ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ФРОНТ

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ФРОНТ - оперативно-стратегическое объединение советских войск на Дальнем Востоке.

Об­ра­зо­ван 15 сентября 1941 года на ба­зе За­бай­каль­ско­го ВО в со­ста­ве 17-й и 36-й об­ще­вой­ско­вых ар­мий. В по­сле­дую­щем в не­го во­шли 39-я и 53-я об­ще­вой­ско­вые, 6-я гвардейская тан­ко­вая и 12-я воздушная ар­мии, а так­же кон­но-ме­ха­ни­зированная груп­па под ко­мандованием генерал-полковника И.А. Плие­ва, сфор­ми­ро­ван­ная из советских и монгольских войск. Во вре­мя Великой Отечественной вой­ны Забайкальский фронт на­пра­вил на советско-германский фронт 16 ди­ви­зий (11 стрелковых, 1 кавалерийскую, 3 тан­ко­вые, 1 мо­то­стрел­ко­вая) и 2 бри­га­ды (стрелковую и артиллерийскую); все­го - около 300 тысяч человек, свыше 2 тысяч ору­дий и ми­но­мё­тов, свыше 1,4 тысяч тан­ков.

В советско-японскую вой­ну 1945 года вой­ска Забайкальского фронта уча­ст­во­ва­ли в Мань­чжур­ской опе­ра­ции 1945 года на хин­га­но-мук­ден­ском на­прав­ле­нии. Пре­одо­лев сте­пи Внутренней Мон­го­лии и при­гра­нич­ные ук­ре­п­лён­ные рай­оны на кал­ган­ском, до­лон­нор­ском, со­лунь­ском и хай­лар­ском на­прав­ле­ни­ях, вой­ска фрон­та во взаи­мо­дей­ст­вии с час­тя­ми монгольской Народно-ре­во­люционной ар­мии раз­гро­ми­ли япон­ские 44-ю и 30-ю ар­мии 3-го фрон­та, часть сил 4-й отдельной ар­мии Кван­тун­ской ар­мии и Суй­юань­скую ар­мей­скую груп­пу, пре­одо­ле­ли хре­бет Боль­шой Хин­ган и 19 августа вы­шли на ру­беж Чжанц­зя­коу (Кал­ган), Чэн­дэ (Жэ­хэ), Чи­фин, Шэнь­ян (Мук­ден), Чан­чунь и Ци­ци­кар. По­сле пре­кра­ще­ния со­про­тив­ле­ния японской ар­мии вой­ска Забайкальского фронта за­ни­ма­лись ра­зо­ру­же­ни­ем ка­пи­ту­ли­ро­вав­ших войск про­тив­ни­ка. Рас­фор­ми­ро­ван 9 октября 1945 года. Ко­ман­дую­щие: генерал-лейтенант, с 7 мая 1943 года генерал-полковник М.П. Ко­ва­лёв (сентябрь 1941 года - июль 1945 года); Мар­шал Советского Сою­за Р.Я. Ма­ли­нов­ский (июль - октябрь 1945 года).

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