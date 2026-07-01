ЗАБИД

ЗАБИД - город на западе Йемена.

Население 66,9 тысяч человек (2007). Рас­по­ло­жен на ав­то­ма­ги­ст­ра­ли Та­из - Хо­дей­да. Вре­мя ос­но­ва­ния Забида не­из­вест­но; го­род воз­ник в глу­бо­кой древ­но­сти как тор­го­вый центр Западного Йе­ме­на. Был ук­ре­п­лён и бла­го­ус­т­ро­ен в 819-820 годах Му­хам­ма­дом ибн Зия­дом, на­ме­ст­ни­ком аб­ба­сид­ских ха­ли­фов. Сто­ли­ца го­су­дар­ств Зия­ди­дов (819-1018) и На­джа­хи­дов (1022-1158). По­сле за­вое­ва­ния Йе­ме­на Ай­ю­би­да­ми (1173-1174) по­те­рял зна­че­ние сто­ли­цы. В позд­нем Сред­не­ве­ко­вье и в ос­ман­скую эпо­ху Забид - про­вин­ци­аль­ный центр, из­вест­ный раз­ви­тым тка­че­ст­вом и кра­силь­ны­ми це­ха­ми, а так­же вы­дел­кой кож.

В цен­тре го­ро­да, ок­ру­жён­ном обо­ро­нительными сте­на­ми (1001, пе­ре­строе­ны в 1805 году, час­тич­но раз­ру­ше­ны в 1960-е годы) с 4 во­ро­та­ми, - пло­щадь в фор­ме ова­ла. От сред­них ве­ков и Но­во­го вре­ме­ни со­хра­ни­лось бо­лее 50 мед­ре­се (в том числе средневековый мед­ре­се Ша­фии) и около 30 ме­че­тей (средневековая ме­четь аль-Аша­ир; Боль­шая ме­четь с ги­по­стиль­ным за­лом, IX-X века, пе­ре­страи­ва­лась в конце XII века и в 1492 году, ми­на­рет - конец XII века; ку­поль­ная ме­четь аль-Ис­кан­да­рия, по­строе­на при Ра­су­ли­дах, пра­вив­ших в 1229-1454 годах), турецкая кре­пость (XVI век), дво­рец гу­бер­на­то­ра, рын­ки, тра­диционные сыр­цо­вые до­ма. Раз­ви­то про­изводство ке­ра­ми­ки и резь­ба по де­ре­ву. Ис­то­рическая часть Забида вклю­че­на в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

В го­ро­де дей­ст­ву­ют хлоп­ко­очи­сти­тель­ный за­вод, пред­при­ятия лёг­кой (про­изводство тек­стиль­ных, ко­же­вен­ных из­де­лий) промышленности и др.

Иллюстрации:

За­бид. Боль­шая ме­четь. IX-XII века. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)