ЗАЦЕПИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
ЗАЦЕПИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ - российский композитор.
В 1956 году окончил Алма-Атинскую консерваторию по классу Е.Г. Брусиловского.
Музыка Зацепина к фильму «Наш милый доктор» (1958, режиссер Ж.К. Айманов) привлекла внимание дирижёра В.Н. Кнушевицкого, который пригласил композитора в Москву.
С 1965 года Зацепин постоянно работал с режиссёром Л.И. Гайдаем, написал музыку к 11 его кинокомедиям, в том числе «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» (1965), «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» (1967), «Бриллиантовая рука» (1969), «Двенадцать стульев» (1971), «Иван Васильевич меняет профессию» (1973).
Среди других фильмов с музыкой Зацепина: «Красная палатка» (русская версия, 1970, режиссер М.К. Калатозов), «Земля Санникова» (1973, режиссер А.М. Мкртчян, Л.С. Попов; особой популярностью в 1970-1980-е годы пользовалась песня «Есть только миг»), «31 июня» (1978, режиссер Л.А. Квинихидзе; широко известны песни «Звёздный мост», «Мир без любимого»), «Женщина, которая поёт» (1979, режиссер А.С. Орлов), «Казус Белли» (2001, режиссер И.С. Угольников).
Долго сотрудничал с поэтом Л.П. Дербенёвым, затем с Ю.П. Рогозиным. Автор более 300 песен и романсов (частично к фильмам), среди них - «Надо мной небо синее», «Песенка про медведей», «Остров невезения», «Всё было», «Танго Остапа Бендера», «Кап-кап-кап», «Песенка про зайцев» (впервые исполнена Ю.В. Никулиным).
Среди других сочинений Зацепина: оперетта «Золотые ключи» (1974, Москва), мюзикл «Две женщины и зависть» (1975, Братислава), музыка к спектаклям; инструментальные произведения.
Для музыки Зацепина в целом характерны запоминающиеся мелодии, полистилистические коллажи, «нарядная» аранжировка (с использованием электромузыкальных инструментов, синтезаторов и др.).
Автор книги «Есть только миг...» (2003).