ЗАБАСТОВКА
Коллективное временное добровольное прекращение работы в целях разрешения коллективного трудового спора или оказания давления на власть.
Первые стихийные З. наёмных работников в Италии известны с 14 в. В 16–17 вв. в интересах предпринимателей стали приниматься законы против З.: напр., во Франции – закон Ле Шапелье (1791), запрещавший объединение работников в профсоюзы и др. ассоциации, а также стачки. В сер. 19 в. З. стали организованными, иногда стачки перерастали в восстания (Лионское восстание ткачей 1831, восстание силезских ткачей 1844).
Европейская социальная хартия (1961), Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966) провозглашают право на З. при условии осуществления её в соответствии с законами страны. Во многих странах право на З. провозглашается в конституциях (ст. 37 Конституции РФ, ст. 23 Конституции Греческой Республики) либо закрепляется в трудовом законодательстве и в специальных законах о забастовках.
Решение о З. принимается собранием (конференцией) работников, если примирительные процедуры не привели к разрешению конфликта. Требования (экономич., политич., социальные) предъявляются предпринимателю или государству. Организатором З. выступает профсоюз (объединение профсоюзов) или представительный орган работников. Никто не может быть принуждён к участию или отказу от участия в З. О начале предстоящей З. работодатель должен быть предупреждён заблаговременно в письм. форме. В решении об объявлении З. указываются: перечень разногласий сторон, являющихся основанием для объявления и проведения З.; дата и время начала З., её продолжительность и предполагаемое количество участников и пр. Однократно может быть объявлена предупредительная забастовка.
З. возглавляет избранный собранием (конференцией) работников орган (забастовочный или стачечный комитет) или соответствующий орган профсоюза. Создаётся забастовочный фонд для поддержки бастующих. В организациях, филиалах, представительствах, работа которых связана с безопасностью людей, обеспечением их здоровья и жизненно важных интересов общества, при проведении З. должен быть обеспечен минимум необходимых работ (услуг).
З. может быть общей (участвует большинство профсоюзов страны одновременно) или частичной (участвует часть рабочих и служащих предприятия или отрасли экономики), национальной (в масштабе страны) или локальной (напр., в масштабе района). Формы проведения З. разнообразны: «всхлипывающие», или «шахматные», З. (кратковременное последовательное прекращение работы на отд. участках, что ведёт к дезорганизации работы предприятия в целом), «сидячие» З. (работники полностью прекращают работу, оставаясь на рабочих местах), «замедленная работа» (резко сокращаются темпы работы), «итальянские» З. (строгое формальное соблюдение всех правил и регламентаций, что приводит к замедлению темпов работы), «внезапные» З. (без предварительного уведомления администрации), З. солидарности (работу на предприятии прекращает профсоюз, у которого нет конфликта с предпринимателем, но который желает оказать помощь др. профсоюзу, вступившему в конфликт со своим предпринимателем) и т. п.
Законодательством запрещается рассматривать участие работника в З. как нарушение трудовой дисциплины и основание расторжения трудового договора (за исключением случаев, прямо предусмотренных законом), а также применять к работникам, участвующим в З., меры дисциплинарной ответственности.
Право на З. может быть ограничено в соответствии с законом (напр., во многих странах запрещены З. военнослужащих, гос. служащих и др., запрещены также З. в условиях чрезвычайного положения). З. при наличии коллективного трудового спора признаётся судом незаконной, если она была объявлена без учёта сроков, процедур и требований, предусмотренных законодательством. В этом случае организаторы З. могут быть привлечены к ответственности (возмещение ущерба и уплата спец. штрафа).