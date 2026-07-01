ЗАБЕЛИН, ИВАН ЕГОРОВИЧ

Забелин, Иван Егорович (17[29].09.1820, Тверь — 31.12.1908 [13.01.1909], Москва) — российский историк, археолог, музейный деятель, коллекционер.

Из семьи мелкого чиновника. Воспитывался в Преображенском сиротском училище в Москве (1832—1837). В 1837 поступил канцелярским служителем в Оружейную палату; участвовал в каталогизации фондов и разборке архива. Помощник архивариуса (с 1848), архивариус (с 1855) Московской дворцовой канторы, одновременно читал курс русской истории в Константиновском межевом институте. С 1859 младший член Археологической комиссии с поручением проведения раскопок скифских курганов и античных городов в Екатеринославской губернии, на Таманском полуострове и в Крыму. Интереснейшие результаты раскопок описаны З. в «Древностях Геродотовой Скифии» (1866 и 1873) и в отчетах Археологической комиссии. В 1879 избран председателем Московского общества истории и древностей. Являясь одним из главных организаторов Императорского Российского исторического музея им. императора Александра III (ныне Государственный исторический музей), в 1883—1908 был товарищем (заместителем) председателя музея, фактически руководил музеем. Член-корреспондент (1884), почетный член (1907) Академии наук; тайный советник.

Исследования З. касались главным образом истории Киевской Руси, Москвы и становления Русского государства. Он стал основателем «историко-археологического направления» в российской исторической науке.

Соч.: Домашний быт русских царей в XVI—XVII веках. М., 1862; Домашний быт русских цариц в XVI—XVII веках. М., 1869; История города Москвы. М., 1902.

Лит.: Арциховский А. В. Забелин — археолог // Историко-археологический сборник. М., 1948; Иван Егорович Забелин: Библиографический указатель. М., 1988; Кузьминский К. С. И. Е. Забелин и его печатные труды, М., 1912; Формозов А. А. Историк Москвы И. Е. Забелин. М., 1984.