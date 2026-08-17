ЗАБОРОВСКИЙ СЕМЁН ИВАНОВИЧ
ЗАБОРОВСКИЙ СЕМЁН ИВАНОВИЧ - русский государственный деятель, боярин.
Происходил из древнего дворянского рода бежецких вотчинников. В 1640-х годах служил городовым дворянином «по выбору» из Бежецка. В 1648 году начал приказную службу, сразу получив чин дьяка, а в 1649 году - думного дьяка. В 1649-1664 годах возглавлял Разрядный приказ (до 1661 года вместе с И.А. Гавреневым). Активно участвовал в организации русской армии и управлении ею во время русскоо-польской войны 1654-1667 годов и русско-шведской войны 1656-1658 годов; проводил смотр войск на Белгородской засечной черте в 1657-1658 годах. Думный дворянин (1664). В 1668-1676 годах возглавлял Монастырский приказ, одновременно в 1675 году ему вместе с его дьяками «велено сидеть» на Большом гостином дворе. В 1677 году пожалован в окольничие и вместе с боярином И.М. Милославским возглавлял Новую четверть. Вскоре отставлен от приказной службы, по всей видимости, из-за конфликта с кланом Милославских. Новое возвышение Заборовского было связано с женитьбой 18(28) июля 1680 года царя Фёдора Алексеевича на двоюродной племяннице Заборовского - Агафье Семёновне Грушецкой [? – 14(24).07.1681], воспитывавшейся в его доме после смерти отца. Имел двор в Москве в Посольском переулке. Крупный вкладчик монастырей: Рождества Богородицы Свято-Пафнутьева Боровского, Николаевского Антониева Краснохолмского, московских - Знаменского и Чудова, в котором создал семейную усыпальницу.