ЗАБЖЕ

Город на юге Польши, в Силезском воеводстве.

Нас. 190,4 тыс. чел. (2007). Рас­по­ло­жен на р. Клод­ни­ца и её при­то­ке р. Бы­том­ка (бас­сейн Од­ры); вхо­дит в Верх­не­си­лез­скую гор. аг­ло­ме­ра­цию (ок. 25 км от её цен­тра – г. Ка­то­ви­це; гра­ни­чит с го­ро­да­ми Гли­ви­це, Ру­да-Слён­ска и Бы­том) с нас. 2566,3 тыс. чел. Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог и га­зо­про­во­дов, ж.-д. стан­ция.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1295 в «Спи­ске уез­дов». В 1327–31 под вла­стью Че­хии, по­сле Мо­хач­ской бит­вы 1526 во вла­де­нии Габс­бур­гов . С 1570 ал­лод чеш. дво­ря­ни­на Шам­бо­ра Длу­го­ми­ла. В 1639, во вре­мя Три­дца­ти­лет­ней вой­ны 1618–1648, час­тич­но раз­ру­шен вой­ска­ми гр. Э. Манс­фель­да. По ре­зуль­та­там Си­лез­ских войн 1740–42, 1744–45 в со­ста­ве Прус­сии (с 1871 в Гер­ма­нии). В 1791 на­ча­ла дей­ст­во­вать пер­вая уголь­ная шах­та (впо­след­ст­вии по­лу­чи­ла назв. «Königin-Luise-Grube», в кон. 19 в. круп­ней­шая в Ев­ро­пе, до 3,3 млн. т уг­ля в год; с 1973 му­зей-за­по­вед­ник). В 1845 ус­та­нов­ле­но ж.-д. со­об­ще­ние с го­ро­да­ми Вроц­лав и Мы­сло­ви­це. Со 2-й пол. 19 в. З. – круп­ный пром. центр Верх­ней Си­ле­зии (уг­ле­до­бы­ча, вы­плав­ка ста­ли, про­из-во кок­са, кот­лов, труб и др.; ТЭС, 1897). В 1915–45 на­зы­вал­ся Гин­ден­бург (Hin­denburg; в честь П. фон Гин­ден­бур­га). На­се­ле­ние З. ак­тив­но уча­ст­во­ва­ло в Си­лез­ских вос­ста­ни­ях 1919–21, тре­буя вос­со­еди­не­ния Верх­ней Си­ле­зии с Поль­шей. По ито­гам пле­бис­ци­та 1921 З. ос­тал­ся в со­ста­ве Гер­ма­нии. 1.10.1922 по­лу­чил гор. пра­во. Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны в З. на­хо­дил­ся один из фи­лиа­лов конц­ла­ге­ря Ос­вен­цим. 24.1.1945 ос­во­бож­дён Крас­ной Ар­ми­ей. С 1945 в со­ста­ве Поль­ши. В 1975–98 в Ка­то­виц­ком вое­вод­ст­ве, с 1.1.1999 го­род с пра­ва­ми по­вя­та в Си­лез­ском вое­вод­ст­ве.

Со­хра­ни­лись: кос­тёл Св. Ио­ан­на Кре­сти­те­ля (1853–58), кос­тёл в нео­ро­ман­ском сти­ле (1863–66), во­до­на­пор­ная баш­ня (1909–11), зда­ния ра­бо­че­го пос. Бор­сиг (1865–89).

Н.-и. ин­сти­ту­ты: фи­зи­ки твёр­до­го те­ла, Центр хи­мии по­ли­ме­ров (оба Польск. АН), хи­мич. пе­ре­ра­бот­ки уг­ля, мо­ни­то­рин­га и за­щи­ты ок­ру­жаю­щей сре­ды. Ф-т управ­ле­ния Си­лез­ско­го по­ли­тех­нич. ун-та; ле­чеб­ный ф-т, сто­ма­то­ло­гич. от­де­ле­ние, ряд кли­ник Си­лез­ской мед. ака­де­мии. Му­зеи: крае­вед­че­ский (1935), гор­но­до­бы­ваю­щей пром-сти (1999; 32 тыс. экс­по­на­тов) и др. Те­атр, фи­лар­мо­ния. Бо­та­нич. сад. Фут­боль­ный клуб «Гур­ник» (вы­сту­па­ет на ста­дио­не им. Э. По­ля, ок. 3 тыс. мест) – 14-крат­ный чем­пи­он Поль­ши (в 1957–88), фи­на­лист ев­роп. Куб­ка куб­ков (1970).

Круп­ный пром. центр. До­бы­ча ка­мен­но­го уг­ля (шах­та «Sośnica-Makos­zo­wy»); кок­со­хи­мич. ком­би­нат «Zabrze» (св. 10% про­из-ва кок­са в стра­не). Про­из-во ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций (пред­при­ятия груп­пы «Mostostal»), сталь­ных труб (ком­па­нии «Logstor Polska»), про­во­ло­ки и тро­сов («Linodrut»), ма­шин и обо­ру­до­ва­ния для ме­тал­лур­гич., кок­со­хи­мич. пром-сти и энер­ге­ти­ки («Huta Zabr­ze»), пром. на­со­сов («Powen»), средств пром. ав­то­ма­ти­ки («ISP Polska»), кас­со­вых ап­па­ра­тов («Elzab»), ком­пь­ю­тер­ных кла­виа­тур («Japal»), ре­зи­но­вых из­де­лий и зву­ко­изо­ля­ци­он­ных ма­те­риа­лов («Se­mag»), мою­щих средств («Voigt»). Пред­при­ятия сте­коль­ной, пи­ще­вой, де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей пром-сти; про­из-во строй­ма­те­риа­лов. ТЭЦ.

Ме­ж­ду го­ро­да­ми З. и Гли­ви­це – Парк куль­ту­ры и от­ды­ха (490 га).

Иллюстрации:

Архив БРЭ.

Автор статьи: И. С. Си­ни­ци­на.

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