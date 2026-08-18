ЗАБЕЛА-ВРУБЕЛЬ Надежда Ивановна
Российская певица.
Жена М. А. Врубеля. В 1891 окончила С.-Петерб. конс. по классу Н. А. Ирецкой. В 1892 совершенствовалась у М. Маркези в Париже, выступала в ансамбле с А. Г. Рубинштейном в Париже, Дрездене. С 1893 пела в оперных театрах Киева (антреприза И. Я. Сетова), Екатеринбурга, Тифлиса (антреприза В. Форкатти), Харькова. На сцене Панаевского театра в С.-Петербурге (в составе моск. Частной рус. оперы) впервые в России исполнила партию Гретель в опере «Гензель и Гретель» Э. Хумпердинка (1895/96). Высшие творч. достижения певицы связаны с выступлениями в Частной рус. опере С. И. Мамонтова в Москве (1897–1904) в партиях лирич. героинь в операх Н. А. Римского-Корсакова, с которым певицу связывала дружба (критика называла З.-В. «музой Римского-Корсакова»). Прославилась в партиях Волховы («Садко»; сохранилась грамзапись Колыбельной Волховы, 1909), Снегурочки (одноим. опера), Панночки («Майская ночь»), Ольги («Псковитянка»); была первой исполнительницей партий Марфы («Царская невеста»), Царевны Лебеди («Сказка о царе Салтане»), Царевны («Кащей Бессмертный»), которые Римский-Корсаков написал в расчёте на исполнение З.-В. В 1904–11 работала в труппе Мариинского театра в С.-Петербурге, однако из-за болезни мужа и смерти сына (1903) выступала редко. Среди др. партий: Антонида, Людмила («Жизнь за царя», «Руслан и Людмила» М. И. Глинки), Татьяна, Иоланта («Евгений Онегин», «Иоланта» П. И. Чайковского), Эльза («Лоэнгрин» Р. Вагнера), Виолетта («Травиата» Дж. Верди). Выступала в ансамбле с С. В. Рахманиновым, была первой исполнительницей его романсов «Островок» (1896), «Здесь хорошо» (1902), «Сирень» (1903), а также ок. 30 романсов и дуэтов Римского-Корсакова (в т. ч. «Нимфа», 1898).
Иллюстрации:
Н. И. Забела-Врубель в опере «Садко» Н. А. Римского-Корсакова. Портрет работы М. А. Врубеля. 1898. Русский музей (С.-Петербург). Архив БРЭ.