нии вен­ге­ро-ве­не­ци­ан­ской вой­ны 1356–1357 за гос­под­ство на Дал­ма­тин­ском по­бе­ре­жье, З. был пе­ре­дан Ве­не­ци­ей хорв.- венг. ко­ро­лю. В 1409 Венг. ко­ро­лев­ст­во про­да­ло пра­ва на Дал­ма­цию Ве­не­ции, З. вновь по­пал под ве­не­ци­ан­ское управ­ле­ние. В пе­ри­од ос­ман­ской экс­пан­сии был ве­не­ци­ан­ским фор­по­стом на Ад­риа­ти­ке. С 1797 вме­сте со всей Дал­ма­ци­ей вхо­дил во вла­де­ния Габс­бур­гов (в 1809–1814 в соз­дан­ном На­по­ле­о­ном I Бо­на­пар­том за­мор­ском деп-те Фран­ции Ил­ли­рий­ские про­вин­ции). В 1918 ок­ку­пи­ро­ван Ита­ли­ей, пе­ре­дан ей по Ра­палль­ско­му до­го­во­ру 1920. В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны под­верг­ся мас­си­ро­ван­ным анг­ло-амер. бом­бар­ди­ров­кам. По Па­риж­ским мир­ным до­го­во­рам 1947 ото­шёл к Юго­сла­вии. С 1991 в со­ста­ве Рес­пуб­ли­ки Хор­ва­тия.

В рас­по­ло­жен­ном на по­лу­ост­ро­ве и за­щи­щён­ном ве­не­ци­ан­ской кре­по­стью и пя­ти­гран­ны­ми бас­тио­на­ми (15–16 вв.) ис­то­рич. цен­тре го­ро­да с пра­виль­ной пла­ни­ров­кой со­хра­ни­лись: ос­тат­ки др.-рим. три­ум­фаль­ных арок (1 – нач. 2 вв. н. э.), фо­ру­ма (нач. 1 в. н. э.) и ак­ве­ду­ка; ц. Св. До­на­та (до 15 в. – Св. Трои­цы) в ви­де ро­тон­ды с тре­мя ап­си­да­ми (810–815); церк­ви Св. Лав­рен­тия (11 в.), Св. Ан­д­рея и Св. Пет­ра (10–12 вв., об­щий фа­сад – 17 в., фре­ски – 12 в.); в ро­ман­ском сти­ле – церк­ви быв. бе­не­дик­тин­ских мо­на­сты­рей – Св. Ма­рии (1066–91; ко­ло­коль­ня – 1105–11; рос­пи­си кон. 12 в.; зап. фа­сад в сти­ле ре­нес­санс – 1529–36; экс­по­зи­ция со­кро­вищ­ни­цы со­бо­ра и мо­на­сты­ря) и Св. Крше­ва­на (ос­вя­ще­на в 1175; рос­пи­си кон. 12, нач. 13, 15 вв.), со­бор Св. Сто­шии (Св. Ана­ста­сии; ос­но­ван в нач. 9 в.; пе­ре­стро­ен в сер. 12–13 вв.; ко­ло­коль­ня – 14, 19 вв.; фре­ски в бо­ко­вых ап­си­дах – кон. 13 в.; фраг­мен­ты ал­та­ря ра­бо­ты В. Кар­пач­чо, ок. 1480); мон. Св. Фран­ци­ска (го­тич. цер­ковь – 13 в., пе­ре­строе­на в 18 в.; клу­атр с га­ле­рея­ми в сти­ле ре­нес­санс – 1558); в го­тич. сти­ле – дво­рец Гьяр­ди­ни (14 в.), ц. Св. Ми­хаи­ла (14 в., пе­ре­строе­на в 19 в.), цер­ковь мон. Св. До­ми­ни­ка (14 в.). Сре­ди по­стро­ек 16–18 вв.: кре­по­ст­ные во­ро­та «Пор­та Тер­ра­фер­ма» в сти­ле ре­нес­санс (1537–39, арх. М. Сан­ми­ке­ли), Лод­жа-дель-Ко­му­не (1562, по пла­нам Сан­ми­ке­ли) и зда­ние му­ни­ципаль­ной гвар­дии (17 в., пе­ре­строе­но в 1786; ны­не Му­зей эт­но­гра­фии) с ча­со­вой баш­ней (1798); ба­роч­ные ц. Св. Си­ме­о­на (12–14 вв., на мес­те ба­зи­ли­ки 5 в., пе­ре­строе­на в 1632; ко­ло­коль­ня – 1707; се­реб­ря­ная ра­ка Св. Си­ме­о­на, 1377–80, мас­тер Ф. да Сес­то и др.), ар­се­нал (1752), пра­во­слав­ная ц. Св. Илии (ос­но­ва­на в нач. 13 в., пе­ре­строе­на в 1773), дво­рец Змай­е­ви­чей (18 в.).

