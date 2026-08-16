ЗА СВОБОДУ!
ЗА СВОБОДУ! - газета русской эмиграции.
Выходила ежедневно в Варшаве в 1920-1932 годах (в 1920-1921 годах - под названием «Свобода»). Первый официальный редактор - В.А. Злобин; в 1921-1932 годах газету возглавлял Д.В. Философов. На страницах газеты публиковались фельетоны Н.А. Тэффи («Как быть?», 1923; «Дамы», 1924), рассказы М.М. Зощенко («Матрёнища», 1923), А.Т. Аверченко («Обыкновенная женщина», 1925) и др., обзоры эмигрантских и советских журналов, статьи о творчестве русских писателей и поэтов, рецензии на сборники стихов А.А. Ахматовой, К.Д. Бальмонта, М.И. Цветаевой и др.; освещались события, происходившие в России: публицистические статьи Б.В. Савинкова («Дела совдепские», 1921), Д.С. Мережковского («Страшное письмо», 1921, - о голоде в России), З.Н. Гиппиус («Чрево», 1925, - о невозможности примирения с большевиками) и др.