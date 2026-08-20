ЗААР ФЕРДИНАНД ФОН
ЗААР ФЕРДИНАНД ФОН - австрийский писатель.
В 1850-1860 годах находился на военной службе. Литературную деятельность начал с конца 1850-х годов. Среди первых литературных произведений - историческая драма «Император Генрих IV» («Kaiser Heinrich IV», Tl 1-2, 1863-1867), новелла «Иннокентий» («Innocens», 1866, русский перевод 1959 года). Признание Заару принесла книга «Новеллы из Австрии» («Novellen aus Österreich», 1877), рисующая картины жизни и нравов австрийского общества; за ней последовали новеллистические сборники «Судьбы» («Schicksale», 1889), «Женские образы» («Frauenbilder», 1892), «Camera obscura» (1901), «Трагедия жизни» («Tragik des Lebens», 1906), развивавшие реалистические традиции австрийской новеллистики (Ф. Грильпарцер, А. Штифтер) и психологической прозы И.С. Тургенева. Успехом пользовалась лирика Заара - сборники «Стихотворения» («Gedichte», 1882), «Венские элегии» («Wiener Elegien»,1893), проникнутые мотивами «мировой скорби». Покончил жизнь самоубийством.
Сочинения:
Sämtliche Werke. Lpz., 1909. Bd 1-12;
Австрийская новелла XIX в. М., 1959. С. 231-234.