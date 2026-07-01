ЗАБАСТОВКА

Коллективное временное добровольное прекращение работы в целях разрешения коллективного трудового спора или оказания давления на власть.

Пер­вые сти­хий­ные З. на­ём­ных ра­бот­ни­ков в Ита­лии из­вест­ны с 14 в. В 16–17 вв. в ин­те­ре­сах пред­при­ни­ма­те­лей ста­ли при­ни­мать­ся за­ко­ны про­тив З.: напр., во Фран­ции – за­кон Ле Ша­пе­лье (1791), за­пре­щав­ший объе­ди­не­ние ра­бот­ников в проф­сою­зы и др. ас­со­циа­ции, а так­же стач­ки. В сер. 19 в. З. ста­ли ор­га­ни­зо­ван­ны­ми, ино­гда стач­ки пе­ре­рас­та­ли в вос­ста­ния (Ли­он­ское вос­ста­ние тка­чей 1831, вос­ста­ние си­лез­ских тка­чей 1844).

Ев­ро­пей­ская со­ци­аль­ная хар­тия (1961), Ме­ж­ду­народный пакт об эко­но­миче­ских, со­ци­аль­ных и куль­тур­ных пра­вах (1966) про­воз­гла­ша­ют пра­во на З. при ус­ло­вии осу­ще­ст­в­ле­ния её в со­от­вет­ст­вии с за­ко­на­ми стра­ны. Во мно­гих стра­нах пра­во на З. про­воз­гла­ша­ет­ся в кон­сти­ту­ци­ях (ст. 37 Кон­сти­ту­ции РФ, ст. 23 Кон­сти­ту­ции Греческой Рес­пуб­ли­ки) ли­бо за­кре­п­ля­ет­ся в тру­до­вом за­ко­но­да­тель­ст­ве и в специальных за­ко­нах о за­бас­тов­ках.

Ре­ше­ние о З. при­ни­ма­ет­ся со­б­ра­ни­ем (кон­фе­рен­ци­ей) ра­бот­ни­ков, ес­ли при­ми­ри­тель­ные про­це­ду­ры не при­ве­ли к раз­ре­ше­нию кон­флик­та. Тре­бо­ва­ния (эко­но­мич., по­ли­тич., со­ци­аль­ные) предъ­яв­ля­ют­ся пред­при­ни­ма­те­лю или го­су­дар­ст­ву. Ор­га­ни­за­то­ром З. вы­сту­па­ет проф­со­юз (объ­е­ди­не­ние проф­сою­зов) или пред­ста­ви­тель­ный ор­ган ра­бот­ни­ков. Ни­кто не мо­жет быть при­ну­ж­дён к уча­стию или от­ка­зу от уча­стия в З. О на­ча­ле пред­стоя­щей З. ра­бо­то­да­тель дол­жен быть пре­ду­пре­ж­дён за­бла­го­вре­мен­но в письм. фор­ме. В ре­ше­нии об объ­яв­ле­нии З. ука­зы­ва­ют­ся: пе­ре­чень раз­но­гла­сий сто­рон, яв­ляю­щих­ся ос­но­ва­ни­ем для объ­яв­ле­ния и про­ве­де­ния З.; да­та и вре­мя на­ча­ла З., её про­дол­жи­тель­ность и пред­по­ла­гае­мое ко­ли­че­ст­во уча­ст­ни­ков и пр. Од­но­крат­но мо­жет быть объ­яв­ле­на пре­ду­пре­ди­тель­ная за­бас­тов­ка.

З. воз­глав­ля­ет из­бран­ный со­б­ра­ни­ем (кон­фе­рен­ци­ей) ра­бот­ни­ков ор­ган (за­бас­то­воч­ный или ста­чеч­ный ко­ми­тет) или со­от­вет­ст­вую­щий ор­ган проф­сою­за. Со­з­да­ёт­ся за­бас­то­воч­ный фонд для под­держ­ки бас­тую­щих. В ор­га­ни­за­ци­ях, фи­лиа­лах, пред­ста­ви­тель­ст­вах, ра­бо­та ко­то­рых свя­за­на с безо­пас­но­стью лю­дей, обес­пе­че­ни­ем их здо­ро­вья и жиз­нен­но важ­ных ин­те­ре­сов об­ще­ст­ва, при про­ве­де­нии З. дол­жен быть обес­пе­чен ми­ни­мум не­об­хо­ди­мых ра­бот (ус­луг).

