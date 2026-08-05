ЗАЦЕПИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

ЗАЦЕПИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ - российский ком­по­зи­тор.

В 1956 году окон­чил Ал­ма-Атин­скую консерваторию по клас­су Е.Г. Бру­си­лов­ско­го.

Му­зы­ка Зацепина к фильму «Наш ми­лый док­тор» (1958, режиссер Ж.К. Ай­ма­нов) при­влек­ла вни­ма­ние ди­ри­жё­ра В.Н. Кну­ше­виц­ко­го, ко­то­рый при­гла­сил ком­по­зи­то­ра в Мо­ск­ву.

С 1965 года Зацепин по­сто­ян­но ра­бо­тал с ре­жис­сё­ром Л.И. Гай­да­ем, на­пи­сал му­зы­ку к 11 его ки­но­ко­ме­ди­ям, в том числе «Опе­ра­ция "Ы" и дру­гие при­клю­че­ния Шу­ри­ка» (1965), «Кав­каз­ская плен­ни­ца, или Но­вые при­клю­че­ния Шу­ри­ка» (1967), «Брил­ли­ан­то­вая ру­ка» (1969), «Две­на­дцать стуль­ев» (1971), «Иван Ва­силь­е­вич ме­ня­ет про­фес­сию» (1973).

Сре­ди других филь­мов с му­зы­кой Зацепина: «Крас­ная па­лат­ка» (русская вер­сия, 1970, режиссер М.К. Ка­ла­то­зов), «Зем­ля Сан­ни­ко­ва» (1973, режиссер А.М. Мкртчян, Л.С. По­пов; осо­бой по­пу­ляр­но­стью в 1970-1980-е годы поль­зо­ва­лась пес­ня «Есть толь­ко миг»), «31 ию­ня» (1978, режиссер Л.А. Кви­ни­хид­зе; ши­ро­ко из­вест­ны пес­ни «Звёзд­ный мост», «Мир без лю­би­мо­го»), «Жен­щи­на, ко­то­рая по­ёт» (1979, режиссер А.С. Ор­лов), «Ка­зус Бел­ли» (2001, режиссер И.С. Уголь­ни­ков).

Дол­го со­труд­ни­чал с по­этом Л.П. Дер­бе­нё­вым, за­тем с Ю.П. Ро­го­зи­ным. Ав­тор бо­лее 300 пе­сен и ро­ман­сов (час­тич­но к филь­мам), сре­ди них - «На­до мной не­бо си­нее», «Пе­сен­ка про мед­ве­дей», «Ост­ров не­ве­зе­ния», «Всё бы­ло», «Тан­го Ос­та­па Бен­де­ра», «Кап-кап-кап», «Пе­сен­ка про зай­цев» (впер­вые ис­пол­не­на Ю.В. Ни­ку­ли­ным).

Сре­ди других со­чи­не­ний Зацепина: опе­рет­та «Зо­ло­тые клю­чи» (1974, Мо­ск­ва), мю­зикл «Две жен­щи­ны и за­висть» (1975, Бра­ти­сла­ва), му­зы­ка к спек­так­лям; ин­ст­ру­мен­таль­ные про­из­ве­де­ния.

Для му­зы­ки Зацепина в це­лом ха­рак­тер­ны за­по­ми­наю­щие­ся ме­ло­дии, по­ли­сти­ли­стические кол­ла­жи , «на­ряд­ная» аран­жи­ров­ка (с ис­поль­зо­ва­ни­ем элек­тро­му­зы­каль­ных ин­ст­ру­мен­тов, син­те­за­то­ров и др.).

Ав­тор книги «Есть толь­ко миг...» (2003).