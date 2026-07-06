ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ ОРДЕН

Государственная награда в РФ.

Уч­ре­ж­дён Ука­зом Пре­зи­ден­та РФ Б. Н. Ель­ци­на от 2.3.1994, то­гда же ут­вер­жде­ны ста­тут (ме­нял­ся в 1995, 1999) и опи­са­ние ор­де­на, а так­же ме­даль ор­де­на (име­ет 2 сте­пе­ни). Вы­да­ёт­ся за осо­бые за­слу­ги пе­ред го­су­дар­ст­вом, свя­зан­ные с раз­ви­ти­ем рос. го­су­дар­ст­вен­но­сти, дос­ти­же­ния­ми в тру­де, ук­ре­п­ле­ни­ем ми­ра, друж­бы и со­труд­ни­че­ст­ва ме­ж­ду на­ро­да­ми, за зна­чит. вклад в де­ло за­щи­ты Оте­че­ст­ва. Име­ет 4 сте­пе­ни, выс­шая – 1-я сте­пень. С 1995 ор­ден 1-й сте­пе­ни с ор­ден­ской це­пью – сим­вол пре­зи­дент­ской вла­сти, с 5.8.1996 – Знак Пре­зи­ден­та Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.

Ор­ден 1-й и 2-й сте­пе­ни име­ет знак и звез­ду, 3-й и 4-й сте­пе­ни – толь­ко знак. Знак ор­де­на – рав­но­ко­неч­ный крест (за во­ен. за­слу­ги – с ме­ча­ми). В цен­тре – изо­бра­же­ние Гос. гер­ба РФ . На обо­рот­ной сто­ро­не – круг­лый ме­даль­он, по ок­руж­но­сти ко­то­ро­го – де­виз: «Поль­за, честь и сла­ва» (за­им­ст­во­ван у Вла­ди­ми­ра ор­де­на), в цен­тре – год уч­ре­ж­де­ния ор­де­на, в ниж­ней час­ти – изо­бра­же­ние двух лав­ро­вых вет­вей (сим­вол сла­вы). Знак, в за­ви­си­мо­сти от сте­пе­ни, от­ли­ча­ет­ся рас­стоя­ни­ем ме­ж­ду кон­ца­ми кре­ста и ши­ри­ной лен­ты. Звез­да ор­де­на – вось­ми­ко­неч­ная с гра­нё­ны­ми лу­ча­ми. В цен­тре – круг­лый ме­даль­он с рель­еф­ным изо­бра­же­ни­ем Государственного гер­ба РФ. Знак и звез­да из­го­тов­ле­ны из се­реб­ра с по­зо­ло­той и цвет­ной эма­лью (ав­то­ры эс­ки­за – ху­дож­ни­ки А. В. Бак­ла­нов и Е. И. Ух­на­лёв). Лен­та крас­ная муа­ро­вая.

Крест ор­де­на 1-й сте­пе­ни но­сит­ся на лен­те, про­хо­дя­щей че­рез пра­вое пле­чо, 2-й и 3-й сте­пе­ни – на шей­ной лен­те, 4-й сте­пе­ни – на ко­лод­ке на ле­вой сто­ро­не гру­ди. Звез­да но­сит­ся на ле­вой сто­ро­не гру­ди, сле­ва от ор­де­нов, ни­же ор­ден­ских ко­ло­док, под звез­дой Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го ор­де­на.

Сре­ди на­граж­дён­ных ор­де­ном 1-й сте­пе­ни – Ж. Р. Ши­рак (1997), Б. Н. Ель­цин (2001), В. А. Ко­тель­ни­ков (2003), пат­ри­арх Мос­ков­ский и всея Ру­си Алек­сий II (2004), Ж. И. Ал­фё­ров, М. М. Пли­сец­кая (все в 2005), И. А. Мои­се­ев, Ю. С. Оси­пов, Ю. М. Луж­ков, В. Л. Гинз­бург (все в 2006), М. Ш. Шай­ми­ев, Б. А. По­кров­ский, М. Л. Ро­стро­по­вич, О. Е. Ку­та­фин (все в 2007). Пер­вые на­гра­ж­дён­ные ор­де­ном 2-й сте­пе­ни – М. Т. Ка­лаш­ни­ков (1994), Д. И. Коз­лов (1994). Пол­ный ка­ва­лер ор­де­на – гу­бер­на­тор Ор­лов­ской обл. Е. С. Стро­ев. Все­го к 1.1.2007 про­из­ве­де­но 2764 на­гра­ж­де­ния.

Иллюстрации:

Ор­ден «За за­слу­ги пе­ред Оте­че­ст­вом»: 1 – знак ор­де­на 1-й сте­пе­ни с ме­ча­ми; 2 – знак ор­де­на 1-й сте­пе­ни; 3 – зве­зда ор­де­на. Архив БРЭ.

Автор статьи: М. В. Ку­кель.

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