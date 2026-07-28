ЗАБЕЛИН АЛЕКСАНДР ФЁДОРОВИЧ

Из дворян Бакинской губернии. Окончил Николаевскую реальную гимназию. 23.8.1873 поступил в 1-е военное Павловское училище. 4.8.1875 окончил училище по 1-му разряду и произведен в подпоручики с прикомандированием к лейб-гвардии Московскому полку. 20.8.1876 переведен в лейб-гвардии Московский полк прапорщиком. Участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 30.8.1877 произведен в подпоручики. 16.4.1878 произведен в поручики. 23.2.1879 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 22.4.1881 произведен в штабс-капитаны за отличные успехи в науках. В апреле 1881 г. окончил академию, причислен к Генеральному штабу и назначен на службу в Киевский военный округ. 10.7.1881 назначен и. д. старшего адъютанта штаба Киевского военого округа. 19.7.1881 назначен и. д. обер-офицера для поручений при штабе Киевского военного округа. 27.11.1881 переведен в Генеральный штаб капитаном с утверждением в должности. 11.7.1884 назначен и. д. заведующего передвижением войск по Козлово-Воронежско-Ростовской и Ростово-Владикавказской железным дорогам, Азовскому морю и рекам Дону и Кубани. 30.8.1884 произведен в подполковники за отличие по службе. 8.1.1886 назначен заведующим передвижением войск по железным дорогам и водным путям Киевского района. 24.3.1888 назначен состоять в числе штаб-офицеров, положенных по штату при Главном штабе. С 24.8.1889 по 28.8.1890 прикомандирован к лейб-гвардии Московскому полку для цензового командования батальоном. 30.8.1890 произведен в полковники за отличие по службе. 17.6.1891 назначен делопроизводителем отделения Главного штаба по передвижению войск и военных грузов. 19.09.1898 назначен и. д. помощника начальника канцелярии Военного министерства. 6.12.1899 произведен в генерал-майоры (со старшинством с 9.4.1900, установлено 7.1.1902) с утверждением в должности. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 15.3.1904 назначен начальником военных сообщения Маньчжурской армии. 11.9.1904 при разделении армии назначен начальником военных сообщений 1-й Маньчжурской армии. 30.11.1904 назначен и. д. начальника военных сообщений при главнокомандующим всеми сухопутными и морскими вооруженными силами, действующими против Японии. 5.3.1905 произведен в генерал-лейтенанты за боевые отличия. 25.6.1905 назначен начальником канцелярии Военного министерства. 3.3.1910 назначен начальником Главного управления военно-учебных заведений. 10.4.1911 произведен в генералы от инфантерии за отличие по службе. Участник Первой мировой войны. 19.7.1914 назначен главным начальником снабжений армий Юго-Западного фронта. 27.12.1914 назначен начальником Главного управления военно-учебных заведений. 19.2.1916 назначен почетным членом Георгиевского комитета с оставлением в должности. 2.4.1917 уволен со службы по болезни с мундиром и пенсией. Проживал в Пятигорске. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении на Юге России. 1.4.1919 назначен начальником части военно-учебных заведений Военного управления ВСЮР. 4.4.1919 назначен в резерв чинов при штабе ВСЮР. Эмигрировал во Францию. Умер в Русском доме в Сент-Женевьев-де-Буа. Погребен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Жена (1-я): дочь купца 2-й гильдии Ефросиния Ивановна (урожденная Торубаева) (?–1914, Санкт-Петербург). Жена (2-я): дочь коллежского советника Мария Васильевна (урожденная Подлесская) (24.10.1870–20.9.1945, Париж). Дети (от 1-го брака): Александр (род. 29.8.1881), Михаил (род. 4.7.1883), Евгений (род. 28.2.1890).