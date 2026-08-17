ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ МУЗЕЙ

Забайкальский краевой краеведческий музей имени А.К. Кузнецова - один из старейших музеев Сибири и Дальнего Востока.

Более века музей является крупнейшим центром духовной жизни города и области. Свыше 190 тысяч памятников естественной истории, материальной и духовной культуры сосредоточено в собрании музея.

Здесь хранятся уникальные коллекции по археологии, этнографии, характеризующие древнюю культуру обитателей Забайкалья, хозяйственный уклад, религию, искусство коренного и русского населения. Музей располагает значительными коллекциями документальных памятников, охватывающими период XVIII-XX веков. В фондах музея хранятся рукописи декабристов , известных общественных деятелей Забайкалья второй половины XIX - начала XX века. Научный интерес представляют коллекции документальных и вещественных памятников по истории советского общества и актуальным проблемам современности. Значительную коллекцию представляют нумизматические предметы: художественные и памятные медали, ордена, знаки, жетоны, монеты. Художественная коллекция представлена живописными полотнами, изделиями из фарфора, скульптурой, предметами декоративно-прикладного искусства.

Иллюстрации :

Забайкальский краевой краеведческий музей имени А.К. Кузнецова.