З. мо­жет быть об­щей (уча­ст­ву­ет боль­шин­ст­во проф­сою­зов стра­ны од­но­вре­мен­но) или час­тич­ной (уча­ст­ву­ет часть ра­бо­чих и слу­жа­щих пред­при­ятия или от­рас­ли эко­но­ми­ки), на­цио­наль­ной (в мас­шта­бе стра­ны) или ло­каль­ной (напр., в мас­шта­бе рай­она). Фор­мы про­ве­де­ния З. раз­но­об­раз­ны: «всхли­пы­ваю­щие», или «шах­мат­ные», З. (крат­ко­вре­мен­ное по­сле­до­ва­тель­ное пре­кра­ще­ние ра­бо­ты на отд. уча­ст­ках, что ве­дёт к дез­ор­га­ни­за­ции ра­бо­ты пред­при­ятия в це­лом), «си­дя­чие» З. (ра­бот­ни­ки пол­но­стью пре­кра­ща­ют ра­бо­ту, ос­та­ва­ясь на ра­бо­чих мес­тах), «за­мед­лен­ная ра­бо­та» (рез­ко со­кра­ща­ют­ся тем­пы ра­бо­ты), «италь­ян­ские» З. (стро­гое фор­маль­ное со­блю­де­ние всех пра­вил и рег­ла­мен­та­ций, что при­во­дит к за­мед­ле­нию тем­пов ра­бо­ты), «вне­зап­ные» З. (без пред­ва­ри­тель­но­го уве­дом­ле­ния ад­ми­ни­ст­ра­ции), З. со­ли­дар­но­сти (ра­бо­ту на пред­при­ятии пре­кра­ща­ет проф­союз, у ко­то­ро­го нет кон­флик­та с пред­при­ни­ма­те­лем , но ко­то­рый же­ла­ет ока­зать по­мощь др. проф­сою­зу, всту­пив­ше­му в кон­фликт со сво­им пред­при­ни­ма­те­лем) и т. п.

За­ко­но­да­тель­ст­вом за­пре­ща­ет­ся рас­смат­ри­вать уча­стие ра­бот­ни­ка в З. как на­ру­ше­ние тру­до­вой дис­ци­п­ли­ны и ос­но­ва­ние рас­тор­же­ния тру­до­во­го до­го­во­ра (за ис­клю­че­ни­ем слу­ча­ев, пря­мо пре­ду­смот­рен­ных за­ко­ном), а так­же при­ме­нять к ра­бот­ни­кам, уча­ст­вую­щим в З., ме­ры дис­ци­п­ли­нар­ной от­вет­ст­вен­но­сти .

Пра­во на З. мо­жет быть ог­ра­ни­че­но в со­от­вет­ст­вии с за­ко­ном (напр., во мно­гих стра­нах за­пре­ще­ны З. во­ен­но­слу­жа­щих, гос. слу­жа­щих и др., за­пре­ще­ны так­же З. в ус­ло­ви­ях чрез­вы­чай­но­го по­ло­же­ния). З. при на­ли­чии кол­лек­тив­но­го тру­до­во­го спо­ра при­зна­ёт­ся су­дом не­за­кон­ной, ес­ли она бы­ла объ­яв­ле­на без учё­та сро­ков, про­це­дур и тре­бо­ва­ний, пре­ду­смот­рен­ных за­ко­но­да­тель­ст­вом. В этом слу­чае ор­га­ни­за­то­ры З. мо­гут быть при­вле­че­ны к от­вет­ст­вен­но­сти (воз­ме­ще­ние ущер­ба и уп­ла­та спец. штра­фа).

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