ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ ОРДЕН
Государственная награда в РФ.
Учреждён Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина от 2.3.1994, тогда же утверждены статут (менялся в 1995, 1999) и описание ордена, а также медаль ордена (имеет 2 степени). Выдаётся за особые заслуги перед государством, связанные с развитием рос. государственности, достижениями в труде, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами, за значит. вклад в дело защиты Отечества. Имеет 4 степени, высшая – 1-я степень. С 1995 орден 1-й степени с орденской цепью – символ президентской власти, с 5.8.1996 – Знак Президента Российской Федерации.
Орден 1-й и 2-й степени имеет знак и звезду, 3-й и 4-й степени – только знак. Знак ордена – равноконечный крест (за воен. заслуги – с мечами). В центре – изображение Гос. герба РФ. На оборотной стороне – круглый медальон, по окружности которого – девиз: «Польза, честь и слава» (заимствован у Владимира ордена), в центре – год учреждения ордена, в нижней части – изображение двух лавровых ветвей (символ славы). Знак, в зависимости от степени, отличается расстоянием между концами креста и шириной ленты. Звезда ордена – восьмиконечная с гранёными лучами. В центре – круглый медальон с рельефным изображением Государственного герба РФ. Знак и звезда изготовлены из серебра с позолотой и цветной эмалью (авторы эскиза – художники А. В. Бакланов и Е. И. Ухналёв). Лента красная муаровая.
Крест ордена 1-й степени носится на ленте, проходящей через правое плечо, 2-й и 3-й степени – на шейной ленте, 4-й степени – на колодке на левой стороне груди. Звезда носится на левой стороне груди, слева от орденов, ниже орденских колодок, под звездой Андрея Первозванного ордена.
Среди награждённых орденом 1-й степени – Ж. Р. Ширак (1997), Б. Н. Ельцин (2001), В. А. Котельников (2003), патриарх Московский и всея Руси Алексий II (2004), Ж. И. Алфёров, М. М. Плисецкая (все в 2005), И. А. Моисеев, Ю. С. Осипов, Ю. М. Лужков, В. Л. Гинзбург (все в 2006), М. Ш. Шаймиев, Б. А. Покровский, М. Л. Ростропович, О. Е. Кутафин (все в 2007). Первые награждённые орденом 2-й степени – М. Т. Калашников (1994), Д. И. Козлов (1994). Полный кавалер ордена – губернатор Орловской обл. Е. С. Строев. Всего к 1.1.2007 произведено 2764 награждения.
Иллюстрации:
Орден «За заслуги перед Отечеством»: 1 – знак ордена 1-й степени с мечами; 2 – знак ордена 1-й степени; 3 – звезда ордена. Архив БРЭ.
Автор статьи: М. В. Кукель.