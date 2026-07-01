ЗАБЛУДУВ

ЗАБЛУДУВ - город в центре Подлясского воеводства на востоке Польши.

С населением около 3 тыс. человек. Возник в начале XVI века в западной части Великого княжества Литовского как собственность правосл авных магнатов Ходкевичей, основавших здесь одну из своих резиденций. В дальнейшем принадлежал именитым семействам, в т. ч. Радзивиллам.

Со второй половины 60-х годов XVI века в Заблудув работала православная типография, в которой первопечатники Иван Фёдоров и Петр Тимофеев Мстиславец выпустили ряд изданий, в т. ч. Заблудовское Евангелие (1569 год). Позднее на некоторое время Заблудув стал одним из центров восточноевропейской Реформации. С 1807 года вошел в состав Российской империи, к началу второй мировой войны основное население его составляли евреи, которые были уничтожены во время немецкой оккупации.

Православный приход в Заблудув основан в 1507 году, позднее здесь возник и монастырь Успения Пресвятой Богородицы, основательницей которого стала молдавская кнж. Мария, жена кн. Януша Радзивилла. Борьба православных с униатами за право на церковную собственность не затронула монастырь, в котором в середине XVII века подвизалось 12 православных монахов. Несмотря на противодействие местных католиков, монастырь вел собственное храмовое строительство, организовал школу и открыл больницу. Он находился в юрисдикции виленских, а затем слуцких архимандритов, с 1807 года и до момента упразднения в 1824 году - Минского архиепископа.

В 1847 году в Заблудув начинается строительство новой каменной церкви Успения Пресвятой Богородицы , существующей и в настоящее время. Она - главный храм обширного православного прихода, насчитывающего около 5 тыс. человек Польской Автокефальной Православной Церкви. На западной окраине Заблудува расположена дер. Зверки - родина младенца мч. Гавриила, в честь которого здесь создается монастырь.

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