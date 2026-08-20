ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ФРОНТ
ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ ФРОНТ - оперативно-стратегическое объединение советских войск на Дальнем Востоке.
Образован 15 сентября 1941 года на базе Забайкальского ВО в составе 17-й и 36-й общевойсковых армий. В последующем в него вошли 39-я и 53-я общевойсковые, 6-я гвардейская танковая и 12-я воздушная армии, а также конно-механизированная группа под командованием генерал-полковника И.А. Плиева, сформированная из советских и монгольских войск. Во время Великой Отечественной войны Забайкальский фронт направил на советско-германский фронт 16 дивизий (11 стрелковых, 1 кавалерийскую, 3 танковые, 1 мотострелковая) и 2 бригады (стрелковую и артиллерийскую); всего - около 300 тысяч человек, свыше 2 тысяч орудий и миномётов, свыше 1,4 тысяч танков.
В советско-японскую войну 1945 года войска Забайкальского фронта участвовали в Маньчжурской операции 1945 года на хингано-мукденском направлении. Преодолев степи Внутренней Монголии и приграничные укреплённые районы на калганском, долоннорском, солуньском и хайларском направлениях, войска фронта во взаимодействии с частями монгольской Народно-революционной армии разгромили японские 44-ю и 30-ю армии 3-го фронта, часть сил 4-й отдельной армии Квантунской армии и Суйюаньскую армейскую группу, преодолели хребет Большой Хинган и 19 августа вышли на рубеж Чжанцзякоу (Калган), Чэндэ (Жэхэ), Чифин, Шэньян (Мукден), Чанчунь и Цицикар. После прекращения сопротивления японской армии войска Забайкальского фронта занимались разоружением капитулировавших войск противника. Расформирован 9 октября 1945 года. Командующие: генерал-лейтенант, с 7 мая 1943 года генерал-полковник М.П. Ковалёв (сентябрь 1941 года - июль 1945 года); Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский (июль - октябрь 1945 года).