Уни­вер­си­тет (1396; за­крыт в 1807, вновь от­крыт в 2003), в его со­ста­ве – круп­ней­шая в Хор­ва­тии на­уч. б-ка (1855), Ин-т ис­то­рич. на­ук (1954) Хорв. ака­де­мии на­ук и ис­кусств, мед., мор­ское, ре­мес­лен­ное учи­ли­ща. Ар­хео­ло­гич. (1832; др.-рим. мо­заи­ки и скульп­ту­ра) и На­род­ный (1962) му­зеи, Мор­ской му­зей; Га­ле­рея совр. иск-ва (1948), по­сто­ян­но дей­ст­вую­щая вы­став­ка са­краль­но­го иск-ва.

Бас­кет­боль­ный клуб «За­дар» – 6-крат­ный чем­пи­он Юго­сла­вии (1965–86) и 3-крат­ный чем­пи­он Хор­ва­тии (1946–2005).

В сфе­ре ус­луг, вклю­чая об­слу­жи­ва­ние ту­ри­стов, за­ня­то 58% имею­щих ра­бо­ту, в пром-сти и строи­тель­ст­ве – 23%, в с. х-ве – 19% (2006). В З. на­хо­дят­ся го­лов­ной офис OTP Banka, штаб-квар­ти­ры и пред­ста­ви­тель­ст­ва круп­ных хорв. ком­па­ний, в т. ч. «Adria» и «Mardešić» (ры­бо­вод­ст­во и пе­ре­ра­бот­ка ры­бы), «Maraska» (ал­ко­голь­ные и про­хла­ди­тель­ные на­пит­ки). Ак­тив­но раз­ви­ва­ет­ся сеть пред­при­ятий роз­нич­ной тор­гов­ли (гл. обр. пред­став­ле­ны ма­га­зи­на­ми ТНК «Metro», «Auchan», «REAL»), об­ществ. пи­та­ния, гос­ти­нич­но­го биз­не­са. Мно­го­чис­лен­ные транс­порт­ные («Tankerska Plovidba», «Tankerkomerc» и др.), ло­ги­сти­че­ские и ком­му­ни­ка­ци­он­ные ком­па­нии, ри­ел­тор­ские и кон­сал­тин­го­вые фир­мы.

Важ­ным сек­то­ром эко­но­ми­ки З. ос­та­ёт­ся пром-сть. Су­до­верфь хорв. ком­па­нии «SAS Strojogradnja». Пред­при­ятия цел­лю­лоз­но-бу­маж­ной («Aluflexpack» – упа­ко­воч­ная про­дук­ция), де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, по­ли­гра­фич., лёг­кой (хлоп­ча­то­бу­маж­ные и син­те­тич. тка­ни, три­ко­таж, кож­га­лан­те­рей­ные из­де­лия и др.), пи­ще­вой (му­ко­моль­но-кру­пя­ной, мас­ло­бой­ной, мо­лоч­ной, кон­серв­ной) пром-сти; ви­но­де­лие (в т. ч. про­из-во виш­нё­во­го ли­кё­ра «Ма­ра­ска», из­вест­но с 16 в.); про­из-во та­бач­ных из­де­лий, стро­ит. ма­те­риа­лов.

Близ З. – г. Нин (ан­тич­ная Эно­на, Aeno­na; в сред­ние ве­ка – ре­зи­ден­ция хорв. кня­зей и епи­ско­пов) с ос­тат­ка­ми др.-рим. фо­ру­ма с хра­мом Диа­ны, ам­фи­те­ат­ра (все 1 в. н. э.), церк­ва­ми Св. Кре­ста (11 в.), Св. Ан­сель­ма (ны­не му­зей), Св. Ни­ко­лая (11 в.).

З. – один из цен­тров эко­ло­гич. ту­риз­ма Хор­ва­тии; в ок­ре­ст­но­стях го­ро­да – нац. пар­ки Плит­ви­це, Пак­ле­ни­ца, Кор­нат, Ве­ле. Центр с.-х. рай­она (в т. ч. ви­но­град, олив­ки, та­бак, виш­ня).

Иллюстрации:

За­дар. Цер­ковь Свя­то­го До­на­та. 810–815. Архив БРЭ.

Авторы статьи: Л. В. Кузь­ми­чё­ва (ис­то­рия), Н. В. Лу­ки­на (гео­гра­фия, эко­но­ми­ка), П. С. Пав­ли­нов (ис­кус­ст­во).

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