ЗАБЖЕ
Город на юге Польши, в Силезском воеводстве.
Нас. 190,4 тыс. чел. (2007). Расположен на р. Клодница и её притоке р. Бытомка (бассейн Одры); входит в Верхнесилезскую гор. агломерацию (ок. 25 км от её центра – г. Катовице; граничит с городами Гливице, Руда-Слёнска и Бытом) с нас. 2566,3 тыс. чел. Узел автомобильных дорог и газопроводов, ж.-д. станция.
Впервые упоминается в 1295 в «Списке уездов». В 1327–31 под властью Чехии, после Мохачской битвы 1526 во владении Габсбургов. С 1570 аллод чеш. дворянина Шамбора Длугомила. В 1639, во время Тридцатилетней войны 1618–1648, частично разрушен войсками гр. Э. Мансфельда. По результатам Силезских войн 1740–42, 1744–45 в составе Пруссии (с 1871 в Германии). В 1791 начала действовать первая угольная шахта (впоследствии получила назв. «Königin-Luise-Grube», в кон. 19 в. крупнейшая в Европе, до 3,3 млн. т угля в год; с 1973 музей-заповедник). В 1845 установлено ж.-д. сообщение с городами Вроцлав и Мысловице. Со 2-й пол. 19 в. З. – крупный пром. центр Верхней Силезии (угледобыча, выплавка стали, произ-во кокса, котлов, труб и др.; ТЭС, 1897). В 1915–45 назывался Гинденбург (Hindenburg; в честь П. фон Гинденбурга). Население З. активно участвовало в Силезских восстаниях 1919–21, требуя воссоединения Верхней Силезии с Польшей. По итогам плебисцита 1921 З. остался в составе Германии. 1.10.1922 получил гор. право. Во время 2-й мировой войны в З. находился один из филиалов концлагеря Освенцим. 24.1.1945 освобождён Красной Армией. С 1945 в составе Польши. В 1975–98 в Катовицком воеводстве, с 1.1.1999 город с правами повята в Силезском воеводстве.
Сохранились: костёл Св. Иоанна Крестителя (1853–58), костёл в неороманском стиле (1863–66), водонапорная башня (1909–11), здания рабочего пос. Борсиг (1865–89).
Н.-и. институты: физики твёрдого тела, Центр химии полимеров (оба Польск. АН), химич. переработки угля, мониторинга и защиты окружающей среды. Ф-т управления Силезского политехнич. ун-та; лечебный ф-т, стоматологич. отделение, ряд клиник Силезской мед. академии. Музеи: краеведческий (1935), горнодобывающей пром-сти (1999; 32 тыс. экспонатов) и др. Театр, филармония. Ботанич. сад. Футбольный клуб «Гурник» (выступает на стадионе им. Э. Поля, ок. 3 тыс. мест) – 14-кратный чемпион Польши (в 1957–88), финалист европ. Кубка кубков (1970).
Крупный пром. центр. Добыча каменного угля (шахта «Sośnica-Makoszowy»); коксохимич. комбинат «Zabrze» (св. 10% произ-ва кокса в стране). Произ-во металлоконструкций (предприятия группы «Mostostal»), стальных труб (компании «Logstor Polska»), проволоки и тросов («Linodrut»), машин и оборудования для металлургич., коксохимич. пром-сти и энергетики («Huta Zabrze»), пром. насосов («Powen»), средств пром. автоматики («ISP Polska»), кассовых аппаратов («Elzab»), компьютерных клавиатур («Japal»), резиновых изделий и звукоизоляционных материалов («Semag»), моющих средств («Voigt»). Предприятия стекольной, пищевой, деревообрабатывающей пром-сти; произ-во стройматериалов. ТЭЦ.
Между городами З. и Гливице – Парк культуры и отдыха (490 га).
Иллюстрации:
Архив БРЭ.
Автор статьи: И. С. Синицина.