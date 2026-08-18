ЗАБЕЛА-ВРУБЕЛЬ Надежда Ивановна

Российская певица.

Же­на М. А. Вру­бе­ля. В 1891 окон­чи­ла С.-Пе­терб. конс. по клас­су Н. А. Ирец­кой. В 1892 со­вер­шен­ст­во­ва­лась у М. Мар­ке­зи в Па­ри­же, вы­сту­па­ла в ан­самб­ле с А. Г. Ру­бин­штей­ном в Па­ри­же, Дрез­де­не. С 1893 пе­ла в опер­ных те­ат­рах Кие­ва (ан­тре­при­за И. Я. Се­то­ва), Ека­те­рин­бур­га, Тиф­ли­са (ан­тре­при­за В. Фор­кат­ти), Харь­ко­ва. На сце­не Па­на­ев­ско­го те­ат­ра в С.-Пе­тер­бур­ге (в со­ста­ве моск. Ча­ст­ной рус. опе­ры) впер­вые в Рос­сии ис­пол­ни­ла пар­тию Гре­тель в опе­ре «Ген­зель и Гре­тель» Э. Хум­пер­дин­ка (1895/96). Выс­шие творч. дос­ти­же­ния пе­ви­цы свя­за­ны с вы­сту­п­ле­ния­ми в Ча­ст­ной рус. опе­ре С. И. Ма­мон­то­ва в Мо­ск­ве (1897–1904) в пар­ти­ях ли­рич. ге­ро­инь в опе­рах Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва, с ко­то­рым пе­ви­цу свя­зы­ва­ла друж­ба (кри­ти­ка на­зы­ва­ла З.-В. «му­зой Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва»). Про­сла­ви­лась в пар­ти­ях Вол­хо­вы («Сад­ко»; со­хра­ни­лась грам­за­пись Ко­лы­бель­ной Вол­хо­вы, 1909), Сне­гу­роч­ки (од­но­им. опе­ра), Пан­ноч­ки («Май­ская ночь»), Оль­ги («Пско­ви­тян­ка»); бы­ла пер­вой ис­пол­ни­тель­ни­цей пар­тий Мар­фы («Цар­ская не­вес­та»), Ца­рев­ны Ле­бе­ди («Сказ­ка о ца­ре Сал­та­не»), Ца­рев­ны («Ка­щей Бес­смерт­ный»), ко­то­рые Рим­ский-Кор­са­ков на­пи­сал в рас­чё­те на ис­пол­не­ние З.-В. В 1904–11 ра­бо­та­ла в труп­пе Ма­ри­ин­ско­го те­ат­ра в С.-Пе­тер­бур­ге, од­на­ко из-за бо­лез­ни му­жа и смер­ти сы­на (1903) вы­сту­па­ла ред­ко. Сре­ди др. пар­тий: Ан­то­ни­да, Люд­ми­ла («Жизнь за ца­ря», «Рус­лан и Люд­ми­ла» М. И. Глин­ки), Тать­я­на, Ио­лан­та («Ев­ге­ний Оне­гин», «Ио­лан­та» П. И. Чай­ков­ско­го), Эль­за («Ло­эн­грин» Р. Ваг­не­ра), Вио­лет­та («Тра­виа­та» Дж. Вер­ди). Вы­сту­па­ла в ан­самб­ле с С. В. Рах­ма­ни­но­вым , бы­ла пер­вой ис­пол­ни­тель­ни­цей его ро­ман­сов «Ост­ро­вок» (1896), «Здесь хо­ро­шо» (1902), «Си­рень» (1903), а так­же ок. 30 ро­ман­сов и ду­этов Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва (в т. ч. «Ни­мфа», 1898).

Иллюстрации:

Н. И. За­бе­ла-Вру­бель в опе­ре «Сад­ко» Н. А. Рим­ско­го-Кор­са­ко­ва. Порт­рет ра­бо­ты М. А. Вру­бе­ля. 1898. Рус­ский му­зей (С.-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.