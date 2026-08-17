ЗАБОРОВСКИЙ СЕМЁН ИВАНОВИЧ

ЗАБОРОВСКИЙ СЕМЁН ИВАНОВИЧ - русский государственный деятель, боярин.

Про­ис­хо­дил из древ­не­го дво­рян­ско­го ро­да бе­жец­ких вот­чин­ни­ков. В 1640-х годах слу­жил го­ро­до­вым дво­ря­ни­ном «по вы­бо­ру» из Бе­жец­ка. В 1648 году на­чал при­каз­ную служ­бу, сра­зу по­лу­чив чин дья­ка, а в 1649 году - дум­но­го дья­ка. В 1649-1664 годах воз­глав­лял Раз­ряд­ный при­каз (до 1661 года вме­сте с И.А. Гав­ре­не­вым ). Ак­тив­но уча­ст­во­вал в ор­га­ни­за­ции русской ар­мии и управ­ле­нии ею во вре­мя русскоо-польской войны 1654-1667 годов и русско-шведской вой­ны 1656-1658 годов; про­во­дил смотр войск на Бел­го­род­ской за­сеч­ной чер­те в 1657-1658 годах. Дум­ный дво­ря­нин (1664). В 1668-1676 годах воз­глав­лял Мо­на­стыр­ский при­каз , од­но­вре­мен­но в 1675 году ему вме­сте с его дья­ка­ми «ве­ле­но си­деть» на Боль­шом гос­ти­ном дво­ре. В 1677 году по­жа­ло­ван в околь­ни­чие и вме­сте с боя­ри­ном И.М. Ми­ло­слав­ским воз­глав­лял Но­вую чет­верть. Вско­ре от­став­лен от при­каз­ной служ­бы, по всей ви­ди­мо­сти, из-за кон­флик­та с кла­ном Ми­ло­слав­ских. Но­вое воз­вы­ше­ние Заборовского бы­ло свя­за­но с же­нить­бой 18(28) июля 1680 года ца­ря Фё­до­ра Алек­сее­ви­ча на двою­род­ной пле­мян­ни­це Заборовского - Ага­фье Се­мё­нов­не Гру­шец­кой [? – 14(24).07.1681], вос­пи­ты­вав­шей­ся в его до­ме по­сле смер­ти от­ца. Имел двор в Мо­ск­ве в По­соль­ском переулке. Круп­ный вклад­чик мо­на­сты­рей: Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы Свя­то-Паф­нуть­ева Бо­ров­ско­го, Ни­ко­ла­ев­ско­го Ан­то­ние­ва Крас­но­холм­ско­го, мо­с­ков­ских - Зна­мен­ско­го и Чу­до­ва, в ко­то­ром соз­дал се­мей­ную усы­паль­ни­цу.