ЗАБИД
ЗАБИД - город на западе Йемена.
Население 66,9 тысяч человек (2007). Расположен на автомагистрали Таиз - Ходейда. Время основания Забида неизвестно; город возник в глубокой древности как торговый центр Западного Йемена. Был укреплён и благоустроен в 819-820 годах Мухаммадом ибн Зиядом, наместником аббасидских халифов. Столица государств Зиядидов (819-1018) и Наджахидов (1022-1158). После завоевания Йемена Айюбидами (1173-1174) потерял значение столицы. В позднем Средневековье и в османскую эпоху Забид - провинциальный центр, известный развитым ткачеством и красильными цехами, а также выделкой кож.
В центре города, окружённом оборонительными стенами (1001, перестроены в 1805 году, частично разрушены в 1960-е годы) с 4 воротами, - площадь в форме овала. От средних веков и Нового времени сохранилось более 50 медресе (в том числе средневековый медресе Шафии) и около 30 мечетей (средневековая мечеть аль-Ашаир; Большая мечеть с гипостильным залом, IX-X века, перестраивалась в конце XII века и в 1492 году, минарет - конец XII века; купольная мечеть аль-Искандария, построена при Расулидах, правивших в 1229-1454 годах), турецкая крепость (XVI век), дворец губернатора, рынки, традиционные сырцовые дома. Развито производство керамики и резьба по дереву. Историческая часть Забида включена в список Всемирного наследия.
В городе действуют хлопкоочистительный завод, предприятия лёгкой (производство текстильных, кожевенных изделий) промышленности и др.
Иллюстрации:
Забид. Большая мечеть. IX-XII века. Архив БРЭ.