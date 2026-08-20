ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ МЕДАЛЬ
ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ МЕДАЛЬ - государственная награда в СССР.
Учреждена Указом Президиума ВС СССР от 27 декабря 1938 года. Тогда же утверждены положение о медали (19.06.1943 внесены изменения, 28.03.1980 утверждена новая редакция) и её описание (16.12.1947 внесены изменения). Медалью награждались граждане СССР за высокие трудовые показатели в различных областях народного хозяйства (в том числе в оборонной промышленности), а также науки, культуры, здравоохранения, спорта и др.
На лицевой стороне медали изображение серпа и молота и надпись «СССР». На оборотной стороне - надпись «Труд в СССР - дело чести». Изготовлена из серебра. Автор эскиза - художник И.И. Дубасов. Должна была носиться на левой стороне груди, при наличии других медалей СССР - после «За трудовую доблесть» медали.
Первыми медалью награждены 19 рабочих завода № 8 имени М.И. Калинина (15.01.1939) за исключительные заслуги в создании и освоении новых образцов вооружения. Всего произведено более 2 млн. награждений; последнее - 21 декабря 1991 года.
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