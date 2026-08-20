ЗА СЛУЖБУ РОДИНЕ В ВООРУЖЁННЫХ СИЛАХ СССР ОРДЕН

Государственная награда в СССР, един­ст­вен­ный во­ен. ор­ден 3 сте­пе­ней, ут­вер­ждён­ный в СССР по­сле Великой Отечественной вой­ны .

Уч­ре­ж­дён Ука­зом Пре­зи­диу­ма ВС СССР от 28.10.1974 по пред­ло­же­нию мин. обо­ро­ны СССР Мар­ша­ла Сов. Сою­за А. А. Греч­ко. То­гда же бы­ли ут­вер­жде­ны ста­тут и опи­са­ние. Ор­де­ном на­гра­ж­да­лись во­ен­но­слу­жа­щие Сов. Ар­мии, ВМФ, По­гра­нич­ных и Внутр. войск за ус­пе­хи, дос­тиг­ну­тые в бое­вой и по­ли­тич. под­го­тов­ке, под­дер­жа­ние вы­со­кой бое­вой го­тов­но­сти войск и ос­вое­ние но­вой бое­вой тех­ни­ки; за вы­со­кие по­ка­за­те­ли в слу­жеб­ной дея­тель­но­сти; за ус­пеш­ное вы­пол­не­ние спец. за­да­ний ко­ман­до­ва­ния; за от­ва­гу и са­мо­от­вер­жен­ность, про­яв­лен­ные при ис­пол­не­нии во­ин­ско­го дол­га; за др. за­слу­ги пе­ред Ро­ди­ной во вре­мя служ­бы в Во­оруж. Си­лах СССР. На­гра­ж­де­ние про­из­во­ди­лось по­сле­до­ва­тель­но – от 3-й к 1-й (выс­шей) сте­пе­ни. Удо­сто­ен­ные ор­де­на всех сте­пе­ней име­ли пра­во на осо­бые льго­ты и пре­иму­ще­ст­ва (фак­ти­че­ски при­рав­ни­ва­лись к Ге­ро­ям Сов. Сою­за и Ге­ро­ям Соц. Тру­да , а так­же к пол­ным ка­ва­ле­рам Сла­вы ор­де­на и Тру­до­вой Сла­вы ор­де­на).

Ор­ден­ский знак со­сто­ит из ком­би­ни­ро­ван­ной вы­пук­лой вось­ми­ко­неч­ной («не­бес­ной») звез­ды (сим­вол ос­вое­ния кос­мо­са) с ме­даль­о­ном [в цент­ре ко­то­ро­го рас­по­ло­же­на пя­ти­ко­неч­ная зве­зда (сим­вол Су­хо­пут­ных войск Сов. Ар­мии) на го­лу­бом по­ле (сим­вол Войск ПВО) с вен­ком из ду­бо­вых ли­стьев (сим­вол си­лы, не­по­ко­ле­би­мо­сти, веч­но­сти)], ад­ми­рал­тей­ским яко­рем (сим­вол ВМФ), крыль­я­ми (сим­вол ВВС) и ра­ке­та­ми (сим­вол РВСН). Ор­ден 1, 2 и 3-й сте­пе­ни из­го­тав­ли­вал­ся из се­реб­ра с при­ме­не­ни­ем эма­ли и по­зо­ло­ты. Лен­та шёл­ко­вая муа­ро­вая го­лу­бо­го цве­та с жёл­ты­ми про­доль­ны­ми по­лос­ка­ми по­се­ре­ди­не (для 1-й сте­пе­ни – од­на по­лос­ка; для 2-й – две по­лос­ки; для 3-й – три по­лос­ки). Ав­тор эс­ки­за – полк. за­па­са Л. Д. Пи­ли­пен­ко. Вме­сто зна­ка ор­де­на на­гра­ж­дён­ный имел пра­во но­сить ор­ден­скую план­ку с ор­ден­ской лен­той. Ор­ден но­сил­ся на пра­вой сто­ро­не гру­ди по­сле Крас­ной Звез­ды ор­де­на и рас­по­ла­гал­ся в по­ряд­ке стар­шин­ст­ва сте­пе­ней. По­сле смер­ти на­гра­ж­дён­но­го ор­ден ос­та­вал­ся в его се­мье для хра­не­ния как па­мять.

Пер­вы­ми ор­де­ном 3-й сте­пе­ни на­граж­де­ны 57 офи­це­ров Сов. Ар­мии и ВМФ (17.2.1975). Ор­ден 2-й сте­пе­ни № 1 был вру­чён ген.-л. И. В. Ви­но­гра­до­ву (30.7.1976), 1-й сте­пе­ни № 1 – ген.-полк. И. Г. За­вья­ло­ву (16.2.1982); пер­вы­ми пол­ны­ми ка­ва­ле­ра­ми ор­де­на ста­ли За­вья­лов, ген.-л. И. К. Ко­ло­дяж­ный, ген.-м. В. П. Щер­ба­ков и ка­пи­тан 1 ран­га В. А. По­ро­шин (все 16.2.1982). Все­го на 1.1.1995 ор­де­ном 3-й сте­пе­ни бы­ло на­гра­ж­де­но 109 987 во­ен­но­слу­жа­щих, 2-й сте­пе­ни – 2369 во­ен­но­слу­жа­щих, 1-й – 13 во­ен­но­слу­жа­щих. Ана­ло­гом сов. ор­де­на в на­град­ной сис­те­ме РФ яв­ля­ет­ся «За во­ен­ные за­слу­ги» ор­ден .

Иллюстрации:

Ор­ден «За служ­бу Ро­ди­не в Воо­ру­жён­ных Си­лах СССР»: 1 – 1-й сте­пе­ни; 2 – 2-й сте­пе­ни; 3 – 3-й сте­пе­ни. Архив БРЭ.

Автор статьи: М. В. Ку­кель.

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