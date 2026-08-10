ЗАБОРСКИЙ ЙОНАШ

ЗАБОРСКИЙ ЙОНАШ - словацкий писатель.

Пи­сал на чешском и словацком язы­ках. По­лу­чил бо­го­слов­ское об­ра­зо­ва­ние в Пре­шо­ве (1834), учил­ся в университете города Гал­ле (1839-1840). Пе­ча­тал­ся с 1836 года. Твор­че­ст­во Заборского оп­ре­де­ля­ла по­ле­ми­ка с ро­ман­тиз­мом с ра­цио­на­ли­стических и про­све­ти­тель­ских по­зи­ций. В по­эзии от­да­вал пред­поч­те­ние ан­тич­ным фор­мам: сборники «Бас­ни» («Bájky», 1840) и «Жа­ло­бы» («Žéhry», 1851). В про­за­ических со­чи­не­ни­ях при­бе­гал к па­ро­дий­но-са­ти­рическим приё­мам и фан­та­сти­ке: ро­ман «Фау­стиа­да» («Faustiá­da», 1864-1912), ав­то­био­гра­фическая по­весть «Свя­щен­ник-панс­ла­вист» («Panslavis­tic­ký farár», 1870) и др. Ав­тор свыше 20 ис­то­рических пьес, в том числе тра­ге­дии о Смут­ном вре­ме­ни «Лже­дмит­риа­ды» («Lžedimitri­jady», 1866) (смотри Лжедмитрий I , Лжедмитрий II , Лжедмитрий III ), а так­же ко­ме­дии на современную те­му «Под­ки­дыш» («Najdúch», 1867).